Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (20/07)

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (20/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Em breve, você encontrará razões para começar a entender o comportamento repentino dessa pessoa que constantemente aparece em seus pensamentos também. Antes de…

Amor: Em breve, você encontrará razões para começar a entender o comportamento repentino dessa pessoa que constantemente aparece em seus pensamentos também. Antes de…

Dinheiro & Trabalho: Junto com uma boa oportunidade de trabalho que surgirá e que vale a pena considerar, há um golpe de sorte que o colocará em uma situação de contínua prosperidade porque suas finanças entram…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O feitiço de uma pessoa que você conhecerá pode fazer você perder a cabeça, mas lembre-se de que você não deve ser guiado apenas por palavras, aprenda a também observar as…

Amor: O feitiço de uma pessoa que você conhecerá pode fazer você perder a cabeça, mas lembre-se de que você não deve ser guiado apenas por palavras, aprenda a também observar as…

Dinheiro & Trabalho: Existe a possibilidade de se ver de repente em uma nova posição para a qual você não está ainda totalmente preparado. Não se deixe intimidar pelo desafio e aceite-o, mas comece a se preparar bem…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É um período ideal para o amor e cheio de possibilidades. Há encontros com pessoas conhecidas, com as quais você não se relaciona há algum tempo, onde provavelmente uma delas…

Amor: É um período ideal para o amor e cheio de possibilidades. Há encontros com pessoas conhecidas, com as quais você não se relaciona há algum tempo, onde provavelmente uma delas…

Dinheiro & Trabalho: Reorganize seu orçamento, porque você tem mais do que pensa. A única coisa necessária é um maior controle de suas despesas e você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. Profissionalmente…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não se antecipe aos sinais que você está recebendo, porque se você se apressar, poderá prejudicar uma aproximação vindo dela. Faça o jogo da sedução, não tenha pressa. Embora…

Amor: Não se antecipe aos sinais que você está recebendo, porque se você se apressar, poderá prejudicar uma aproximação vindo dela. Faça o jogo da sedução, não tenha pressa. Embora…

Dinheiro & Trabalho: Surgirão situações de trabalho que exigirão muito autocontrole de você para enfrentá-las e resolvê-las. Se antecipe ao que pode ocorrer e você não terá problemas. Se agora você não está na melhor situação…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Em breve você encontrará o amor que tanto quer, não se desespere porque alguém irá aparecer em sua vida, mas será de uma maneira peculiar, em que você terá que estar ligado para…

Dinheiro & Trabalho: Se lhe for oferecido um novo cargo ou responsabilidade, peça alguns dias para estudá-lo antes de dar sua resposta, dessa forma, você terá mais tempo para pensar no que é melhor para você, já que nesta… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sabe aquela pessoa que lhe atrai e você sabe que ela também gosta de você? Então, chegou a hora de ser mais ousado e aberto. Hoje é o seu dia, deixe de lado os receios que o invadem…

Dinheiro & Trabalho: Está chegando um ciclo em que seus assuntos de trabalho terão outra perspectiva, colocando você na engrenagem que move a economia. Prepare-se para um convite de uma pessoa da sua área… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Aparece em seu signo uma pessoa que causará sensações indescritíveis, desencadeará um desejo de amor e atração que você não será capaz de controlar em si mesmo, não desejará se…

Dinheiro & Trabalho: Seu dinheiro começa a se mover e em alguns dias você receberá os primeiros sinais disso, mas não fique impaciente porque, felizmente, neste período astral, o ciclo de dificuldades econômicas começa a… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Da maneira menos esperada, você encontrará uma pessoa extremamente interessante e atraente que poderia ser um possível candidato para conquistar seu coração por completo. Deixe-a…

Dinheiro & Trabalho: Se você está esperando a resposta de um novo emprego, hoje você poderá ter boas notícias, mas ainda deverá aguardar somente uns poucos dias para que seja efetivado, mas isso o ajudará a ir… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Acredite em si mesmo e aumente sua autoestima, não deixe que as opiniões dos outros o impeçam de ir atrás da pessoa com quem sempre sonha. Esqueça o que eles dizem, sem saber…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho começa a melhorar lentamente. Não se desespere, tudo vai se ajeitar gradualmente e com o seu próprio esforço. Este período colocará você em uma posição muito favorável para encerrar… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tudo é possível, até um novo amor entra em sua vida, então não faz mal se dar a oportunidade de conhecer essa pessoa que surge de maneira inesperada. Nada acontece por acaso…

Dinheiro & Trabalho: Um caminho muito bom está se abrindo diante de seus olhos, já que boas notícias chegam relacionadas a uma questão de um novo trabalho, você só tem que tomar a decisão certa para dar o próximo… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O caminho correto do seu destino no amor está se tornando mais claro, você só precisa se deixar levar por essas emoções bonitas e sentimentos fortes que sente por essa pessoa. Ela também…

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um ciclo muito produtivo em suas finanças, mas meça cada passo que der com cautela e sem precipitações, evite ações impulsivas. O triunfo estará com você em uma nova etapa de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se sentirá atraído por uma pessoa muito divertida que a fará se sentir em total alegria. Com o tempo as brincadeiras passarão a conversas intermináveis e nas quais as afinidades…