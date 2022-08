Horóscopo do Dia 29/08: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 29/08: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 29/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

publicidade

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: No amor, deixe o passado e não continue preso às coisas que não funcionam para você. É hora de buscar novas energias e novos horizontes. De entender que logo ocorrerá uma situação…

Dinheiro & Trabalho: Diante de uma situação diferente que você deve passar a vivenciar, você começa a se programar de um outro jeito, bem diferente daquilo que até agora entendia como possível. Você recupera em grande… Continue lendo o signo Virgem

publicidade

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Para quem está com dificuldades, uma reconciliação está chegando, demonstrações de afeto curam feridas e facilitam a convivência. Para quem está em busca de um namoro, há alguém…

Dinheiro & Trabalho: Você conseguirá se afastar da crise e ficar longe das situações um pouco conflitantes no campo do dinheiro. Você poderá avançar para um ritmo mais harmonioso, mas nem por isso deve partir para…. Continue lendo o signo Libra

publicidade

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O destino lhe dá uma nova oportunidade de tornar sua vida mais feliz ou resolver adversidades sentimentais. Para quem está solteiro, é um bom ciclo para conhecer novas pessoas…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a energia da fortuna transitando pelo seu signo, com a qual se sairá muito bem nos próximos dias. Sua relação com o dinheiro está em ascensão e você vai se divertir muito fazendo algumas… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém de repente o atrairá e capturará toda a sua atenção. Num local ou ambiente pelo qual raramente circula ou frequenta. Você se sentirá em uma nuvem e isso será uma fonte…

Dinheiro & Trabalho: Um novo curso nas finanças se abre para você, no qual as coisas serão equilibradas. Junto com a tranquilidade que isso traz, você ganha respeito e admiração. Você se verá em condições de alcançar… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É possível que esta jornada nas coisas do namoro corram como você deseja, porque as condições de ter em sua volta uma nova pessoa com quem se relacionar são altas. Você dará um…

Dinheiro & Trabalho: Para realizar algo que está pensando em fazer há um bom tempo, você poderá finalmente economizar à medida que suas contas neste ciclo são ajustadas. Você se sentirá extraordinariamente alegre… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Bom momento para entender melhor as atitudes e comportamentos de alguém que sempre está por perto, mas que não passa pela sua cabeça que haja algum interesse por parte dela…

Dinheiro & Trabalho: Você tem que entender melhor os movimentos e os motivos quando lida com dinheiro. Com isso claro verá que está sempre na condição de ir além da mesmice com suas finanças, que se souber ler… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um bom dia para entrar em contato com uma determinada pessoa que você deixou de ver. Aproveite para marcar um encontro com ela, que não se arrependerá. Para quem procura…

Dinheiro & Trabalho: Um leve toque de fortuna há nesta fase, mas você precisará se organizar melhor e planejar sua vida financeira de um outro jeito, porque muito do sucesso que venha a ter com seu dinheiro vai depender… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A possibilidade de receber uma ligação ou mensagem, de um jeito inesperado, trará grande alegria em sua vida afetiva. Contudo, seja paciente porque é um período em que você pode…

Dinheiro & Trabalho: Algo interessante acontecerá no ambiente que lida com o material, que alimentará algumas mudanças em sua vida. Uma maneira mais efetiva de você lidar com o dinheiro estará na ordem de cada… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No amor, não fique muito tempo no mundo do que poderia ser e tome logo uma decisão. Você pode sentir até um pouco de receio sobre se pode dar certo ou não, e não haverá…

Dinheiro & Trabalho: Depois de começar a ver como várias peças se encaixam, você sentirá que tem muito o que fazer pela frente. Tudo porque uma condição, já esperada por você, vai fazer com que consiga amarrar… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A atração que você vai provocar em alguém renovará suas ideias sobre o que pode acontecer de agora em diante. Com certeza sua presença vai gerar mais de um olhar e seu estilo…

Dinheiro & Trabalho: Um determinado projeto ou desejo pessoal, crescerá e levará você a uma situação financeira diferente da atual. Você se sentirá otimista e com vontade de viver a vida, planejará e poderá realizar… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Seu magnetismo pessoal continua a aumentar e você conquistará mais do que pensa nas questões que envolvem namoro. Uma pessoa nova no seu ambiente será o foco de sua atenção…

Dinheiro & Trabalho: A estratégia para resolver alguns problemas e ajeitar um pouco a sua vida, começa a iluminar sua mente. Uma nova motivação e energia renovada o leva a ir atrás daquilo que sabe que vai conseguir… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu carisma brilhará e você se tornará irresistível para os que estão ao seu redor. Um novo namoro é possível, já que é um bom momento para iniciar relacionamentos afetivos. A partir…