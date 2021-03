Horóscopo do Dia 26/03: previsões para todos os signos hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 26/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Não se deixe levar pelas aparências ao julgar uma pessoa que deve encontrar, com todas as probabilidades, nos próximos dias. Não se trata de tampar o sol com a peneira, mas sim…

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa que admira muito seu trabalho pode entrar em contato para ver o seu interesse em participar de uma parceria profissional que pode gerar uma renda muito interessante. Este período que… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você sentirá novamente que a chama do amor brilha sobre você e apaga todas as dúvidas que mantinha sobre a possibilidade de ter alguém do seu lado. A realidade de uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho e fora dele, acordos de todos os tipos que estavam parados, começam a ser efetivados e resolvidos como sempre esperou que fossem, portanto, aproveite essa vibração positiva e parta para pôr… Continue lendo o horóscopo do dia signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai irradiar uma energia que vai realçar ainda mais seu mistério e poder de atração. Dessa maneira alguém não resistirá e se verá fazendo mil e uma coisas para despertar sua…

Dinheiro & Trabalho: Se algumas situações o fazem pensar que tudo está parado nos assuntos relacionados ao seu dinheiro, verá que tudo se agita agora, porque você se aproxima de um ciclo favorável e, em pouco tempo, verá… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No seu relacionamento, hoje é um bom dia para tentar algo diferente. Coloque sua imaginação para funcionar que seu parceiro vai adorar. Se você está procurando um amor para compartilhar…

Dinheiro & Trabalho: Uma renovação se mostra iminente no seu campo de trabalho, mas não a veja de maneira negativa, pois com esses novos ares, seu conhecimento será premiado, e diante disso não deve descartar a… Continue lendo o horóscopo do dia 26/03 signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste dias com uma boa energia de sedução no seu signo, aproxime-se de quem gosta, provoque um encontro. Você se surpreenderá ao ver como essa pessoa colocará toda a vontade…

Dinheiro & Trabalho: Novas situações serão vividas, você será convidado a viajar por caminhos desconhecidos até agora, mas que o colocarão numa situação privilegiada e de destaque. Novos acordos e conhecimentos serão… Continue lendo o horóscopo do dia 26/03 signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você entra em uma etapa em que haverá uma série de eventos que deixarão claro a diferença entre amor e emoção, sentimento e aventura. Você perceberá o que realmente alguém…

Dinheiro & Trabalho: Pode que lhe ofereçam uma oportunidade de trabalho interessante, fora do seu ambiente de emprego atual. Seria bom que não a desperdice, porque algo assim, dessa magnitude, mas um tanto complexa, não… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Alguém que no passado foi um lindo amor retorna ao seu lado e insinua viver novamente dias de intensa paixão. Se o que aconteceu continua gravitando em seu subconsciente…

Dinheiro & Trabalho: Momento de atualizar seus conhecimentos no campo profissional. Renovar-se será essencial se você pretender conquistar o que será oferecido no trabalho. Mantenha sua mente aberta e se… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É provável que alguém que venha a conhecer por esses dias não fique muito tempo com você, pode acontecer que uma separação não prevista os deixe com uma sensação de vazio…

Dinheiro & Trabalho: Aos poucos seu futuro ficará cada vez mais claro, já que você se deparará com novas possibilidades no campo de trabalho. Se apresentam desafios que abrirão uma outra perspectiva, mais pé no… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Depois de um período de incertezas o amor deve se aproximar de você. Descobrirá que existe alguém de olho em você e com alguns ingredientes totalmente necessários para fazer a chama…

Dinheiro & Trabalho: Uma falta de perspectivas nesse momento no trabalho está com os dias contados, a mudança virá e esta não é a hora de se apressar, de deixar a ansiedade tomar conta. Sua enorme energia, sua… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ela aguarda por isso, então precisará arranjar uma maneira de marcar um encontro com essa pessoa, mesmo que seja de maneira virtual. Essa aproximação neste momento é muito mais…

Dinheiro & Trabalho: Na sua área de trabalho você experimentará uma grande alegria. Embora possa se encontrar diante de um período difícil, a partir de hoje você verá um brilho nessa escuridão. Tudo isso porque… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: É provável que uma amizade possa, pouco a pouco, ser transformada em um relacionamento de amor, mas não pressione, não force as coisas. Uma intensa demonstração de…

Dinheiro & Trabalho: O volume de ideias em sua mente hoje relacionadas ao trabalho e possibilidades de aumentar as opções de negócios será tão grande que será difícil focar em algo específico. Em certos aspectos… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não se surpreenda com nada incompreensível que pode acontecer por esses dias, uma mudança é iminente porque você vai conhecer alguém cheio de entusiasmo e magnetismo que virá…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho há algo que deve deixar você ansioso, embora ainda não consiga enxergar direito, falta um pouco para que aconteça. Já há planos em andamento para seu desenvolvimento profissional. Tenha… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

