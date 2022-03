Horóscopo do Dia 31/03: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 31/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se deseja que alguém que conhece o ame, seja você mesmo. Além disso, os dois compartilham uma vida inteira de experiências paralelas e sonhos a serem realizados. É um ótimo…

Dinheiro & Trabalho: Neste preciso momento o plano profissional e pessoal fará a diferença no seu futuro nestes dois aspectos. Poderão funcionar como uma espécie de liberação para você. Apenas encontre um equilíbrio…

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Após um passado que não deixou boas lembranças, é hora de recomeçar. Verá essa pessoa que está interessada em você com um olhar diferente. Será algo que beneficiará ambos…

Dinheiro & Trabalho: Você é o profissional que sempre quis ser e hoje poderá colocar em prática tudo o que deseja. Vai ter muito trabalho pela frente e tudo parecerá mais ou menos intenso. Assim, trate de ter…

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Nunca tenha dúvidas na área sentimental, suas esperanças darão frutos e acabarão gerando múltiplas alegrias em você. Aproveite e comece a se sentir a pessoa mais sortuda do mundo…

Dinheiro & Trabalho: Suas expectativas no trabalho podem ser cada vez maiores, é a hora da verdade, de continuar prestando um bom serviço. É possível que se sinta condicionado por algumas ideias que vem…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Pode ser que esteja com muitas decisões para os próximos dias. Especialmente aquela que você guarda dentro de si por alguém especial. Deve estar ciente do que seu coração lhe diz…

Dinheiro & Trabalho: É importante que trabalhe dando o máximo de você, comece do zero para cuidar do que realmente precisa ser feito. Não se desvie do seu caminho pelas críticas que alguns vão falar ou…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O que sente por essa pessoa é algo muito grande e sem dúvida o condicionará em muitos aspectos. Você embarcará em uma nova era sentimental e o fará com os olhos postos em…

Dinheiro & Trabalho: O momento é excelente para coordenar algumas ações diretas que serão fundamentais para o seu bom desempenho neste momento. Coloque um plano na sua agenda para começar um novo…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando suas emoções influenciam sua maneira de se comportar, é porque está apaixonado. Mas agora você poderá gerenciá-las e orientá-las na direção da pessoa que deseja ter…

Dinheiro & Trabalho: Nestes dias, talvez tenha que trabalhar de olho em uma série de benefícios que são necessários em sua área. Assim, deverá tomar algumas medidas para que tudo flua como deseja…

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Vai conseguir ver que o que está presente no seu dia a dia pode ser maior que uma simples amizade. Quando os sentimentos entre duas pessoas estão sobrecarregados, eles chegam…

Dinheiro & Trabalho: Suas grandes esperanças de crescimento profissional podem ser aquelas que o convidam a planejar tempos cheios de triunfos. Assim, tudo vai depender apenas de você mesmo. Terá a…

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Existe um amor que poderia ser maior do que pensa e que está pertinho de você. Embora carregue em si momentos únicos de mistério. Assim, será o momento que estava esperando…

Dinheiro & Trabalho: Você deve estar preparado para dar um passo adiante no campo profissional ou pelo menos tentar. Deixe de lado a parte sentimental para realizar ações em busca de uma série de…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nada o deterá se você estiver realmente convencido que essa pessoa é a certa para entregar o seu coração. As evidências são muitas de que à sua frente você tem um amor que pode…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que em qualquer profissão não há sucesso sem um fracasso anterior. Por isso, você nunca deve desistir, mesmo que às vezes tudo dê errado, está pronto para dar um passo adiante…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O amor que sente por alguém acabará sendo o culpado por sentir algumas transformações que o levarão às nuvens. Com o coração na mão, você poderá enfrentar uma série…

Dinheiro & Trabalho: Prepare-se, pois começará a viver um momento de grandes emoções na área profissional. Podem ser as que acabarão fazendo a diferença no seu futuro em todos os aspectos. Assim, você será…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pelo bem da sua felicidade você saberá atrair o amor. Para isso, deve seguir suas regras à risca. Embora possam existir algumas mudanças ao seu redor, você saberá se adaptar a elas. Dessa…

Dinheiro & Trabalho: Por meio de um projeto importante você será obrigado a usar algumas habilidades que nunca imaginou que teria. Do nada, vai descobrir que o mundo sempre pode virar a seu favor, confie…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Mude de atitude e faça com que a relação que tem com a pessoa que gosta comece a se firmar. Use sua energia, força e determinação. Assim, em um único sopro de ar derrubará completamente…