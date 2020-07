Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (17/07)

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (17/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Sua personalidade vibrante e energética criará um tom intenso e apaixonado pela pessoa que pode lhe dar tudo o que você sempre quis. Está seguindo um ponto de virada chave…

Dinheiro & Trabalho: Você iniciará um novo projeto na esperança de que ele possa lhe dar um pouco mais de estabilidade econômica. Tudo terminará saindo como você espera, com a ajuda de um esforço extra da sua parte. Vai… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você está no momento certo de se lançar total e absolutamente em busca do final feliz que deseja. Vai se encontrar novamente com essa pessoa que o guiará a uma merecida estabilidade…

Dinheiro & Trabalho: Você voltará no tempo para visualizar o momento da sua vida quando escolheu sua profissão. Poderá ser a pessoa forte e poderosa que sempre quis em seu escritório. Se você sente o que faz e tentar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Quando há espaço para encontrar um parceiro, você para esperando que a outra pessoa se aproxime. Mas não pode ser assim, você também é importante, vá atrás da pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Você está no rumo certo para resolver um conflito profissional que o está incomoda há algum tempo. É hora de fechar etapas para abrir novas portas para um início de atividade completamente renovado. Uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Cupido está disposto a lhe fazer uma visita neste dia e se esforçará bastante. Agora cabe a você decidir se deseja abrir as portas do seu coração a essa pessoa ou não. Sabe o que ela…

Dinheiro & Trabalho: Você será capaz de atender a certos aspectos de sua nova realidade no trabalho. A distância de segurança pode fazer com que precise obter alguma colaboração por meio de suas palavras e alto nível de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É um dia oportuno para aceitar uma proposta sentimental por parte da pessoa que o ama há muito tempo. Ao longo do dia, as mensagens não pararão de ir e vir e você ficará ansioso…

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho será uma fonte de desafios neste dia. Enquanto terminar de resolver um, outro aparecerá e assim por diante até encontrar um ponto de calma. Tudo terá uma razão de ser e será de maneira… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor, você se sentirá um pouco mais seguro, mas ansioso para compartilhar suas emoções e sentimentos com a pessoa que sabe que emite a mesma intensidade que você. Não tenha…

Dinheiro & Trabalho: Quanto ao campo laboral, terá uma incrível necessidade de fazer grandes mudanças. Uma combinação de esforço e dedicação lhe oferece o poder e a influência para fazer uma grande diferença em sua… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você se encontrará imerso em uma intensa conversa com alguém especial antes que perceba. Ficará surpreso ao saber que essa pessoa quer levar a amizade para o próximo nível de…

Dinheiro & Trabalho: Uma nova oportunidade de trabalho surgirá sem você ter procurado por ela. Mas o tempo é curto e eles precisam saber sua resposta o mais rápido possível. Mas você não gosta de ser forçado a responder em… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você estará dedicado a desenvolver sua inteligência emocional, apelará à sua parte mais sensível para conquistar o coração da pessoa que lhe interessa. Sabe perfeitamente bem que…

Dinheiro & Trabalho: Reavalie seus compromissos, investimentos, contratos financeiros e situações atuais no campo laboral e profissional. Você tem os recursos, as oportunidades e as habilidades necessárias para atingir seus… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um dia excelente no amor, vai sentir a paixão transbordando em seu coração. Não espere mais e vá encontrar a pessoa que o faz vibrar até o último centímetro de pele só de olhar…

Dinheiro & Trabalho: Tente ser discreto em seu trabalho. Decida quais etapas você pode seguir com firmeza para alcançar seus novos objetivos. Você deseja sucesso mais do que nunca, mas para isso terá que ser mais… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Por mais que você queira parecer normal, no fundo sabe que não pode. Realmente gosta muito dessa pessoa. Use toda a sua força para alcançar seus propósitos; se você estiver convencido…

Dinheiro & Trabalho: Você se concentrará em certos ingredientes que podem vir a ser um desafio em um trabalho que o levará a mostrar todas suas habilidades. Conseguirá resolver tudo com muito sucesso. Por sua vez, no… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você vai ser exposto a uma série de momentos que serão bem-vindos em sua vida. A amizade com essa pessoa está crescendo e acabará se transformando em algo maior. Certas palavras…

Dinheiro & Trabalho: No plano financeiro, é muito importante que as contas que gerencia se encaixem muito bem. Calcule o que lhe falta e o que você tem, é apenas uma subtração para saber se está realmente bem ou não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você não duvidará que as coisas ficarão melhor no plano sentimental. Essas demonstrações de afeto com a pessoa que gosta são o que acabam fazendo o relacionamento fluir…