Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira, 1º de julho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor sorri e está onde você menos espera, talvez aquela pessoa que achava que poderia ser apenas um amigo lhe dê uma boa surpresa, pode se transformar em algo muito forte e duradouro.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você está esperando por uma notícia boa no plano econômico. Mas talvez não seja assim porque não atenderá às suas expectativas. Seu trabalho faz parte de um todo muito maior. Deve aprender a ir no mesmo caminho… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Publicidade

Amor: As batidas do seu coração estão coordenadas com as de uma pessoa que parece entendê-lo perfeitamente. Se você estiver esperando que essa pessoa mude, começará a ver algumas modificações que o encherão de alegria. Será algo que o ajudará a acreditar em um relacionamento que pode ser muito especial.

Dinheiro & Trabalho: Alguns dias de folga pode ser tudo o que você precisa neste momento. Desta vez, será capaz de refletir sobre o futuro e obter o que é necessário para ter sucesso profissionalmente. Aproveite a oportunidade de visitar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os gestos de carinho do seu parceiro são uma expressão de amor profundo e, como tal, devem ser tomados de boa maneira, não responda friamente, você pode se arrepender no futuro.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Se você decidiu que nesta semana finalmente fará todos aqueles tramites que vinha adiando por muito tempo, o que, de acordo com as estrelas, não lhe faz nenhum bem, talvez deva aproveitar o tempo livre para… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Não entre em discussões com seu parceiro, nem tome decisões importantes sobre a continuidade de um relacionamento com base apenas nas brigas que estão tendo ultimamente. Chegou a hora de solucionar isto de uma vez, afinal os dois ainda se amam.

Dinheiro & Trabalho: Você sabe que o seu trabalho nunca vai parar de surpreendê-lo, durante esta semana vai perceber a sorte que tem. Alguns clientes podem ter a possibilidade de lhe oferecer algo pelo qual é apaixonado. Um pequeno… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Você não deve se deixar levar pela sensação de que tudo é instável ou dura pouco, especialmente no que diz respeito aos sentimentos. O mais indicado é que analise seu relacionamento e olhe dentro de si mesmo para ver o que realmente deseja. Talvez tenha que renovar seu jeito de ser ao lado de alguém.

Dinheiro & Trabalho: O texto que você escreva hoje em um e-mail pode acabar sendo uma campanha de marketing perfeita. Às vezes, a possibilidade de se vender melhor ou de transmitir certas ideias é apenas uma questão de poder… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Publicidade

Amor: As mentiras por menores que sejam, não são boas no relacionamento, se você se envolveu nessa prática ou se acha que está mentindo, precisa sentar com a pessoa amada e falar abertamente, com o coração.

Dinheiro & Trabalho: Hoje será um dia em que você estará disposto a levá-lo com mais calma, não vai sentir muito o fardo com o passar das horas. O que tem que ser, simplesmente será tal e qual você deseja. Não terá que lidar com questões… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Dê um pouco de espaço para o jogo no casal, não serve de nada que estejam juntos o tempo todo, isso é desnecessário, vocês têm que descansar também, ter cada um o seu espaço e poder se divertir na companhia do outro.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Felizmente você tem uma boa soma de dinheiro que faz com que se sinta especialmente bem. Pode ficar tranquilo e orgulhoso observando o aumento de suas contas, mas não fale muito sobre isso. Poderia estar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A paixão move o universo e no seu caso é um ingrediente essencial para poder estabelecer um relacionamento. Você pode ficar agitado se estiver na frente de alguém que gosta. É normal o que está sentindo, se arme de coragem e fale com essa pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Ter mais clientes é o objetivo de toda empresa, uma maneira de se conectar diretamente com o mundo da prosperidade. Para atraí-los hoje, você deve começar a pensar em planos que sejam mais agradáveis e fáceis… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Seus relacionamentos podem ser um pouco diferentes, mas é assim que gosta, sem muitos elementos secundários. Você se deixar levar por pequenos detalhes que podem acabar sendo especialmente importantes em um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Ser perseverante sempre dará seus bons resultados. Você pode começar a fazer uma série de mudanças no trabalho e tudo será para melhor. Conseguiu reativar alguns assuntos que estavam parados, mas agora eles o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Publicidade

Amor: Você deverá ter mais cuidado com as coisas que dizer hoje, é provável que acabe ferindo a pessoa amada só porque não pode se conter. Tente contar até dez, respire fundo e relaxe antes de falar.

Dinheiro & Trabalho: Tenha cuidado com os sussurros e fofocas no trabalho, é possível que você acabe se tornando o centro de algum rumor negativo e tenha que terminar de esclarecê-lo. Portanto, é importante que fique longe desse tipo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você está precisando de um pouco de vida social. Saia com seu parceiro para visitar familiares ou amigos para se divertirem e compartilharem bons momentos. Pode ser muito enriquecedor emocionalmente.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente você será capaz de encontrar uma maneira de se estabelecer por conta própria. Terá uma maneira de fazer um investimento onde poderá recuperar mais do que apostou. Tudo o que precisa está… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você se move como um pêndulo a uma velocidade que pode ser preocupante. No amor às vezes diz sim e às vezes não. Isso pode incomodar seu parceiro que não entende e pode gerar alguns problemas. Seja um pouco mais consistente com algumas práticas necessárias para o bom funcionamento do seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Parece que tem um colega de trabalho que quer aprender com você. Seja um pouco paciente e comece a dizer a essa pessoa tudo o que ele tem que fazer. Comece com o que mais o preocupa e vai subindo de nível. Quando… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Publicidade

…..

Leia também: