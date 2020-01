Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (01/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Se envolver constantemente em discussões absurdas é o que menos requer o seu relacionamento. O amor e o respeito não devem ser perdidos de vista, mesmo que a vida por vezes seja complicada, pense que a união os fará crescer com força.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho:

Sempre há um trabalho extra que você não deve perder. Quando chega a vez da sua família, gastar dinheiro é mais importante do que ganhar. Chegará esse dia em que você poderá se concentrar totalmente em seus… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Os astros confirmam que no amor ainda está sendo favorecido. O relacionamento com seu parceiro está em um momento de lua de mel. Nesse sentido, verão como a alegria, o amor e a felicidade ocupam essa parte importante de suas vidas.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje estamos no do estágio de estudos e aprimoramento pessoal. Sua mente é clara e se você dedicar meia hora por dia a aprofundar seu conhecimento sobre o trabalho que realiza, verá como seu esforço não é inútil… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Emoções intensas que o esgotam. Ciúme, cobranças permanentes e pequenos detalhes por parte do outro que impedem a entrega total. Pense com cuidado no que deseja e depois veja se é conveniente encerrar esse relacionamento de tanto tempo.

Dinheiro & Trabalho:

Será necessário encontrar no destino mais absoluto e na grandeza de algumas de suas performances o futuro profissional que você deseja. Precisará estar muito ciente de alguns e-mails que podem catapultá-lo para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

É um excelente momento para o amor e relacionamentos de casal, especialmente para aqueles que estão juntos há anos. Para os solteiros, será um período especial para se comprometer ou levar as coisas mais a sério com a pessoa que estão saindo.

Dinheiro & Trabalho:

Confie mais em suas intuições, porque quando você não ouve seu palpite, comete erros. Não é hora de hesitar. Seu dinheiro crescerá em um negócio que você vai assinar, mas evite agir de maneira impulsiva sem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Lembre-se que a felicidade consiste mais em sua atitude do que nas circunstâncias à sua volta, no amor, é sempre mais sábio pensar antes de falar. Um erro, uma loucura, uma imprudência e a conquista acabou, não perca pontos com a pessoa que você está interessado.

Dinheiro & Trabalho:

Vai se concentrar especialmente no que pode estar acontecendo hoje na empresa. Existem algumas mudanças que podem se tornar especialmente necessárias para você. Procurará maneiras de melhorar certos aspectos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

A Lua leva você a ter noção da responsabilidade que tem diante do seu relacionamento amoroso. Se você valoriza o que tem com seu parceiro, é hora de ouvir o que ele tem a dizer com seu coração. Encontre as soluções necessárias para avançar juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Embora atualmente você não tenha os recursos necessários para o seu próprio negócio, poderá fazê-lo se insistir nos seus esforços. Se você pretende atingir uma meta, não permita que terceiros influenciem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Não perca a esperança, mesmo se lhe disserem “não”, porque isso não implica uma recusa total, mas um tipo de julgamento ou período de espera. Insista, porque na questão do amor nunca é fácil saber se será bem-sucedido se deixa de tentar mais uma vez.

Dinheiro & Trabalho:

Se você tem planos ou projetos em mente, é hora de perceber que o sucesso não vem sozinho, que vai ter que mover o céu e a terra, se necessário, para alcançar seus desejos. Se você direcionar sua energia mental para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você terá uma conexão profunda e surpreendentemente natural com seu parceiro. Avançarão no conhecimento mútuo e se farão perguntas-chave que influenciarão positivamente a convivência. Essa atitude os beneficiará muito.

Dinheiro & Trabalho:

Seja receptivo às novas idéias apresentadas a você em finanças. Não se sinta confortável com a rotina, inovar é sempre a chave para progredir. A capacidade do seu signo de gerar dinheiro e fortuna ficará evidente nos… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

No amor, você precisa expressar suas intenções corretamente para que essa pessoa se interesse por você. Não gere uma imagem falsa daquilo que você realmente pensa. Se está comprometido, hoje é o dia de reconciliações e de novas promessas de amor.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, é preciso de seriedade e cumprir com esses prazos que está conseguindo manter. Você verá que existe uma maneira mais ou menos racional de conseguir o que deseja, desde que se mantenha firme em seus… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

No terreno sentimental tudo é muito positivo, estará muito inspirado, comunicativo e sedutor durante este período. Hoje terá um dia muito satisfatório, onde não apenas a comunicação será fluida, mas também a sexualidade e tudo o que tem a ver com a conexão íntima.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho exige criatividade e originalidade. Explore novos métodos e ouse ser diferente e muito criativo e não deixe ninguém questionar sua capacidade profissional porque suas idéias produzirão bons… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Tudo pode ser resolvido em termos de amor, exceto permanecer com um sentimento constante de decepção. Golpes fortes todos recebemos na vida, mas aqueles que lidam com sabedoria com isso aprendem e renascem, apenas você faça isso também.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro está entrando na sua vida e se tornando uma boa base para entender o que implica um estilo de acordo com seus desejos. Existem pessoas que podem gastar mais ou menos, mas, em todos os casos, acabam… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Talvez não esteja fazendo o esforço necessário para que você e seu parceiro se entendam. A força do hábito está arrastando-os para uma rotina maliciosa e nada agradável. Tente mudar as coisas para que o fogo da paixão esquente novamente o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho:

Começa hoje a recuperação do que foi considerado perdido em finanças. Você poderá se consolidar financeiramente graças a uma boa administração apoiada por alguém que entende do assunto. Você está no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

…

Leia também: