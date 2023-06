Horóscopo do Dia 28/06: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 28/06: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 28/06: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A energia cósmica que o rodeia o ajudará a recuperar o terreno sentimental que você pode ter perdido devido a uma má interpretação das coisas. Você é um ser muito sensível e vai demonstrar…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se de que, durante esse estágio, o que acontece é o melhor para você, se souber canalizar energia de maneira adequada, em breve, verá os bons resultados. Vai ter uma mudança em suas fontes de…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está em um ciclo muito intuitivo e deve aproveitar ao máximo. Um sonho revelador mostrará o caminho a seguir em uma determinada questão do coração, que se relaciona…

Dinheiro & Trabalho: Com garra e dedicação você vai se dar muito bem. Deixe suas habilidades fluírem e logo vai poder adquirir as coisas que você tanto precisa. Tire pensamentos negativos, mantenha o…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você estará reconsiderando e reavaliando um relacionamento que claramente parecia destinado ao fracasso, mas que agora começa a se fortalecer de maneira excelente. A predição no…

Dinheiro & Trabalho: Suas habilidades de comunicação melhoram e sua atitude será muito mais aberta e flexível, fazendo com que naturalmente profissionais de outras empresas se aproximem. Há boas novidades por vir. Bons…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Revelações de natureza sentimental ocorrem dentro do seu mundo interior. Você está prestes a receber algo que estava esperando o tempo todo; pode ser um encontro com uma pessoa…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho atual, não desperdice sua capacidade profissional em tarefas sem importância. Você está pronto para coisas superiores, e como tal receberá umas boas surpresas. É um ciclo em que…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Há um ar de renovação, um convite de última hora coloca você em contato com outras pessoas, entre as quais uma futura amizade com muitas possibilidades de virar um namoro pode…

Dinheiro & Trabalho: O que se apresenta no trabalho é muito promissor, mas muito vai depender da sua capacidade de se adaptar a novos cenários. Contudo, não tome qualquer decisão de forma prematura. O momento…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Algo sério está prestes a ser cumprido, muito promissor e intenso. Agora as coisas que acontecem no seu signo são extremamente convenientes para você, pois terá liberdade para amar…

Dinheiro & Trabalho: Você deve entrar em um momento importante da sua vida profissional e o melhor acontecerá se você colocar todos os seus contatos em ação imediatamente e não se deixar desencorajar por nada ou por….Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Um encontro que terá em um lugar aconchegante e muito íntimo pode inicialmente confundir você. No entanto, se você se sentir interessado na companhia dessa pessoa e se armar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho seja confiante em si mesmo e poderá criar qualquer coisa que visualizar, apesar de encontrar obstáculos ao longo do caminho. Os contratempos se tornarão estímulos poderosos para…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Fatores que podem causar um certo estado de inquietação, aumentam. Você se sentirá movido por desejos que não pode explicar, mas se seguir seus palpites, poderá encontrar o amor…

Dinheiro & Trabalho: Eventos inesperados em finanças, quando tudo parecia sem solução, aparece algo fabuloso que vai mudar seu panorama financeiro para algo muito melhor. No seu campo profissional, talvez nesta semana…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Dê a si mesmo a aventura neste ciclo, ouça a voz do seu coração e, se você se sentir tentado a viver uma aventura com uma pessoa que ainda não conhece bem, mas que o inspira muito…

Dinheiro & Trabalho: É hora de se comprometer a dar um passo adiante em sua carreira, procure os sinais ao seu redor. Mensagens sutis do universo mostrarão o caminho. Embora você não espere por isso, há uma boa…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você será capaz de encarar o seu futuro com otimismo, porque agora um novo horizonte de possibilidades se abre à sua frente à medida que o segundo semestre do ano se aproxima…

Dinheiro & Trabalho: Existe um ambiente planetário de melhorias ao seu redor e você se sentirá muito mais aliviado de seus inconvenientes financeiros. Espere uma jornada muito positiva nesse aspecto importante da…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Ocorrerão certas situações que o impressionarão, especialmente quando você receber notícias de alguém que há muito se interessa por você. Alguém fará tudo o que estiver ao alcance…

Dinheiro & Trabalho: Existe um bom tom astral na área do dinheiro, e aqueles que ainda não encontraram um jeito de se equilibrar nessa área, estão no melhor momento para consegui-lo, especialmente porque você tem…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você descobrirá o amor em que menos pensou, seus sentimentos serão canalizados em uma direção diferente e agora. Novos caminhos de amor abrem surpresas que o deixarão com uma…

Dinheiro & Trabalho: A influência que você está recebendo das estrelas o ajudará a ver claramente as melhores opções de trabalho e financeiras que você tem à sua frente. Um período favorável para você tomar conta…Continue lendo o signo Gêmeos