Horóscopo do Dia 28/09: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 28/09: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 28/09: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você será capaz de fazer os movimentos que precisa, seus próprios desejos e emoções vão levá-lo rumo a quem irá despertar sua atenção. Há uma nova dinâmica, que o leva em direção…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um bom período de crescimento, o que vai permitir que se saia muito bem de situações um pouco complicadas. Já que a sua condição financeira deve ter uma melhora considerável, e você com….Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Este é um bom momento para se sentir vivo, feliz, que permitirá que se livre de toda e qualquer negatividade sobre os assuntos de namoro. Por isso, não tenha receios de nada, visto que…

Dinheiro & Trabalho: Momento de estabelecer novas metas na sua carreira profissional, já que uma boa energia ativará sua intuição, indicando o que é certo, para onde ir e como fazer o que é necessário para dar um novo…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se está comprometido, haverá reconciliações e soluções, se está solteiro, haverá chances de ter um encontro, que pode não muito especial, e que deixará marcas, com as quais você…

Dinheiro & Trabalho: Há um bom presságio em seus assuntos profissionais e o que até agora parecia um sonho para você começa a se concretizar de maneira rápida. Nas finanças você terá como lidar com situações inesperadas, e…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ao começar a se relacionar com uma pessoa nova em seu círculo de amizades, você terá vontade de partir para viver a vida de uma maneira mais solta e fluída, já que será quem poderá…

Dinheiro & Trabalho: As relações no trabalho serão intensas com algumas boas definições, e para quem trabalha por conta própria, há a conclusão de negociações que vinham se arrastando, e também novos negócios, permitindo…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Seu carisma e sensualidade estarão com tudo em cima, e com essa energia toda, você vai querer estar perto de alguém que vai aparecer em alguns locais onde você estará. Não pare…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho receberá o contato de alguém de fora, o que vai mexer bastante com suas pretensões. Talvez seja o momento de colocar em evidência um plano ambicioso que você possui, visto que…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: As coisas vão funcionar melhor do que você pensa, e se decidir viver uma bela aventura em busca da felicidade, vá em frente, porque a disposição que alguém mostrará em querer estar…

Dinheiro & Trabalho: Durante este dia no trabalho, não fixe seu pensamento apenas nos problemas, deixe os maus momentos para trás, que cada um viva sua vida e você avance o tempo todo sem parar para dar atenção…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Abra-se um pouco mais para o mundo e o mundo do romance lhe oferecerá todas as suas possibilidades, mais ainda que há uma energia que ajudará a atrair ou a recuperar um romance…

Dinheiro & Trabalho: Não importa quantos obstáculos sejam apresentados, o triunfo da prosperidade é possível e estará com você. Este é o momento certo para rever planos em busca de alternativas que permitam que…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Uma pessoa que se tornará parte importante da sua vida, se aproximará de você nesta jornada, e ela colocará você no caminho da felicidade. Por isso não para de acreditar que neste ciclo…

Dinheiro & Trabalho: Você verá como se inicia um ciclo de soluções, e com isso o que o perturba se afasta de sua vida. E isso porque a previsão no seu signo mostra que você está à beira de uma mudança favorável em…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A atmosfera atual no seu signo é boa para tudo o que se refere a romance. Sua vontade de iniciar um relacionamento mais intenso atinge sua vida, já que a probabilidade de que conheça…

Dinheiro & Trabalho: Se achava que o universo estava dando as costas para você nos assuntos financeiros, verá como não é bem assim. Com o dinheiro, você será capaz de tomar algumas medidas que até então não eram muito…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Este é um ciclo de encontros que podem ocorrer de forma bastante inesperada. Uma nova pessoa, que traz uma nova perspectiva e com quem as emoções do seu coração fluirão livres…

Dinheiro & Trabalho: Quando você começar a enxergar alternativas diferentes para algumas de suas dificuldades, perceberá que algo de bom acontece. E é que uma nova condição nas suas finanças, mais poderosa, fará com…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Na sua vida agora o romance se desdobra de maneira diferente, com situações que num primeiro momento não indicavam nada como possível. Previsto que se aproximem dias intensos…

Dinheiro & Trabalho: Já lhe acontece que, de repente começa a pensar de forma incessante em algo ou alguém? Por esse motivo, não estranhe se receber uma mensagem com uma oferta profissional. Sobre suas finanças….Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Existe pela frente uma mudança em sua maneira de ver a vida e resolver suas dúvidas sobre relacionamentos e namoros. É um belo período para reconciliações e novas chances de encontrar…

Dinheiro & Trabalho: No relacionado aos assuntos de dinheiro, se apresenta um momento de grande estabilidade, um equilíbrio que será marcado por conquistas, soluções e pelas alegrias que irão surgindo aos poucos em…Continue lendo o signo Virgem