Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (01/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Uma pessoa que você encontrará em uma reunião social começará a se interessar mais por você do que o esperado. Se você está solteiro, explore essa rota, porque o que parece ser apenas uma aventura, pode se tornar algo mais sério e duradouro.

Dinheiro & Trabalho: Você deixou uma marca profunda e inquestionável na profissão, que facilitará muitas coisas. Aquelas pessoas que têm uma boa lembrança de você oferecerão oportunidades imbatíveis das quais você não deve… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O caminho expedito do amor está se abrindo diante de você, uma nova jornada que marcará sua realidade afetiva. O que você fez para alcançar o amor está correto, as melhores decisões foram tomadas. Você apenas tem que esperar para colher seu plantio.

Dinheiro & Trabalho: Você chegará a um novo estágio mais positivo quando falamos de prosperidade financeira. Longe vão os problemas e preocupações, porque o sucesso estará com você a partir de agora. Cabe a você se preparar, receber… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você está em plena capacidade de realizar seus sonhos no amor. As coisas vão sair como planejado. Os erros do passado foram superados e você está pronto para receber um novo amor de uma maneira mais tranquila e em harmonia.

Dinheiro & Trabalho: Sua generosidade não passará despercebida nas finanças. Todo o apoio que você oferece hoje retornará amanhã. Há uma nova oportunidade de emprego à vista que deve avaliar com calma. Melhore seus relacionamentos… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Hoje a primeira coisa a resolver é a instabilidade emocional que governa o seu relacionamento. Quando a tranquilidade for alcançada, vocês poderão resolver o restante dos problemas pendentes como casal. Tome a iniciativa.

Dinheiro & Trabalho: Grande criatividade que impulsionará seu crescimento financeiro. Visão interessante do futuro, siga esse caminho que logo sua vida mudará para algo muito maior e melhor. Finalmente, você pode resolver os problemas que… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Autoconfiança e reafirmação serão necessárias para o sucesso do processo de conquista no amor. Você só encontrará um parceiro quando começar a acreditar na sua capacidade de despertar interesse e emoções nos outros.

Dinheiro & Trabalho: Você estará em um terreno econômico firme e isso o tranquilizará acima de tudo, se você não souber bem o que fará com um dinheiro adicional que chegará até você e que não esperava receber, é bom pensar bem para não… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Está chegando um período de transformação na sua vida amorosa, no qual você se encontra com alguém que não via há muito tempo. Existe ainda a possibilidade de uma viagem romântica com essa pessoa organizada no último minuto.

Dinheiro & Trabalho: As circunstâncias desfavoráveis ​​estão mudando e com elas a sua atitude, cada vez mais otimista e positiva. Sua experiência é o que o ajudará a definir uma situação que você não viu claramente no trabalho. Há dinheiro e… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Há alegria ao seu redor e o retorno ao seu lado de alguém que foi embora mesmo não podendo evitar. As perspectivas com essa pessoa são ótimas no seu plano de amor. Aproveite para colocar para fora toda sua dor pela ausência dela e seja feliz com o amor da sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Um ciclo cheio de potencial econômico muito alto em sua vida social e financeira está chegando, o melhor ainda está para acontecer neste momento. Mantenha seus olhos fixos em seus objetivos, não se desvie deles e você… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você está no meio de uma temporada de reconciliação, novos encontros e novas ocasiões para explorar seu amor e intimidade sexual de uma maneira diferente e divertida. Seu ser interior estremece. É o seu período de amor apaixonado e novos começos.

Dinheiro & Trabalho: Boas decisões financeiras, você agirá com segurança para aumentar seu dinheiro, porque sabe bem o que o sustenta e o que é necessário para investir seu tempo e conhecimento em negócios que proporcionam renda… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A influência do planeta do amor, no elemento água cria uma estrutura de energia intensa e forte em sua intimidade que o sacode totalmente. É hora de mudar, deixar para trás os medos e explorar algo diferente com seu parceiro, quebrar as regras e a rotina.

Dinheiro & Trabalho: Em matéria de dinheiro, se você seguir suas intuições, terá sorte no caminho do acaso, porque haverá situações especiais de reuniões oportunas com aqueles que têm o poder de ajudá-lo financeiramente. Você terá em… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não se enrole demais no processo de conquista do amor. Seja mais cativante sem ser tão bajulador. Você não será capaz de exercer controle sobre certas coisas, portanto, é melhor se entregar ao que dita seu coração e deixar o amor acontecer.

Dinheiro & Trabalho: As coisas começam a correr bem para você, mas apenas se você fizer sua parte e não se deixar derrotar com nada ou com ninguém. Em breve, você gerenciará novos recursos financeiros, porque esse novo ciclo que… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Na sua ansiedade de não se sentir sozinho você pode cometer um erro de interpretação das atitudes de alguém no amor. Você pode estar errado, porque essa pessoa não teria nenhum interesse real em você e sim apenas nas suas ótimas conversas.

Dinheiro & Trabalho: Não fique impaciente, tudo está em processo de resolução, mesmo as situações que parecem muito complexas, poque há em sua vida agora uma energia relacionada a um dinheiro que chegará em um bom… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje e amanhã você está no que é chamado o tempo dos compromissos. Se você está solteiro, é um dia de encontros românticos. Agora tudo é possível e emocionante. Portanto, anime-se e saia de casa, é hora de circular socialmente e se deixar ver.

Dinheiro & Trabalho: Evite exageros no seu comportamento. Ultimamente, você tem estado um pouco inquieto devido a problemas econômicos. Felizmente, o que você espera há tempo chega com força total para que possa resolver todos… Continue lendo o signo Capricórnio

