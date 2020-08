Horóscopo do Dia | Confira as previsões para o seu signo hoje (18/08)

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (18/08). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É muito provável que exista um candidato a parceiro amoroso em sua vida. Porém, está na hora de tomar uma atitude, porque a espera que essa pessoa está fazendo por você também…

Dinheiro & Trabalho: Assim que você começar a trabalhar, encontrará um obstáculo difícil na sua frente. Mas não veja isso como um problema, mas sim como algo onde terá que provar tudo o que vale, um desafio que poderá aproveitar para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Esta semana, você pode encontrar a pessoa ideal com quem decidirá começar uma história de amor. Vai querer falar com ela, mas realmente não ousa dar esse passo. Se deseja alcançá-lo…

Dinheiro & Trabalho: Um momento importante em sua vida profissional está se aproximando, então você está muito animado. No entanto, não pode deixar a emoção turvar sua mente. Tem que se manter profissional e provar seu valor com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Está vendo essa amizade como algo além e que o faz sentir parte de um todo. Esse medo inicial acabará se transformando em uma explosão de sentimentos contínuos que não poderá…

Dinheiro & Trabalho: Você finalmente terá aquela ideia maravilhosa que sabe que pode elevar o prestígio do seu trabalho ou a sua economia a outro nível. Antes de contar a todos, tente melhorar um pouco a ideia, para que possa apresentá-la… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai se lembrar desta semana por muito tempo. Vai conseguir estabelecer o vínculo que sempre desejou com alguém especial e o fará de uma forma muito mais intensa. Tudo se encaixará…

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, finalmente vão reconhecer seu trabalho, seu esforço e sua capacidade profissional. Será um momento muito importante para você, pois também poderá conseguir uma promoção após esse reconhecimento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: No campo sentimental, começou um caminho que não tem volta. Se você realmente deseja estar com a pessoa que deseja, fará todo o possível para que isso aconteça. Por amor você…

Dinheiro & Trabalho: Você pode se convencer de que realmente vale mais e isso pode levar a uma boa mudança profissional. Está preparado para dar o melhor de si, ser quem você é e ganhar uma quantia em dinheiro de acordo com suas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Após uma etapa de mudanças, está se sentindo muito melhor. Conseguiu estabelecer o que queria com essa pessoa especial. Não está mais preocupado com o futuro, simplesmente precisa…

Dinheiro & Trabalho: Seu modo de agir no trabalho é algo que pode realmente dar origem a uma série de motivações que estarão prontas para lhe dar o ponto extra que está esperando. É hora de você dar o seu melhor para seguir em frente com… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você percebeu que merece ser feliz e fazê-lo ao lado dessa pessoa é melhor ainda. Ela pode lhe dar tudo o que sempre desejou, o fará brilhar e vai tirar o que há de melhor em você estando…

Dinheiro & Trabalho: Existe uma maneira de conseguir que suas prioridades mudem, você receberá uma série de alegrias inesperadas em termos de trabalho. Quando recebe felicitações com tanta alegria, é porque realmente há… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seus desejos por um novo parceiro podem acabar se materializando de uma forma nunca vista antes. Você descobrirá que realmente conseguiu gerar alguns bons sentimentos em…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional as coisas estão indo muito bem, aliás, não dá para fazer melhor, dadas as circunstâncias. Você conseguiu mais forte da situação atual. Foram as suas habilidades profissionais que o salvaram, a sua… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você está amando alguém, mas suas emoções interferem em certas decisões que deve tomar com essa pessoa que também o ama. Não viva ancorado em algo que não deu certo. Deixe…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, os astros continuam enviando influências benéficas, com isso e com seu espírito empreendedor, você alcançará grandes conquistas. A estrada está na sua frente, só precisa projetá-la e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seus sentimentos por alguém serão expostos de uma forma que você não esperava. Use seus encantos para empreender uma nova maneira de realizar todas as suas aspirações sentimentais…

Dinheiro & Trabalho: Os astros lhe proporcionam uma energia ideal em seu trabalho para organizar e distribuir assuntos relacionados à estratégia e ações concretas. Hoje você verá tudo com tanta clareza que, inadvertidamente, será o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Pode ser que passe o dia inteiro pensando sobre o momento em que você e a pessoa que gosta possam se encontrar sozinhos. Então poderá falar tudo o que sente por ela. Está se sentindo…

Dinheiro & Trabalho: A possibilidade de que lhe ofereçam um projeto que é um verdadeiro desafio para você está se aproximando e isso é algo que deve controlar com muita tranquilidade e sem se deixar se levar por qualquer… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Um amor antigo entrará em contato para se verem e conversar sobre os velhos tempos. Ele vai confessar que estava apaixonado por você há muitos anos. Você também estava e nenhum…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que espera obter da sua empresa o estará recebendo aos poucos, com muito interesse da sua parte conseguirá que tudo tenha um bom final. Você está cada vez mais empolgado com um projeto que o faz… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

