Horóscopo do Dia 28/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia 28/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sábado.

publicidade

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O amor é como uma semeadura e, como tal, requer trabalho paciente, água e nutrientes todos os dias. Por isso, evite a timidez ou o medo diante da pessoa do seu interesse.

Dinheiro & Trabalho: Nas áreas pessoal e profissional, você tem em mente uma ideia que pode trazer muitos benefícios para você e para os seus, não deixe a oportunidade de concretizar isso. Precisa… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

publicidade

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Prepare-se para a chegada do amor. Vai ser aquele que vai mudar o fluxo de cada parte da sua vida. Sua existência vai dar uma guinada total, e é um momento em que você deve pavimentar o caminho que quer seguir.

Dinheiro & Trabalho: No que se refere ao trabalho, tornar-se uma pessoa focada na carreira para um futuro melhor é muito importante. Em todos os sentidos, você verá um horizonte maravilhoso e poderá… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

publicidade

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai encontrar uma pessoa que vai virar o seu mundo de uma forma que você não esperava. Será um daqueles dias que deverá deixar bem marcado no calendário, pois será uma data especial.

Dinheiro & Trabalho: Poderá se destacar no trabalho se usar sua paixão e coragem da maneira certa. Além de ter sucesso, conquistará todos os seus colegas e também os seus rivais. É possível que tenha que… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Está previsto um breve encontro com alguém especial que o deixará querendo mais. Para ver novamente essa pessoa, terá que gerar bons diálogos e ir adiante com a verdade e a honestidade.

Dinheiro & Trabalho: Encontrará as ferramentas adequadas para resolver problemas pendentes que podem colocá-lo em uma situação desconfortável em seu trabalho, especialmente se você… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você pode notar que para iniciar um relacionamento amoroso com a pessoa em que está interessado, falta um pequeno detalhe. É algo simples, mas que tornará a sua vida mais alegre.

Dinheiro & Trabalho: Aproveite as boas influências que receberá das estrelas para avançar em seu trabalho. Vai se tornar muito ativo e terá um ótimo desempenho que o ajudará a alcançar seus objetivos. O seu… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Possivelmente começará a conversar com uma pessoa que mora longe, alguém que atualmente é um amigo e que, com o tempo, pode se tornar algo mais especial.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, estará encarregado de muitos projetos e receberá muitas palavras de incentivo. Sua capacidade de concentração será muito boa e, além disso, poderá ajudar outras pessoas… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai ter um encontro importante com alguém que gosta. Deixe a outra pessoa se expressar, nem sempre assuma a liderança. Ela tem muito a lhe oferecer se você abrir a porta do seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Terá que consolidar algumas de suas inovações no campo profissional, você é uma parte importante do seu setor e poderá sentir o reconhecimento dos seus colegas de trabalho incentivando-o… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Nos assuntos sentimentais, o amor está procurando você há um tempo e pode senti-lo no ar. É importante que veja os sinais que alguém está lhe deixando, é uma pessoa atraente.

Dinheiro & Trabalho: Terá um período um tanto agitado no trabalho, isso é porque você está em um estágio de mudanças e precisa adquirir novas habilidades para enfrentar as tarefas do dia, não pare de aprender… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Parece que essa pessoa que conheceu veio para ficar, você se renderá ao amor e fará o impossível para obter o que vinha procurando.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, você terá a possibilidade de fazer uma mudança importante, não será uma decisão radical como sair ou mudar de posição, mas para colocar mais ordem no seu ambiente… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Pode ficar feliz e animado, o amor finalmente decidiu conceder-lhe o que você esperava e merece. Deverá dar uma boa olhada ao seu redor, porque aquela pessoa que tanto esperou está perto.

Dinheiro & Trabalho: Excelente momento para se sentir muito orgulhoso de suas conquistas e das coisas que você está conseguindo na vida, sinta-se feliz com isso. Por outro lado, se está desejando um novo cargo… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Poderá conhecer uma pessoa que vai lhe parecer a mais atraente que já conheceu em toda a sua vida. É vital que não a deixe perceber o que vai despertar em você.

Dinheiro & Trabalho: Na área profissional, uma pessoa com uma grande experiencia, vai lhe dar conselhos para que melhore sua forma de trabalhar. Não deixe de ouvir seus comentários, pois serão cheios de… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Mesmo que às vezes duvide, as pessoas têm vidas que começaram antes de se conhecerem. E isso é verdade, acima de tudo, para essa pessoa que você notou.

Dinheiro & Trabalho: É muito importante que mude a sua forma de trabalhar, assim verá que todos começarão a ter mais respeito por você. Em uma reunião importante, poderá se fazer ouvir e colocar suas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

“MUITO MAIS SÉRIO”// Filhas de Gugu rebatem críticas e piadas por desabafo sobre Porsche