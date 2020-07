Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (16/07)

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (16/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: No amor, você precisa estar mais próximo e mantendo sempre um diálogo com essa pessoa. Tudo será possível se o contato primário não se perder, se a voz que dirige todas suas ações…

Dinheiro & Trabalho: Serão apresentadas novas tarefas que exigirão de você uma atitude e disposição diferentes para poder resolvê-las efetivamente. Algo muito positivo está se aproximando da sua vida profissional, uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O carisma e a sensualidade típicos do seu signo agora combinam-se com o trânsito direto de seu governante, aumentando a possibilidade de compromissos sérios, favorecendo os…

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho tente se organizar o melhor possível durante este dia, à medida que novas responsabilidades e oportunidades aparecerão, pelas quais você vai precisar se ausentar para definir o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O melhor de tudo é que seus sonhos estão a caminho da realização, este é o momento do intuitivo e profundo em que os desejos ocultos se materializam, incluindo aqueles que você nutre…

Dinheiro & Trabalho: Se você está à procura de emprego, neste dia a energia direta de seu governante lhe dará pontos em uma entrevista, que precisa agendar hoje, em que será determinada a possibilidade de conferir uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É importante ter sempre uma presença agradável, transmitir alegria, pois assim você não apenas se sente melhor, mas também atrai olhares. Dessa maneira, você ficará surpreso com…

Amor: É importante ter sempre uma presença agradável, transmitir alegria, pois assim você não apenas se sente melhor, mas também atrai olhares. Dessa maneira, você ficará surpreso com…

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias que agora envolvem o seu signo indicam novas opções, chances de melhoria na realidade do seu trabalho e muito mais. Sua intuição está agora ao seu alcance e é por isso que é necessário…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É hora de encontros e surpresas. O amor gira em torno de você com características incomuns e em quem menos você poderia pensar está romanticamente interessado em você, já…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em um novo estágio astral, ideal para tomar medidas para mexer em tudo o que deve ser mudado em sua vida para alcançar os resultados profissionais e financeiros que você está… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As questões do amor em sua vida começam a se mostrar de uma maneira mais direta, porque agora você percebe muito bem a diferença entre a emoção ou um impulso de motivação…

Dinheiro & Trabalho: Se você estava preocupado com problemas associados ao seu trabalho ou à sua vida profissional, a melhor notícia é aquela que chegará até você hoje ou amanhã, indicando a possibilidade de uma… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É possível que em uma reunião casual você comece a definir um relacionamento muito interessantes com alguém que você até então não conhecia. Use sua criatividade e engenho e faça…

Dinheiro & Trabalho: Surgirão idéias que permitirão obter a cooperação de outros colegas e supervisores para colocar em operação um plano em sua empresa que melhorará bastante as condições gerais de trabalho nela e… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Preste atenção e cuide da pessoa que se aproxima de você com boas intenções, há algo bonito chegando ao seu lado quando falamos de amor. É na próxima quinzena que você a encontrará…

Dinheiro & Trabalho: Hoje o sucesso profissional e o reconhecimento pelo trabalho realizado lhe acompanham. O que para você talvez seja apenas o cumprimento do dever, para outros será um sinal inequívoco de que… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O amor se apresenta na forma de uma nova pessoa em sua vida e, se você pretende ter um relacionamento, aproveite o momento, já que a troca de olhares será intensa e você não deve…

Dinheiro & Trabalho: Continue assim e conhecerá bem o caminho que deve seguir em sua jornada profissional. Se você tem um emprego, cuide dele, se não gostar, comece a procurar outro, mas sem alardes. Se você está… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Chegou a hora de definir o que você quer no amor, laços sentimentais são fortalecidos com alguém que você considera um amigo especial, mas que começa a se definir e se delinear como…

Dinheiro & Trabalho: O início deste ciclo é muito promissor e de visualização de oportunidades. Siga esses palpites e o entusiasmo que você tem para começar algo diferente que o aproxime mais do dinheiro. Não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor e a paixão estarão presentes em sua vida durante esse período, já que uma pessoa muito interessante começa a figurar dentro do seu horizonte emocional e para desfrutá-lo…

Amor: O amor e a paixão estarão presentes em sua vida durante esse período, já que uma pessoa muito interessante começa a figurar dentro do seu horizonte emocional e para desfrutá-lo…

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas de um período de prosperidade e produtividade são mais do que perfeitas. Desde cedo, você se sentirá com muita energia para fazer o que planeja há dias, mas que está adiando. É o seu…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A partir de hoje haverá certas mudanças que o projetarão em direção a novos caminhos no amor, talvez um compromisso sério, uma união com alguém que até agora era apenas uma bela…