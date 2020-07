Horóscopo do Dia | Confira as previsões para hoje (25/07)

Horóscopo do Dia para este sábado (25/07). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você compreenderá que o amor é uma planta que deve ser regada todos os dias, na qual deve podar as folhas que secam, para que o resto fique mais forte e mais bonito. Por isso deve…

Dinheiro & Trabalho: Está percebendo que ainda tem muito que aprender e melhorar em sua profissão. O mercado muda todos os dias e o treinamento periódico é tão necessário para você quanto para qualquer outro trabalhador; portanto… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você olhará de outra maneira para alguém próximo, pode ser um colega de trabalho ou um bom amigo que está ao seu lado há muito tempo. Vai analisar até que ponto pode manter um…

Dinheiro & Trabalho: Você será o alvo de uma pessoa muito generosa e agradecida. Assim, poderá receber um presente pelo seu bom desempenho no trabalho que pode ser um bônus, um presente da empresa ou um detalhe de um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Espere o melhor momento para dar aquela surpresa que tanto deseja à pessoa que você ama em segredo. Fale de forma tranquila e aberta oferecendo novas formas de experimentar…

Dinheiro & Trabalho: Você tem assuntos relacionados ao trabalho que ainda não acabaram, portanto verifique seu e-mail e mensagens de celular em busca de avisos que talvez não tenha visto. Com a economia doméstica, você não terá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Vai receber muitos elogios de alguém que ama em segredo deixando-o surpreso. A verdade é que não tinha percebido que essa pessoa estava apaixonada por você até hoje. Você apenas…

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, você será mais conservador e introspectivo, vai procurar lições do passado que lhe ensinaram certas experiências e que de certa maneira não aproveitou. Você poderá notar algum desejo de buscar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está cheio de ilusão. Está sentindo que, finalmente, conheceu sua alma gêmea e está desfrutando de um oásis de amor, onde as emoções se sucedem. Neste dia, a ternura e a cumplicidade…

Dinheiro & Trabalho: Seus superiores sabem que você provou ser uma pessoa confiável e íntegra. Assim, eles lhe proporão gerenciar uma grande quantia de dinheiro, receber um cliente ou negociação para fechar um contrato muito… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A Lua o levará ao sétimo céu da paixão, você será mais extrovertido do que o habitual e francamente encantador com a pessoa que ama. Vai experimentar intensas alegrias românticas…

Dinheiro & Trabalho: Haverá momentos em que seu próprio esforço fornecerá os resultados que você está procurando e outros em que precisará pedir ajuda a seus colegas de trabalho. Esse sucesso ou resolução não depende inteiramente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Vai perceber que o amor está mais próximo de você do que pensava. Uma amizade antiga pode gradualmente se tornar algo mais, um novo relacionamento. Os detalhes que a pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Um sonho profissional que você tem está mais perto de se tornar realidade, então estufe seu peito por ter percorrido aquele caminho que parecia tão selvagem. Os esforços que fez finalmente darão frutos. Isso o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Algo vai acontecer nos assuntos do coração que o surpreenderá muito. Você sentirá uma forte atração física por alguém que até agora só o interessava como amigo. Não ignore esses…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas o convidam a valorizar a estabilidade no trabalho. Embora você veja muitos caminhos novos na sua frente como por exemplo, uma mudança de empresa, deve apreciar o que tem em suas mãos agora. Uma das… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo do Dia: ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Hoje prepare-se para descobrir novas facetas da pessoa que deseja conquistar. Talvez você tenha pensado que já sabia tudo sobre ela, mas está errado pois ainda pode surpreendê-lo…

Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente será um período em que você será testado. A parte positiva é que será capaz de passar nesse teste com controle total da situação. Seu bom humor e vibração farão com que nada ponha resistência. Por… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nos assuntos do coração vai se animar um pouco mais e começará a paquerar alguém que aparecerá por meio de seus amigos. O que no início parecerá uma brincadeira, pode se transformar…

Dinheiro & Trabalho: No profissional e no financeiro, continua tendo boa intuição para os negócios, assim se tiver chance de investir em algo, que chame sua atenção, não hesite em fazê-lo. Por outro lado, graças ao seu envolvimento… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A Lua lhe traz boas notícias em matéria de amor e vida emocional. Abra seu coração para receber os dons que traçarão o caminho para a sua vida afetiva. Poderá iniciar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: As estrelas mostram uma influência astral muito positiva no plano laboral onde todas suas ideias e projetos sairão conforme está planejando. Dessa maneira, vai alcançar todos os objetivos que foram plantados no… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se você está amando alguém, é possível que hoje tenha um encontro no qual possa expressar seus sentimentos sem muitas voltas ou problemas. Simplesmente será encarregar-se do…