Horóscopo do Dia 28/02: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 28/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma certa instabilidade emocional passa a ser coisa do passado, visto que alguém vai despertar sua atenção, e desse jeito você inicia um ciclo positivo em que belas sensações e a felicidade…

Dinheiro & Trabalho: A situação financeira começa a mostrar melhorias, não tenha receios do futuro, você é muito capaz de realizar e está habilitado a atrair a prosperidade em sua vida, basta apenas acreditar e não se…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está pronto para ser levado por fortes emoções? Tudo aponta para uma jornada de extremas sensações em que uma conexão diferente muda seu dia a dia. Sem estar lá para isso…

Dinheiro & Trabalho: Numa fase especialmente positiva para suas finanças pessoais, onde surpresas podem acontecer, seus pais, e especialmente sua mãe, terão um papel muito importante, estejam eles aqui…

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Em breve terá mais de uma bela conversa com alguém novo no seu círculo de conhecidos. Ao descobrirem como são parecidos, descobrirão também que têm mais coisas e objetivos…

Dinheiro & Trabalho: Você se aproxima de um momento deste ano muito favorável, que virá cheio de conquistas. As finanças estarão mais em efervescência do que nunca, será a hora de desfrutar um pouco daquilo…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Perante o que está previsto para acontecer na área sentimental do seu signo, se você não agir agora, tudo ficará num mundo imaginário e os sonhos para o futuro com uma nova pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Nas suas finanças pessoais, mesmo não parecendo possível neste momento, você vai ter um sucesso notável graças a uma onda de sorte que o começa a envolver. Este é o tempo certo…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quebre a rotina e abra-se para mudar o curso do amor em sua vida, porque este ciclo astral é o ideal. Você não vai se arrepender de tê-lo feito porque algo novo e maravilhoso sairá disso…

Dinheiro & Trabalho: Uma novidade relacionada a ganhos financeiros envolverá você muito de perto e o estimulará a ser mais criativo na maneira como começará a lidar com seu dinheiro. Terá a oportunidade de…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Existirão situações que poderão ser mais ou menos compreendidas por você, que num primeiro momento parecerão confusas, mas que na sequência se mostrarão mais claras e explicarão…

Dinheiro & Trabalho: Você receberá um belo apoio que fará seus recursos financeiros crescer de maneira rápida, aproveitando ao máximo essa fase, e com ela será capaz de se organizar com habilidade e encontrar um…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma semana que começa a ter a energia positiva do amor em seu signo graças ao alinhamento atual dos planetas. Essa energia será refletida em grandes demonstrações de interesse…

Dinheiro & Trabalho: Há todo um ambiente astral no seu signo que pode trazer crescimento e prosperidade financeira, se você estiver disposto a atrai-la para seu mundo pessoal. Tudo em que você acredita estará se…

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu horóscopo mostra que esta é uma jornada para ousar e arriscar, da maneira como nunca o fez, porque um romance o estará esperando de braços abertos. De repente você se verá…

Dinheiro & Trabalho: Há uma boa energia, que carrega muito de prosperidade, e que você pode aproveitá-la apenas dando-lhe um pouco de forma para trabalhar a seu favor. Com ela suas finanças podem passar…

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Muito em breve estar ao lado de alguém que lhe ofereça todo um universo de sensações fará com que você se sinta como se realmente tivesse encontrado o caminho certo para…

Dinheiro & Trabalho: É um daqueles ciclos em que você sentirá vontade de repensar seu futuro, sua situação financeira, para que ela evolua. O que será provocado por uma vibração em seu signo que atrai um…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É provável que você sinta uma forte atração por alguém que não é de seu local de convivência, mas que estará por perto nos próximos dias. Mesmo que você ache que não teria como…

Dinheiro & Trabalho: A influência do seu regente em seu signo se mostra bastante positiva, com ela sua situação com relação ao dinheiro pode mudar para melhor, seus negócios e acordos terão boas chances…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hora de ser um pouco mais otimista e menos negativo na busca por um parceiro com quem compartilhar sua vida. As situações emocionais que causaram dúvidas sobre seu futuro no…

Dinheiro & Trabalho: As conjunções astrais fazem prever certo crescimento em suas finanças pessoais. Elas sinalizam um ambiente adequado para que consiga ir em frente com seus projetos e para que organize…

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Certas pessoas ao seu redor podem, sem querer, ajudá-lo a se aproximar da pessoa de quem você irá gostar muito. As coisas do amor começam a dar certo para você e a tendência para…

Dinheiro & Trabalho: Não desperdice seu tempo focando apenas nos problemas ou dificuldades. Aproveite a energia da fortuna que se aproxima e peça o que precisa e você receberá o que se propõe. Uma…