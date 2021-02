Horóscopo do Dia 28/02: previsões para todos os signos hoje, domingo

Confira as previsões do Horóscopo de Hoje, domingo, 28 de fevereiro de 2021

Horóscopo do Dia 28/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

publicidade

Horóscopo do Dia: PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você vai se envolver em uma conversa muito provocante com alguém muito interessante. No decorrer dos dia as mensagens não pararão de ir e vir e você criará expectativas…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite a energia que a entrada deste novo mês provoca em seu signo ao combinar destreza mental e imaginação com ações concretas. Desta forma, novos projetos e soluções para problemas que não parecem… Continue lendo o signo Peixes

publicidade

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Dias de encontros e desencontros, compromissos, felicidade e satisfação esperam por você durante este novo mês. Por meio de amigos conhecerá alguém com quem terá conversas como…

Dinheiro & Trabalho: A previsão no seu signo indica que sua renda e seu poder de compra neste mês aumentarão gradativamente. Oportunidades se abrirão e você poderá tirar vantagem disso se souber ingressar num… Continue lendo o signo Áries

publicidade

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Durante os próximos dias você poderia facilmente experimentar o amor à primeira vista. Vai ficar enfeitiçado por uma pessoa que vai encontrar num lugar que sempre frequenta, mas…

Dinheiro & Trabalho: Nas próximas semanas, você será um profissional muito seguro do que faz e por isso será reconhecido. Provável que seja cogitado para uma função de chefia, mas tome cuidado na maneira como trata… Continue lendo o horóscopo do dia 28/02 signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste mês que começa agora muitos dos nativos deste signo terão a oportunidade de iniciar um relacionamento em que sua capacidade de lidar com as palavras e sua boa energia serão…

Dinheiro & Trabalho: Este mês poderá vir com algumas dificuldades que você superará facilmente graças à sua adaptabilidade e versatilidade. E embora não estivesse previsto, com essa sua capacidade, poderá ser chamado… Continue lendo o horóscopo do dia 28/02 signo Gêmeos

Horóscopo do Dia: CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um mês em que sua capacidade de atração estará poderosa e com isso pode arranjar alguns inconvenientes. E nessa onda de atração e sedução você vai conhecer uma pessoa que se…

Dinheiro & Trabalho: O mês é muito bom para você testar novas áreas de negócios. Da mesma forma, estude idiomas, porque eles abrirão novas portas profissionais para você. Surgirão novas situações associadas à sua vida… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste novo mês você pode encontrar um novo amor, que irá desafia-lo muito a nível intelectual, o que o deixará de certa maneira enfeitiçado por essa pessoa. Os próximos dias serão…

Dinheiro & Trabalho: Sua ambição e desejos característicos de desafios estarão mais ativos do que nunca neste mês. Você vai atrás de algo que não seja rotineiro e o conseguirá. Todas suas decisões o levarão àquilo que deseja… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Este mês que se aproxima servirá como uma transição entre duas histórias de amor em sua vida, uma que deve finalizar ou que já terminou, mas cujas feridas não cicatrizaram por completo…

Dinheiro & Trabalho: Deverá ser convidado a mudar de local de trabalho ou de função, em ambas as situações o futuro se mostra melhor a partir de agora. É um bom momento para aumentar sua rede de contatos e ampliar… Continue lendo o horóscopo de hoje 28/02 signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor fará com que você tenha experiencias diferentes este mês em que terá a oportunidade de conhecer alguém poquem se apaixonará como também é bastante provável que…

Dinheiro & Trabalho: A previsão para este mês é muito boa, pelo lado profissional terá um ciclo de expansão à sua frente, portanto, poderá conquistar um futuro muito promissor se, principalmente ouvir seus instintos, e se… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um ciclo que impulsionará os casos de amor dos nativos deste signo. Neste mês que começa agora o perigo residirá na possibilidade de se relacionar ou flertar com mais de uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Conquistas profissionais virão para muitos dos nativos do signo, mas não espere que os sucessos se manifestem da maneira que você imagina, pelo contrário, tudo será uma surpresa que o pode levar até uma… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Prepare-se para viver grandes momentos de amor neste novo mês, mesmo que às vezes se sinta um tanto melancólicos ou desapontado, confie que a vida o fará encontrar uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Vai ser um mês de desafios e conquistas, de alcançar o que há tempo deseja para sua vida. Em relação ao trabalho e dinheiro, a previsão para este mês é de que haja uma mudança de ritmo em que as… Continue lendo o horóscopo de hoje 28/02 signo Sagitário

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É um mês que se aproxima onde muitos dos nativos deste signo estabelecerão novos relacionamentos de maneiras diferentes das usuais. Se você pensou em ter perdido o amor em sua…

Dinheiro & Trabalho: Você terá muito trabalho pela frente fazendo os ajustes necessários para poder avançar e alcançar ainda mais do que poderia esperar. Você deve passar por um período de transição no campo profissional que… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A felicidade e o romance farão parte da sua vida neste mês que se inicia amanhã. Com a ajuda de Vênus tudo o relacionado ao amor e relacionamentos é favorecido. Bem provável que você…

Dinheiro & Trabalho: Em relação ao aspecto profissional e financeiro, o próximo mês traz avanços e melhorias no seu signo. Talvez na metade do mês se sinta um pouco desmotivado, mas será uma sensação que durará apenas… Continue lendo o signo Aquário

>>> Leia também: Censo do IBGE está com inscrições abertas para mais de 2 mil vagas temporárias em Osasco e região