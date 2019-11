Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (01/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

O futuro do seu relacionamento amoroso pode mudar completamente. Seu parceiro lhe oferecerá algo importante e sincero, não tenha medo de aceitar. Se você está solteiro, faça parte da solução porque são suas próprias atitudes que geram o círculo vicioso da solidão.

Dinheiro & Trabalho:

Você escolheu o caminho certo na profissão. Não foi fácil, você tinha tudo contra, mas isso precisamente lhe deu segurança e força. Nos próximos dias, você se sentirá muito reconfortado com o reconhecimento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Pressão excessiva no amor porque olha em volta e sente que apenas você está sozinho, e isso não ajuda em nada a elevar seu espírito. Mas, não desanime porque você está na posse da chave do seu destino e poderá alcançar os seus sonhos mais desejados muito em breve.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode ganhar mais, aumentar sua renda e melhorar sua economia se colocar mais ordem nos seus negócios, não desintegrar sua energia ou dissipar seu talento em assuntos irrelevantes e com pouco lucro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

A desconfiança permanente é inimiga do amor. Entenda que para permanecer juntos, você deve respeitar a individualidade do outro, conviver juntos. Não se deixe levar pelo ciúme, não crie situações em sua cabeça que não existem na vida real.

Dinheiro & Trabalho:

Mantenha contato com pessoas que podem ser interessantes em finanças. Quanto maior sua rede, maiores suas chances de sucesso. Você está iniciando um ciclo de possibilidades econômicas altamente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Nem tudo está perdido no amor com essa pessoa que você tanto gosta. Um erro cometido não é o fim do mundo, serve como uma experiência inestimável e sempre o levará a uma versão melhor de si mesmo. Peça desculpas e aguente a consequência.

Dinheiro & Trabalho:

Qualquer obstáculo que impeça seu progresso nas finanças será removido. Surpresas agradáveis começam a aparecer, prepare-se para estabelecer novos contatos que permitam o crescimento sustentado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Este dia combina fatores que podem causar um certo estado de inquietação e você se sente movido por desejos que não pode explicar, mas se você ouvir suas intuições e sentimentos e seguir seus palpites, poderá encontrar o amor no lugar menos esperado.

Dinheiro & Trabalho:

Os próximos dias serão surpreendentes, porque o inspirarão a realizar um dos projetos que você vem guardando há algum tempo, e no qual você não sentia seguro para começar a colocá-lo em pratica. Com relação às… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Não é um dia bom para esclarecer questões sentimentais, porque com a influência planetária retrógrada que está envolvendo seu signo hoje, você pode facilmente entrar em discussões com seu parceiro. Aguarde um tempo melhor para conversas intensas.

Dinheiro & Trabalho:

Confie mais em suas intuições, porque quando você não ouve seu palpite, comete erros. Não é hora de hesitar. Seu dinheiro crescerá em um negócio que você vai assinar, mas evite agir de maneira impulsiva sem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Lembre-se que a felicidade consiste mais em sua atitude do que nas circunstâncias à sua volta, no amor, é sempre mais sábio pensar antes de falar. Um erro, uma loucura, uma imprudência e a conquista acabou, não perca pontos com a pessoa que você está interessado.

Dinheiro & Trabalho:

O trânsito de Vênus energiza você no setor econômico e em breve começará a ter em suas mãos o dinheiro que achou que não seria mais capaz de ter em sua vida. Uma porta se abrirá nas finanças, tudo será diferente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

O dia apresenta nuances muito sutis em sua vida sentimental, pois você descobrirá o amor em quem menos pensou, alguém que irá cativá-lo por sua grande segurança e força espiritual, seus sentimentos serão canalizados em uma direção diferente.

Dinheiro & Trabalho:

Você está em um estágio em que pode ganhar muito dinheiro, mas também perdê-lo se, em vez de canalizar adequadamente sua energia, se deixar levar por fantasias e não colocar os pés no chão ao tomar suas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você está sentindo uma espécie de palpite que indica de uma maneira sutil que o amor não deixou sua vida, muito pelo contrário. A pessoa que se mostrava indiferente a você agora começa a chamar sua atenção, siga as intuições que o levam ao coração dela, não hesite mais.

Dinheiro & Trabalho:

O dinheiro que você precisa agora chegará a você de diferentes maneiras e caminhos, mas somente uma boa análise fornecerá as respostas que você precisa tanto em finanças. A expansão de suas atividades… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Seu relacionamento mudará muito se a paz o guiar. Ambos devem cultivar a serenidade como primeira resposta, como a primeira reação ao conflito. O bem-estar do relacionamento está ao seu alcance, o amor pode triunfar se ambos decidirem que o respeito deve prevalecer.

Dinheiro & Trabalho:

Você está perdendo um tempo valioso na profissão. Certas discussões não devem capturar seu tempo e energia, porque não valem a pena. Aprenda a detectar oportunidades valiosas e mudar suas prioridades quando… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Se refugiar em casa, sem querer conviver, apenas o afasta de novas possibilidades no amor. Se você quer deixar de lado a solidão, torne-se interessante e atraente aos olhos dos outros. É o momento ideal para revisar os últimos eventos e tirar experiências e conclusões.

Dinheiro & Trabalho:

Reorganize seu orçamento e sua economia, porque você tem mais do que pensa. A única coisa necessária é um maior controle de suas despesas e você verá como o dinheiro aparece sem muitos contratempos. Está se… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Não espere que a pessoa que pertence ao seu passado amoroso mude. É verdade que todos nós merecemos uma segunda chance, mas a evidência é esmagadora, não caia nessa armadilha mais uma vez. O amor não prende, ele constrói e liberta.

Dinheiro & Trabalho:

O equilíbrio cósmico é compensador e você se sente mais confiante em si mesmo, com mais entusiasmo e determinação para resolver os problemas que surgem e enfrenta com segurança todos os desafios no trabalho. Ouça… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

…

Leia também: