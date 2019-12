Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (01/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (01/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Hoje é o início de um ciclo positivo no amor, novas possibilidades o enchem de esperança. Se você está comprometido, devem se envolver como casal em um sentido profundo e espiritual, para que o amor nunca esfrie.

Dinheiro & Trabalho:

Você encontrará soluções alternativas em finanças. Mesmo se você não tiver recursos suficientes para investir, uma ideia que foi deixada para trás no tempo lhe dará a resposta que você precisa para começar a mudar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Tudo o que você sonha com seu parceiro será possível. O equilíbrio será alcançado, ambos sentirão que não são nada sem o outro. Se você está solteiro, mostrará o seu melhor no processo de conquista dessa pessoa. Um bom resultado é muito possível.

Dinheiro & Trabalho:

É um bom momento para estudantes e pessoas que precisam de empréstimos para solicitar ajuda financeira, tanto para seus estudos quanto para investir na compra de uma casa, carro ou computador, por… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Situações complicadas no amor, o absurdo governa o momento. O processo de conquista deve ser agradável e confortável, não estrague as coisas, deixe tudo fluir naturalmente, não se precipite fazendo coisas fora de contexto.

Dinheiro & Trabalho:

O que você precisava de recursos financeiros para pôr sua vida em dia será resolvido, porque a partir do último mês do ano que começa agora, você notará como essas questões que pareciam insolúveis começam… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Ambos precisam de uma atitude mais comprometida com o relacionamento, com tudo o que supostamente os torna um casal. Se vocês não defenderem o que alcançaram até agora, poderão perder isso em um instante.

Dinheiro & Trabalho:

Determine claramente seu objetivo na profissão. Quando o fizer, as coisas começarão a fluir facilmente, tudo será uma questão de firmeza, convicção e ordem. Evite discussões com os colegas cujas idéias e sistemas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Seu relacionamento amoroso não está preparado para enfrentar o ataque da vida cotidiana. Ambos devem se comunicar melhor e conhecer-se mais; somente assim será possível pensar em um futuro juntos.

Dinheiro & Trabalho:

Siga seus sonhos e palpites, especialmente quando iniciar um novo projeto ou negócio, este é um bom dia para se lançar em uma promissora aventura financeira. Sua mente está clara e sua intuição… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Confie no seu charme, no seu magnetismo e na sua capacidade de encontrar o amor novamente. Se você não acredita em si mesmo, derrotar a solidão será uma tarefa complicada, apenas sua própria segurança determinará o sucesso ou o fracasso.

Dinheiro & Trabalho:

Sua situação financeira é sólida e permitirá a implementação de novos projetos. Aproveite toda a sua experiência para realizar empreendimentos que gerem um grande impacto social e financeiro. Da mesma maneira… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você precisa esclarecer questões importantes com seu parceiro. As coisas não estão indo bem no seu relacionamento amoroso e, portanto, não é conveniente para você manter um estado de incerteza perene.

Dinheiro & Trabalho:

Uma atitude segura e firme nas finanças pode ser percebida por todos em volta de você, com isso, novas oportunidades de negócios surgem em sua vida. Por tudo que você tem feito ultimamente, você esperava… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Se você ainda está solteira, não desanime porque o amor está agora alcançando seu horizonte sentimental, porque a vida não para, e em breve se revelará na forma de uma pessoa que você jamais imaginaria possível. Acredite!

Dinheiro & Trabalho:

Se você está passando por algumas dificuldades financeiras, hoje é o momento ideal para entrar em contato com pessoas influentes e amigas que podem ajudá-lo a sair de um problema econômico e revitalizar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Não haverá surpresas no amor. A pessoa certa chegará quando tudo estiver a seu favor, por enquanto, reconstrua-se emocionalmente. O passado, com as más lembranças deve ficar no esquecimento, use-o apenas como referência para não cometer os mesmos erros.

Dinheiro & Trabalho:

A fortuna sorri esplendidamente e com o toque intuitivo que você está recebendo, é muito provável que você ganhe dinheiro em algum jogo legal ou receba uma proposta muito vantajosa para um negócio formidável… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Faça tudo o que você precisa para renovar seu relacionamento amoroso. Não deixe que a rotina vença o jogo, esteja sempre fresco, sempre com fome de mais e mais experiências e novidades, por mais picantes que sejam, para aumentar a paixão.

Dinheiro & Trabalho:

Se você quiser lucrar em pouco tempo e colocar seus projetos econômicos em prática, deve ser muito flexível e não se deixar levar pela imprudência. Uma pessoa conhecida o convidará a participar de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Você se sentirá extremamente satisfeito com o amor. A situação dos sonhos ocorrerá, será apenas uma questão de saber como localizá-lo, ser oportuno e preciso. É importante que você separe emoções de sentimentos, só então encontrará o meio certo para as coisas.

Dinheiro & Trabalho:

Se você está tendo dificuldades econômicas, é hora de quebrar todos esses velhos padrões de comportamento e direcionar seus esforços em outra direção. Em uma viagem ao exterior, ou em um novo negócio, que podem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

No momento, não desanime por alguém, porque você está indo diretamente para a conquista dessa pessoa. Se as coisas não funcionarem na primeira tentativa, verifique sua estratégia de amor. Não cometa o mesmo erro novamente, aprenda com seu passado.

Dinheiro & Trabalho: