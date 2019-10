Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (01/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A deusa Vênus domina seu céu e, graças à influência dela, você dará muita relevância ao amor, a tudo relacionado aos laços emocionais. Se esforçará para melhorar a situação do seu coração, mesmo que você ache que já está bom. Certamente, durante o dia será essencial respeitar os desejos do seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje, um emprego em finanças, possivelmente conectado ao seu trabalho, pode tomar muito do seu tempo. Você deve se sentir especialmente forte, confiante e focado, portanto, se está pensando em procurar uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você quer mudar alguma coisa no seu relacionamento com seu parceiro, embora ainda não saiba como. Isso é bom porque tem todas as cartas em sua mão para fazer uma mudança positiva, deixando de lado qualquer atrito. Seu ímpeto de se comunicar com a pessoa amada é enorme e poderá estabelecer novas perspectivas para o futuro.

Dinheiro & Trabalho:

Hoje você vai querer ter alguma atenção positiva. Vai desejar receber mais reconhecimento do seu chefe. Vai decidir pedir uma promoção ou solicitar uma recompensa. É importante se sentir bem com o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

As estrelas o abençoam com um dia muito tranquilo nos caminhos do amor. A serenidade prevalecerá ao longo de sua jornada. Você está claro sobre seus sentimentos e continua sonhando com a pessoa que é seu companheiro de viagem e, que ainda desperta suas paixões transbordantes.

Dinheiro & Trabalho:

Pode estar olhando para um problema de duas posições vantajosas. Você é uma pessoa analítica e agora está tentando encontrar a solução para um desafio premente. Pode ser uma situação pessoal que se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você e seu parceiro são um só, apaixonados e certos do futuro a dois. As decisões que vocês tomam em comunhão os ajudarão a compensar os erros que cometeram sem querer. Hoje é uma noite perfeita para celebrar o amor fazendo algo especial e diferente.

Dinheiro & Trabalho:

Uma pilha de documentos relacionados aos seus planos de negócios precisará de atenção imediata. Você precisará de sua criatividade para concluir o trabalho corretamente, mas tudo ficará bem. Hoje você tem uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

É um ótimo momento para começar de novo. Se você deseja renovar seu relacionamento com seu parceiro ou mostrar uma nova faceta de sua personalidade, faça-o agora. Deixe para trás os pensamentos sombrios. A melhor coisa para o seu coração será fortalecer seu amor próprio e dar-se um banho de autoestima.

Dinheiro & Trabalho:

Você precisará de algum incentivo para permanecer focado e disciplinado hoje. Provavelmente se sente mais disposto a brincar do que a trabalhar. Tente fazer pausas frequentes em suas tarefas ao longo do… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Está previsto um clima tranquilo e delicado neste dia. A comunicação com seu parceiro será de muita cumplicidade. Você estará irradiando uma energia poderosa com muito amor, podendo dar inveja em outros casais. Vocês vão se deixar levar pela paixão, e isso pode fazer com que se sinta nas nuvens.

Dinheiro & Trabalho:

Pode ser que hoje tenha que trabalhar sob pressão. Você não gosta de ter sua agenda cheia de compromissos ou responsabilidades. Gosta de ter um tempo livre para realizar outras coisas. É uma pessoa criativa e para você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Poderá dar um salto quântico em relação ao amor. Deixe de lado suas preocupações com o passado e olhe para o futuro com novos olhos. Com seu parceiro, serão capazes de reverter os eventos negativos, fazendo-os trabalhar a seu favor. Uma nova maneira de viver o relacionamento do casal abre caminho passo a passo a partir de hoje.

Dinheiro & Trabalho:

No trabalho, começará a receber determinadas ordens que não são totalmente boas. Vai lhe custar atender algumas pessoas que estão acima de você. Algumas delas merecem a posição em que estão, mas outras… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Apesar da cumplicidade com a sua cara-metade, você terá uma maior liberdade no relacionamento. Isso é bom, porque saberá como melhorar algumas condições de que não gosta e vai ceder em alguns assuntos que antes era muito rigoroso. Poderão se entregar e desfrutar de uns momentos muito apaixonantes.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um momento de sua vida em que o trabalho está indo muito bem. Estava esperando por este dia para poder realizar uma série de ações importantes. Hoje será o início de uma nova etapa no campo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Gosta de seguir a mesma linha do seu parceiro, mas hoje isso lhe custará um pouco mais. Você verá que está preparado para poder realizar uma série de apresentações mais ou menos românticas. Vai se esforçar por ser um pouco mais afetuoso.

Dinheiro & Trabalho:

Sua economia será boa hoje, de fato, é muito provável que seja aprovado um empréstimo que você solicitou para adquirir um bem ou algo relacionado à casa. Suas finanças estão em boas mãos. No nível profissional… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

No campo do amor você estará cheio de paixão e ansioso por estar com o seu parceiro para passar bons momentos. Mesmo amando-o tente ser menos dominante e dê-lhe um pouco mais de espaço e liberdade, porque ele precisa, se não, ficará sobrecarregado.

Dinheiro & Trabalho:

Muitas tarefas pendentes podem acabar sendo realmente abusivas. Você chegou neste dia com deveres por fazer. Pode deixar de lado aqueles que estão em suas mãos ou realmente enfrentá-los. Somente dando… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Hoje, vai se sair muito bem no amor. As dificuldades foram deixadas para trás. Você se reconciliou com seu parceiro e, juntos, poderão enfrentar qualquer situação que aparecer. À noite podem sair para jantar fora e terminar o dia sozinhos de forma romântica.

Dinheiro & Trabalho:

Seu trabalho começará neste dia a dar frutos. Você estava esperando que chegasse o momento para enfrentar novas iniciativas e melhorias em suas condições de trabalho. É hora de mudar sua rotina diária, uma… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Está sendo cercado por circunstâncias muito positivas em assuntos do coração. Você está na plataforma de um trem que o levará a experiências emocionantes. É um excelente momento para planejar uma viagem na companhia do seu amor. Aproveite o romantismo que inunda o ambiente e proteja seu relacionamento com habilidade e sutileza de qualquer sinal de inveja.

Dinheiro & Trabalho:

Está querendo fazer algo mais com relação ao dinheiro, seguir o caminho para uma semana que lhe trará benefícios importantes será algo fundamental para você. Verá que, além de enfrentar os problemas, pode gerar tudo o… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

