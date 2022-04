Horóscopo do Dia 29/04: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 29/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 29/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tudo o que você agora imagina que pode acontecer no amor pode não dar certo, mas haverá surpresas e para isso deve sair um pouco desses limites que você se impõe e olhar mais longe…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este novo tempo em seu signo astral porque você deverá de vibrar em uma onda de trabalho bastante promissora e, a partir deste momento, notará belas mudanças relacionada à sua… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Uma nova paixão e o desejo de ter alguém do seu lado serão fortalecidos pela ação da posição astral. O que você quer ter no amor, agora estará ao seu lado, tomando forma com a presença…

Dinheiro & Trabalho: Nas questões financeiras, vai ter que enfrentar um desafio importante, e mesmo que não esteja tão preparado quanto gostaria, terá condições suficientes, em termos de dinheiro, para recuperar o… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Nos temas do coração, será um ciclo perfeito, já que você poderá fortalecer seus laços afetivos, ou ainda criar um novo com uma outra pessoa. E se está sentindo que há um pouco de…

Dinheiro & Trabalho: Precisa ter mais cuidados com a gestão de seu dinheiro para evitar desgastes emocionais. Você está em um ciclo em que seus recursos oscilam, mais para o positivo, mesmo assim controle… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O movimento cósmico ajudará você a entrar em contato com pessoas interessantes, e é muito provável que comece um relacionamento que não somente traga alegria em sua vida amorosa…

Dinheiro & Trabalho: No seu signo a energia da fortuna está em ascensão e o seu talento para ganhar dinheiro também, mais do que nunca faça bom uso dela. E nessa condição, um antigo desejo, esperando o momento… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você descobrirá em uma nova pessoa do seu círculo de conhecidos uma maneira de ser que o deixará impressionado, que será como um tesouro ainda a ser descoberto. É hora de começar…

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora as questões relacionadas com suas finanças pessoais fluem fácil para você, mas também terá alguns desafios que conseguirá dar conta com folga, portanto, não crie medos onde… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você terá uma empatia melhor do que nunca e com ela desfrutará da capacidade de ter em torno de você algumas pessoas maravilhosas, e com uma delas iniciar uma amizade, que desde…

Dinheiro & Trabalho: Com um pouco de sorte e uma outra condição de ganhar a vida, seus recursos financeiros podem aumentar em breve. Um toque de fortuna toca você, mas não corra imediatamente para as…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Durante estes dias, você enxergará coisas que já deveria de ter percebido, mas que agora se mostram de maneira mais direta. Se trata de alguém real em sua vida, cujo carisma peculiar…

Dinheiro & Trabalho: Você está em um ritmo de atrair coisas boas durante este período astral, o que é ótimo para você, e se está procurando maneiras de aumentar seus ganhos financeiros, resolver problemas, esse é o…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A maneira insinuante como alguém começa a se comportar com você estando presente pode mexer com seus nervos e elevar os níveis de ansiedade. Apenas deve fazer a viagem que o…

Dinheiro & Trabalho: Você vai viver uma fase em que tudo parece dar certo, devido à força do seu regente na área das finanças. Terá meios para ir avançando cada vez mais pelos caminhos que constroem uma estabilidade, e…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A descoberta de sensações fortes e sinceras vindo de quem deixará isso bastante claro, fará com que você não perca mais tempo pensando nas reais possibilidades, porque saberá que…

Dinheiro & Trabalho: É hora de mudanças na maneira como os recursos financeiros chegam até você. Uma perspectiva mais produtiva pode fazer você ficar muito feliz com as chances que se abrem para fazer ajustes…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Os planos que são previstos num futuro imediato permitirão que você se sinta a pessoa mais sortuda do mundo ao lado de uma pessoa, que é nova em sua vida, que deverá de ser alguém…

Dinheiro & Trabalho: Uma energia poderosa em sua área de intuição lhe ajuda entender o que deverá de fazer para que o dinheiro não fique constantemente fugindo, mas ao contrário, que com novos recursos entrando, o… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Você sentirá claramente que algumas coisas vão mudar na maneira como até agora são, com novas pessoas que cruzarão seu caminho, que aparecerão para mostrar que há uma realidade…

Dinheiro & Trabalho: Você está esperando por uma mudança significativa em sua área das finanças pessoais, e essa mudança vai acontecer antes do que espera, contudo não será do tamanho que imagina, mas… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Um distanciamento que pode ter ocorrido entre você e outra pessoa será afastado, e com isso uma soma de eventos que não serão o resultado do acaso os unirão de vez. Para quem…

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias que o envolvem favorecem uma condição única que você pensou não ser capaz de ter, e com ela você começa uma jornada na qual poderá atrair recursos que pensou que não…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries