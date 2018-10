Horóscopo do Dia – Leia as previsões para o seu signo

HORÓSCOPO PARA O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018, DOMINGO

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seus conceitos são completamente errados, o que pede ao amor não anda de mãos dadas com o que você realmente oferece. Pode mudar completamente uma pessoa por fora, mas nunca pode mudar sua atitude. Estará gerando um relacionamento instável que é baseado em uma mentira, uma miragem que vai gostar de mostrar ao mundo, fazendo com que todos acreditem nisso, inclusive você.

Dinheiro & Trabalho: Você deve ser muito diplomático e persuasivo sobre uma oportunidade que será apresentada, deixando de lado as atitudes suscetíveis. Se você é um trabalhador dependente, ficará irritado com a atitude de um superior, embora esteja ciente de cometer um erro que é difícil de resolver.

Saúde & Bem-estar: A limpeza do seu espaço de energia é algo que você precisa fazer constantemente. Às vezes o universo é totalmente prejudicial para você, mas você pode mudá-lo completamente. Use remédios tradicionais que o ajudem a ter mais vitalidade.

—–

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 22 de novembro

Amor: Relaxe um pouco o seu senso de dever e comece a procurar alguns elementos que são altamente recomendados para o seu coração. Em alguns momentos o verdadeiro Escorpião se manifesta, vem o ciúme, o desejo descontrolado e alguns outros ingredientes que o fazem perder o controle. Uma boa dose de amor verdadeiro é a cura que você deve incorporar em sua vida para acabar com esses sentimentos negativos.

Dinheiro & Trabalho: A situação astral está bastante negativa. Seria melhor esperar e refletir antes de tomar decisões no setor profissional. Aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência terão uma boa semana. Vão lhes propor ofertas que serão ouvidas com simpatia e eles reconhecerão seus méritos.

Saúde & Bem-estar: Você vai se impregnar de muitas influências positivas. Adquirir alguns hábitos saudáveis permitirá que você se sinta bem melhor. Tem que ser mais paciente e procurar relaxamento em todos os momentos.

—–

SAGITÁRIO – 23 de novembro a 20 de dezembro

Amor: Hoje a lua crescente começará a deixar você ver o céu estrelado fazendo com que tenha uma predisposição para ter uma boa coleção de elementos que podem fazer você desfrutar do amor em seu estado mais puro. Às vezes é apenas uma questão de ver o mundo com olhos diferentes e começar a olhar além de suas próprias limitações.

Dinheiro & Trabalho: Provavelmente hoje você não tenha as ideias muito claras, principalmente no que diz respeito às suas reais atitudes e também às possibilidades de sucesso. O céu sugere aos nascidos do primeiro decanato que aproveitem a influência para levar em conta eventualidades ou propostas que possam vir do exterior.

Saúde & Bem-estar: O fim de semana está sempre ligado a uma série de eventos sociais que podem ser realmente exaustivos. Se você não está com vontade de ir, não vá, você vai ganhar saúde ficando em casa.

—–

CAPRICÓRNIO – 21 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Seu amor pode ser efêmero, mas terá uma série de ingredientes muito poderosos. De qualquer forma, você pode fazer do seu dia a dia uma maneira de oferecer ao mundo um pouco mais de atenção, começando pelo seu parceiro. Hoje precisará eliminar alguns costumes que não foram totalmente benéficos ou que realmente não estão à altura do seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você não deve usar tons muito duros com um novo colaborador que também pode atrasar seu trabalho, tente dar uma mão e vocês encontrarão uma solução. Se você é um trabalhador independente, não estará muito disponível para dar confiança a ninguém e tenderá a se isolar. Evite tomar iniciativas perigosas.

Saúde & Bem-estar: A velocidade com que se move é muito realista. Você tem feito do seu tempo livre um investimento futuro que pode recuperar hoje se você se cercar das pessoas certas.

—–

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você tem um jeito de encarar a solidão que pode ser impressionante. Se este fim de semana tiver que ficar, o fará com estilo. Você preparará uma boa dose daquilo que mais gosta. Há atividades como ler ou uma boa sessão de seriados que só pode fazer sem a companhia de ninguém. Será um prazer que vai desfrutar sozinho.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você estará incansável e cheio de iniciativas, isso favorecerá e aliviará suas tarefas, mas deve ter cuidado com o esquecimento. Hoje, quem quer que esteja procurando emprego, deve momentaneamente abandonar a ideia de uma posição fixa: ela deve estar de acordo com outras possibilidades. O sucesso virá logo.

Saúde & Bem-estar: A parte mais espiritual do seu ser está sendo questionada por algumas pessoas. Há momentos em que você tem consciência da parte física e não pode estar mais concentrado em sua parte mental. Acalme-se, você precisa estar em paz.

—–

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma pessoa que é capaz de entender você pode ser algo simplesmente maravilhoso. Há fins de semana como este que estão destinados a se tornar um verdadeiro foco de ingredientes benéficos para o coração. E isso acontece quando, sem dizer uma palavra, a outra pessoa já sabe perfeitamente o que você precisa para fazê-lo feliz.

Dinheiro & Trabalho: É verdade que um dia tão cheio de euforia vai distraí-lo um pouco dos compromissos comerciais e do trabalho. Se você conseguir, se desconecte um pouco. Se tiver um contrato com o exterior, é muito provável que tudo aconteça, mas as estrelas sugerem que sempre mantenha uma certa dose de prudência.

Saúde & Bem-estar: O Reiki é uma terapia energética que pode acabar com os altos e baixos emocionais que você pode ter. Estar em equilíbrio com uma série de energias que o cercam e com as quais se conecta com muita frequência permitirá que você se sinta muito melhor.

—–

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O amor custa um esforço mantê-lo. Para muitas pessoas chega sem avisar e ficam sem se esforçar muito, enquanto para outros é um desafio que dia após dia vai ganhando mais força. No seu caso, tem sido difícil chegar até aqui e hoje você pode se sentir sortudo, bem como um pouco cansado de tanta atividade. Depois de subir a montanha, é hora de descansar um pouco.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você vai se sentir com muita energia e audácia. Mas as estrelas aconselham ser prudente naquilo que você faz, para evitar consequências explosivas. Aqueles que nasceram no primeiro decanato estão entrando em uma empresa maior do que a capacidade deles. Considerações ou tomar posições de alguém irão irritá-lo muito.

Saúde & Bem-estar: Essa fome do lobo do passado deu lugar a uma certa moderação. Você pode começar a comer um pouco mais leve pensando nas partes que logo serão o eixo central do seu dia a dia. Alguns destes ingredientes serão a causa de uma perda de peso que pode ser alarmante ou estar fora de lugar.

—–

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Idealizar seu parceiro como se fosse uma pessoa totalmente diferente é bastante complicado para você. Há uma pessoa por trás dessa ideia, um ser que parece vir de outra galáxia. É difícil obter alguma admiração de alguém tão perfeccionista quanto você. No momento em que encontre a pessoa certa, é melhor não se separar mais dela.

Dinheiro & Trabalho: As influências do céu são boas e preciosas para encontrar novos espaços, mas também para inventar uma maneira diferente de trabalhar. Sua criatividade está no mais alto nível histórico. Aqueles nascidos no primeiro decanato as estrelas estarão levemente negativas e podem manifestar uma atitude irritante e ser um pouco sérios com as pessoas próximas a eles.

Saúde & Bem-estar: Problemas com o seu humor, talvez devido às pressões do seu trabalho ou do seu ambiente. É importante que você saiba onde estão seus limites e que acima de tudo não deixe que ninguém os invada.

—–

GÊMEOS – 21 de maio a 21 de junho

Amor: Um futuro realmente esperançoso espera por você com alguém muito especial. Até agora você não viu a ponta do iceberg, mas finalmente parece que tudo está claro. É possível que esta parte escura você goste mais que qualquer outra coisa, o imprevisível, é geralmente mais atraente para um signo do ar, mas não é só isso. Você se sentirá perdidamente apaixonado por um ser com objetivos reais.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você deve ter reflexos rápidos para entender instantaneamente as ocasiões que aparecem rapidamente, caso contrário, perderá as chances sonhadas. Para aqueles que trabalham em um relacionamento de dependência, hoje será um dia que marcará um passo em direção ao progresso profissional ou à afirmação pessoal.

Saúde & Bem-estar: O final de semana sempre representa um pequeno alívio do estresse acumulado. Não ter que acordar cedo será um ponto positivo que você pode usar nestes dias de uma forma muito benéfica, desfrute de uma boa noite de sono.

—–

CÂNCER – 22 de junho a 22 de julho

Amor: Deixar de ver a realidade corretamente leva você a cometer alguns erros fundamentais que podem ser muito prejudiciais para seus relacionamentos. Estes erros não impedem que você veja as verdadeiras intenções daqueles que considera seus parceiros em potencial, nem parecem ser bons como amigos. Há momentos em que você se sente à mercê de certos elementos alheios a sua vontade.

Dinheiro & Trabalho: É provável que tenha uma pequena decepção, mas você não deve levar isso muito a sério, porque as oportunidades que virão corresponderão às suas expectativas e atenderão às suas demandas. Quem quer que trabalhe como representante, hoje vai querer ter um dia de cem horas, os esforços serão numerosos e exigirão método e concentração.

Saúde & Bem-estar: Você deve liberar seu excesso de energia fazendo algum esporte e, por outro lado, evitar os confrontos que poderiam dissipar sua adrenalina. Esta vai ser uma semana bastante agitada, então o que você deve fazer é equilibrar com uma boa dieta.

—–

LEÃO – 23 de julho a 22 de agosto

Amor: O passo prévio à realização de suas aspirações sentimentais é um pouco de afeto. Você pode precisar obter dessa pessoa mais um ponto de fogo. Use as múltiplas variáveis do seu jeito de amar para alcançá-lo. Pode fazer com que o seu relacionamento tenha uma série de elementos muito quentes, force um pouco mais a atitude um tanto curiosa daquela pessoa que parece ser devotada de você.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas aconselham que você termine com o fato de seguir rotas impossíveis e permanecer em suas possibilidades reais, corre o risco de comprometer todos os esforços feitos até agora. Aqueles que trabalham por conta própria podem ter contratempos, dificuldades de comunicação com os outros ou aviso de fadiga no cumprimento de deveres urgentes.

Saúde & Bem-estar: A gripe pode fazer você se sentir um pouco sem ânimo. Talvez uma bactéria que está no ar tenha sido a culpada disso. Será melhor ficar em repouso.

—–

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: As loucuras por amor serão totalmente bem-vindas para um coração muito sério. Talvez hoje você tenha que encontrar mais de uma desculpa para não se deixar levar pelos elementos que vêm e vão, são rajadas, tentações que o levam a cometer mil ações inesperadas. A grandeza dos relacionamentos inesperados é aquela necessidade de agradar a outra parte.

Dinheiro & Trabalho: Hoje parece que você não terá muita vontade de se dedicar à profissão, também porque os compromissos e as atividades lhe parecerão inúteis. Adie decisões importantes. Se você é um empregado, deve acertar contas com superiores que não estão com muita disposição. A diplomacia será sua arma vencedora.

Saúde & Bem-estar: Não se preocupe muito se hoje não puder fazer suas rotinas de exercícios. Será muito melhor que você comece a se ver mais bem-sucedido em outros aspectos. Apenas não fique obcecado com excesso de peso, calorias e tudo o que você come. Tenha calma e paciência.

—–

Simpatia do dia | Simpatia e oração para afastar a inveja

Afastar a inveja não é uma tarefa tão complicada, mas também não é tão fácil assim. Na verdade na maioria das vezes somos nós que lhe damos mais significado do que ela realmente representa no momento. O temor de ser atingido é muito maior do que a nossa fé e força para impedir que ela entre em nossa vida.

A inveja certamente afeta e adoece mais quem sente do que a pessoa que é invejada e, apesar de estarmos determinados que a inveja não nos influencie ou venha-nos a atingir, às vezes ela consegue entrar sorrateiramente. São momentos em que as coisas começam a dar errado sem causa aparente e são o produto de pessoas invejosas que são mentalmente fortes.

É quando a Simpatia e oração para afastar a inveja pode nos ajudar… Continue lendo