Horóscopo do Dia 28/09: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 28/09: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Terá uma bela oportunidade de tomar uma decisão importante que deve mudar seu panorama afetivo para algo bom e bonito. Existe um plano em andamento no seu futuro imediato.

Dinheiro & Trabalho: Você estará cercado por uma onda de sorte relacionada a atividades relacionadas à sua prosperidade. Equilíbrio e fortalecimento devem ser sua primeira prioridade nas finanças, portanto…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Previsto que se aproximem dias intensos no panorama do amor, que você viverá ao máximo com uma pessoa que aos poucos irá gostando e muito.

Dinheiro & Trabalho: Cuidado para não comentar sobre seu dinheiro na frente de pessoas que não o merecem. Aprenda a se preservar. Isto porque você está prestes a resolver um pequeno problema e agora deve começar…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: É possível que se sinta mais do que feliz com o que pode acontecer em sua vida sentimental. Uma nova pessoa, uma nova perspectiva com quem as emoções do seu coração fluíram.

Dinheiro & Trabalho: Uma nova condição nas suas finanças pessoais fará com que possa assumir uma grande responsabilidade derivada de um boa aquisição. Uma jornada que será acompanhada de uma melhoria…

Horóscopo do Dia: CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sua vontade de construir um relacionamento atinge sua vida, visto que poderá finalmente conhecer uma boa pessoa que se encaixe no seu mundo. Abra seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo se as coisas não estão indo como deveriam ou como espera, você não deve deixar de lado seus sonhos e planejar a conquista de seus objetivos. Obter uma boa condição financeira não…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A sedução não será necessária que ocorra com gestos, você terá facilidade para fazê-lo com palavras. Por isso não para de acreditar que neste ciclo tudo é possível para você.

Dinheiro & Trabalho: Uma mudança repentina no seu panorama financeiro pode significar uma outra realidade muito mais significativa. Tudo o que pode lhe dar um pouco de equilíbrio e respiro com o dinheiro, onde…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um relacionamento que poderia ter acontecido, devido a situações inexplicáveis ficou fora de qualquer possibilidade, mas agora você o retoma.

Dinheiro & Trabalho: A partir desta jornada astral, a maneira como você enfrentará sua vida financeira será o fator decisivo para o seu sucesso, porque sendo positivo e aplicando uma boa energia nesses assuntos, mesmo que…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A disposição que alguém mostrará em querer estar junto e conversar detidamente com você, indicará os próximos passos que devem acontecer entre os dois.

Dinheiro & Trabalho: Seus problemas financeiros gradativamente perdem força, não há problemas previstos que possam levá-lo a uma nova situação de desespero. Aproveite essa nova condição para atingir metas…

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu carisma e sensualidade estarão com as baterias hiper carregadas, e dessa maneira você vai querer estar perto de alguém que responderá instintivamente a todos seus apelos.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que a maneira como o dinheiro se movimenta em torno de você, entre altos e baixos, você saberá como dar conta de tudo e ainda ficar com um bom resultado. Poderá gerar mais recursos e…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Alguém que se sente diferente quando cruza com você, que gosta de você em silêncio, será quem poderá transformar sua vida em dias mais emocionantes.

Dinheiro & Trabalho: Neste ciclo astral pelo qual você começa a caminhar, acredite muito em suas intuições relacionadas ao dinheiro, nelas estará a chave do seu sucesso nessa área. Após algumas situações tensas, você…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Vem estabilidade para a sua vida relacionada às coisas do amor. Se está comprometido, haverá harmonia e soluções, se está solteiro, haverá chances de ter um encontro.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças você terá como lidar com situações inesperadas que surgem, e com sua disposição e vontade de enfrentar e resolver problemas, alcançará o que precisa, que certamente você…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não tenha receios de nada, visto que o caminho que o pode levar a um grande romance estará cheio de boas vibrações. Será a chance de alguém mostrar a força da atração que você exercerá.

Dinheiro & Trabalho: Embora entre em um excelente ciclo onde os recursos financeiros se mostram mais dinâmicos, é possível que alguns inconvenientes retardem alguns planos. Não será nada que o impedirá de sair…

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma nova dinâmica deve a direção da sua vida relacionada ao amor a partir deste momento. Vai se sentir com confiança para ir atrás do que mais deseja neste momento.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação financeira deve melhorar de uma maneira considerável. Mesmo que possam surgir alguns problemas, você deve saber que tudo segue seu ritmo. Naturalmente tudo entra nessa…

