Horóscopo do Dia 29/01: previsões de hoje para o seu signo

Horóscopo do Dia 29/01. Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A felicidade estará com você na figura de alguém de um outro lugar. Você voltará a amar e ser amado, por isso não perca a esperança no que este novo ano lhe trará de lindo na sua…

Dinheiro & Trabalho: Já nas próximas semanas pode acontecer uma mudança de emprego ou você iniciar algo novo desde casa no ambiente online, por isso, é o momento de colocar sua mente para trabalhar e verá que boas… Continue lendo o horóscopo do dia 29/01 signo Aquário

Horóscopo do Dia 29/01 | PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A energia positiva está em alta, não importa o que aconteça agora, sua realidade é outra e, quando você olhar para sua vida amorosa com uma perspectiva diferente, mesmo que ainda…

Dinheiro & Trabalho: É bem provável que comece a pensar na possibilidade de mudar algo em seu panorama de trabalho, talvez algo extra que permita ganhar dinheiro adicional ou talvez realizar uma atividade mais de acordo com… Continue lendo o horóscopo do dia 29/01 signo Peixes

Horóscopo do Dia 29/01 | ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Com o passar dos dias notará que uma pessoa cada vez mais aparece em seu caminho, e você não deixará de prestar atenção nela. O lado interessante de tudo isso é que serão encontros…

Dinheiro & Trabalho: O futuro no seu local de trabalho se apresenta muito promissor. Tudo dependerá da sua criatividade e da sua capacidade de se adaptar às mudanças que estão por acontecer. Você poderá ter em suas… Continue lendo o horóscopo do dia 29/01 signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Está para chegar o momento em que vai precisar tomar uma decisão importante no campo sentimental, mas sempre guiado pelo que seu coração dita. Logo você verá como o caminho…

Dinheiro & Trabalho: Terá a possibilidade de mostrar sua capacidade e criatividade numa tarefa que lhe será confiada e que pode lhe trazer o que precisava para obter um destaque maior. A sorte parece olhar exatamente para… Continue lendo o horóscopo do dia 29/01 sexta-feira signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Serão apresentados momentos muito excitantes e de paixão em sua vida. Durante estes dias você vai ter surpresas e procurará passar mais horas com a pessoa que logo irá conhecer.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho é o ciclo da sorte onde você pode alcançar mais facilmente seus objetivos, prevê-se que seja um período abundante. Você deve estar aberto para qualquer possibilidade, já que se esperam… Continue lendo o horóscopo do dia 29/01 sexta-feira signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor estará a pleno vapor, seu apelo e poder de atração serão extraordinários. Alguém que nunca deu sinais de algum interesse, agora o deixa claro com gestos e olhares.

Dinheiro & Trabalho: Sua vida profissional entra em um estágio muito positivo e o ambiente astrológico ao seu redor se mostra positivo. No trabalho terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades e colocar suas ideias em… Continue lendo o horóscopo de hoje 29 de janeiro sexta-feira signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Neste final de semana tente marcar um encontro com quem lhe atrai, aproveite esse momento no seu signo, porque nada lhe parecerá inacessível e poderá fazer total uso do seu charme…

Dinheiro & Trabalho: No seu local de trabalho você se livrará de tudo aquilo que representa um atraso em sua vida e iniciará um estágio criativo com novos desafios. Você vai ver como você consegue sucesso em pouco tempo e… Continue lendo o horóscopo de hoje 29 de janeiro sexta-feira signo Leão

Horóscopo do Dia 29/01 | VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não acredite em comentários desnecessários relacionados a quem é importante para você agora. Se é alguém que faz seu coração bater mais forte, seja guiado por seus sentimentos…

Dinheiro & Trabalho: Você terá dias muitos intensos pela frente e, se tirar proveito disso, poderá trabalhar com outras possibilidades na sua área de trabalho que até agora não havia pensado como possível. O que lhe será… Continue lendo o horóscopo de hoje 29/01 signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você sentirá uma incrível sensação com uma pessoa que sempre está por perto, algo que pode ser tão intenso que vai querer tê-la muito mais perto. Ela é uma pessoa que se move num…

Dinheiro & Trabalho: Jamais perca as esperanças porque tudo muda, e agora o que está relacionado às finanças e à área profissional começa a se mover de uma maneira muito positiva, portanto, mantenha um bom… Continue lendo o horóscopo de hoje 29/01 signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor sairá dos seus sonhos e se tornará algo que viverá a cada dia, por isso, guie-se pela sua intuição e coração e saiba fazer uma leitura correta dos sinais que receberá de vários eventos…

Dinheiro & Trabalho: De repente terá em suas mãos uma proposta de trabalho que pode acabar sendo um desafio extremamente compensador. Verá que se trata de uma oportunidade que era para ter acontecido… Continue lendo o horóscopo de hoje 29/01 signo Escorpião

Horóscopo do Dia 29/01 | SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém que há algum tempo você deseja que se aproxime mais e fique junto, estará mais perto neste novo ciclo de sua vida, mas você deve ter a coragem de olhá-la diretamente nos…

Dinheiro & Trabalho: Não obstante não a explore adequadamente, você tem uma grande capacidade de trabalho e visão de novos projetos. Por isso se quiser avançar na área profissional, deve reconhecer suas… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu coração se encherá de emoção através de uma pessoa que realmente saberá como responder às suas expectativas. Sua vida está destinada a ser melhor com ela, mais completa, mais…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que receba uma oferta de trabalho fora de sua área de atuação, mas que pode lhe proporcionar mensalmente um bom dinheiro extra. Deve aproveitar porque entrará numa fase… Continue lendo o signo Capricórnio

