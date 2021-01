Horóscopo do Dia: previsões de hoje (01/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (01/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Quando conhecer melhor uma pessoa que está perto, sentirá uma grande paixão que brota de todos os poros da sua pele. Vai querer curtir essa pessoa o dia inteiro. Está em um momento…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma enorme facilidade para criar novas oportunidades de negócios e isso pode ser uma maneira especialmente necessária para iniciar um ciclo favorável em suas finanças novamente neste novo… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Algo no ar, na vibração vai indicar algo de bom que vai acontecer com você. Uma pessoa nos próximo dias chegará insistentemente ao seu lado. É o seu tempo de amor, paixão, deixando…

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma ideia que pode parecer louca, mas tem mais senso comum do que parece, então vá em frente e coloque-a para trabalhar com a iniciativa que o caracteriza. Este será um ano próspero porque… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com o passar dos dias você sentirá dentro de si novos sentimentos e se sentirá atraído por aquela pessoa que menos pensou ser possível. O amor o rodeia com características incomuns…

Dinheiro & Trabalho: Um novo ano para fazer a diferença em muitas coisas. Você tentará traçar um caminho mais bem-sucedido para ganhar dinheiro, mas para atingir seus objetivos, você precisará parar de temer mudanças, sair… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Logo, para não dizer agora, você viverá uma aventura inesperada, que se desenrola a partir de amanhã e que coincide com um evento que você sonhou dias atrás. O tão esperado momento…

Dinheiro & Trabalho: Lembre-se que à medida que se aprofundar cada vez mais na sua profissão, você se encontrará cada vez mais com oportunidades de adquirir dinheiro e recursos que nem sonhava ter em suas mãos. Se você… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você viverá dias cheios de sonhos, no qual pensará em como tornar a vida junto dessa pessoa em algo mais presente, mais forte. Deixará tudo de si e, tenha a certeza que receberá esse…

Dinheiro & Trabalho: A partir deste mês se abrirão as perspectivas de sucesso financeiro, ou seja, um período em que receberá notícias muito boas sobre o dinheiro que precisa e que não tinha recebido até agora. O interessante é que… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Para de bancar o indiferente, perca o medo no amor e se atreva a falar com essa pessoa. É possível alcançar a felicidade, basta pegar o que a vida coloca à sua frente e agir de maneira…

Dinheiro & Trabalho: Neste ano você terá recursos financeiros para tornar realidade esse negócio com o qual sonha. Analise e reflita sobre certos detalhes, pois eles serão o caminho para definir ações futuras. Seu sucesso na vida… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você vai participar de um evento ou encontro que nada tem a ver com seu círculo habitual, mas para o qual será convidado. Lá vai se encontrar com uma pessoa com a qual terão…

Dinheiro & Trabalho: Neste ano que se inicia hoje você desfrutará de uma oportunidade sem precedentes, você terá em suas mãos a possibilidade de gerar muito dinheiro, você só precisa estar atento para aproveitar o momento. Lembre-se.. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: É tudo o que você queria em termos de amor, porque vai perceber que seus gostos e opiniões estão em perfeita sintonia com alguém que parece entendê-lo perfeitamente. Haverá uma…

Dinheiro & Trabalho: Um ano em que receberá um considerável aumento salarial, o que permitirá que comece a equilibrar sua vida e adquirir uma boa parte dos seus sonhos de consumo. Na atual situação de trabalho o importante… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se aproximam momentos intensos no amor, porque vai conhecer uma pessoa que vai fazer com que veja de forma diferente a vida que está levando e que lhe dará o impulso de começar…

Dinheiro & Trabalho: Um bom ano em que você terá uma vantagem importante em finanças porque alguém que deseja a sua melhoria e precisa de seu conhecimento irá lhe propor uma parceria de negócios. Aceite sem pensar duas… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Preste atenção a um sonho que terá, onde poderá reconhecer uma pessoa que lhe parece conhecida. Algo novo acontece entre você e ela porque logo se encontrarão e o que você…

Dinheiro & Trabalho: Um início de ano em que poderá ter notícias de um contrato que será assinado em breve e no qual você ganhará dinheiro. Seus negócios entraram em uma boa fase, mas se oferecerem alguma dúvida, consulte… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Com certeza ficar sozinho sem a companhia de alguém que goste o deixa um pouco incomodado, mas de repente, a vida o vai colocar na frente de uma pessoa cujo carisma o atrai desde…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite este início de um novo ano para colocar em práticas certas ideias que o ajudarão a ganhar mais, em menos tempo. Os cofres da sorte começam a se abrir no seu signo e o que você se propõe a alcançar.. Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sem dúvidas, você tem que fazer um esforço maior para que as coisas mudem no amor. Seu desânimo e apatia, e uma certa indiferença para se proteger, não mostram o melhor…