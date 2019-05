Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia desta quarta-feira, 1º de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não deixe que uma pessoa que lhe causou muito dano reapareça, fique de olho, porque poderia facilmente cair nas palavras dela para voltar com você. Deve seguir adiante por conta própria.

Dinheiro & Trabalho: Não é um bom momento para fazer fortes investimentos de dinheiro. É melhor que se mantenha do jeito que está por um tempo e ser capaz de sobreviver e cobrir suas despesas com o que você tem neste momento. Uma…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você tem a oportunidade de ter um dia muito bom com a pessoa amada, não perca a possibilidade de mostrar-lhe tudo o que sente por ela. Prepare algo especial.

Dinheiro & Trabalho: Tudo o que vem construindo com esforço e dedicação, poderá começar a dar frutos, suas boas ações e trabalhos entraram em vigor. É possível que tenha uma mudança de ciclo em seu trabalho e, com…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um momento de sinceridade com o parceiro sempre trará algo de bom para o futuro, mesmo quando tiverem que falar algo que possa magoar por um momento um dos dois.

Dinheiro & Trabalho: Se lhe pedirem para fazer um trabalho extra, aceite-o, vai ser recompensado por ele. Tudo o que deva fazer, que seja para o seu crescimento profissional, isso o beneficiará a longo prazo. Sempre que…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje é um bom dia para você e seu parceiro se reunirem com familiares ou amigos, isso os ajudará a quebrar a rotina diária. Tentem organizar um almoço, o ideal é que vocês se sintam motivados e satisfeitos.

Dinheiro & Trabalho: Terá uns dias muito agitados em seu trabalho. Você poderá sentir que estará à beira de um colapso nervoso com tantas coisas para fazer. Tome tudo com calma e não se desespere, tente, se possível, adiantar os…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Possivelmente seu parceiro queira chamar sua atenção de várias maneiras e isso pode deixá-lo um pouco cansado. Se você não se sentir bem com esta situação, diga-lhe logo para não criar um conflito desnecessário. Não o ignore, apenas fale com ele e resolva qualquer engano.

Dinheiro & Trabalho: Se algo é verdade é que você é apaixonado pelo que faz e que é um ponto chave para o sucesso em seu trabalho. A melhor coisa neste momento é dedicar-se de corpo e alma ao que está fazendo e aproveitar…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você é um daqueles que gostam de receber afeto e carinho em todos os momentos, embora muitas vezes nem sempre responda da mesma maneira. Tente mudar isso ou as pessoas vão se mostrar do mesmo jeito que você as trata.

Dinheiro & Trabalho: Algumas tarefas poderão se acumular se você não prestar a devida atenção. Está se distraindo com coisas sem sentido e as acaba deixando para depois. Não se esqueça que no final do dia você pode se…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você é um daqueles que quando se apaixona se entrega por completo para a pessoa amada e quer estar todos os momentos com ela. É bom respeitar seu espaço para que o seu parceiro não se sinta sufocado.

Dinheiro & Trabalho: Um novo emprego pode ser muito positivo para a sua vida, receberá uma boa proposta. Você está crescendo em sua parte profissional e isso é perceptível porque pode começar a sentir as mudanças que está…

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Alguém com quem anda se encontrando há pouco tempo lhe dará uma surpresa desagradável, pode ser que descubra algo de sua vida que não conhecia, mas não é uma pessoa ruim. Apenas não é o tipo certo para o seu propósito.

Dinheiro & Trabalho: Tudo tem seu momento e o seu pode estar chegando pela porta de entrada porque você trabalhou para isso. Se quer começar seu próprio projeto ou negócio, não deixe que demore tanto tempo enquanto…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: É bom você entender que cada pessoa tem uma personalidade diferente e que viver a dois é às vezes difícil, mas não impossível. Se ama seu parceiro e sente que algo não está certo, a melhor coisa é falar sobre isso, para que as dúvidas se dissipem antes de criar um conflito desnecessário.

Dinheiro & Trabalho: Manter uma rotina mecanizada em seu trabalho pode se tornar um pouco entediante para você criando uma monotonia esmagadora. Tente mudar um pouco o seu estilo e a forma como as coisas são feitas, para…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor está em um momento muito bom, então aproveite a oportunidade para conhecer alguém novo ou abrir a porta para alguém que está esperando por você.

Dinheiro & Trabalho: Quando você pensa que está terminando tudo, aparecem novas tarefas por fazer, a melhor coisa para esses momentos é priorizar o que é mais importante e não deixar que as preocupações o dominem. Você sabe…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma pessoa gosta muito de você, não a deixe escapar porque pode ser alguém que lhe dará muita satisfação no futuro e será um grande apoio, é provável que seja esse amor que você estava esperando há algum tempo.

Dinheiro & Trabalho: Sabe muito bem que uma grande responsabilidade está vindo para você, porque está trabalhando para isso e se sente capaz o suficiente para fazer tudo o que lhe pedem. Para crescer profissionalmente vai…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Deve pedir ao seu parceiro para que também cuide de certas tarefas domésticas que estão começando a esgotá-lo, já que você está com muitas obrigações, concordará se falar com confiança e carinho.

Dinheiro & Trabalho: Existem algumas expectativas de trabalho pelas quais está apaixonado. Você sempre quis ter um bom companheiro ao seu lado que lhe permita ganhar uma boa quantidade de dinheiro. Analise as pessoas que…

