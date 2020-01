Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (02/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tudo mudará para sempre com seu parceiro, o amor lançará bases sólidas para o futuro. Seu relacionamento passou por tempos difíceis e, precisamente esse aprendizado, os preparou para serem melhores como uma só pessoa.

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que lhe seja difícil, você precisa dizer “não” e deixar de ser o único que resolve tudo no trabalho. As pessoas confundem as coisas, uma é ser uma pessoa boa e a outra é deixar que se aproveitem de você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O amor é um motor para sua vida, portanto, quando tem um dia maravilhoso neste âmbito, você se sente a todo vapor. Hoje terá uma conexão especial com seu parceiro, com o qual sentirá que os afetos e o romantismo aumentam. Pode até ser um bom dia para novos jogos eróticos.

Dinheiro & Trabalho: Existem movimentos de dinheiro em seu horóscopo na forma de ofertas inesperadas vindo de quem você nunca imaginou ser possível. Uma inspiração lhe dirá o que deve fazer em um determinado momento para atrair… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Reações imaturas e incapacidade de lidar serenamente diante de certas dificuldades afetam seu relacionamento. Ordene suas idéias e prioridades, nesse momento faça uso da razão para permitir que o que os une os leve ao triunfo.

Dinheiro & Trabalho: Seus problemas econômicos agora adquirem um tom mais positivo e as coisas que o incomodavam deixam de preocupá-lo porque as soluções aparecem. O que você queria em finanças está muito próximo. O sucesso é… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sua criatividade explode em pequenas ações de amor. Você sabe que os detalhes são o sal e a pimenta do seu relacionamento. Pode se orgulhar do que construiu como casal. Você sabe que há um traço de sorte em tudo que desperta a inveja dos outros.

Dinheiro & Trabalho: Há dias monótonos no trabalho e outros em que uma nova tarefa surge a cada dez minutos. Hoje será como estes últimos. Se você tem seu próprio negócio ou é empregado, quase não terá descanso. Terminará… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Houve alguma dificuldade anterior em sua vida amorosa? Um antigo amor surge no seu horizonte sentimental e você se sente motivado e feliz novamente, disposto a lhe dar uma segunda chance e tentar transformar esse romance em algo duradouro e muito melhor do que o relacionamento anterior.

Dinheiro & Trabalho: Hoje você superará os impedimentos que até agora se interpuseram entre suas realidades e seus sonhos, entre seus desejos e suas possibilidades. Você sai

de um problema jurídico associado ao seu trabalho, mas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor está estável, mas há momentos em que surgem algumas discussões, como em todos os casais, o bom é que podem ser resolvidas rapidamente. Lute todos os dias pelo amor do seu parceiro, não deixe que a chama da paixão se apague.

Dinheiro & Trabalho: Você pode estar duvidando de suas habilidades devido a contratempos em um projeto. Se não tomar cuidado, poderá cair em depressão. Não caia nessa armadilha! Ganhará muito mais se analisar objetivamente a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está sentindo uma espécie de palpite que indica de uma maneira sutil que o amor não deixou sua vida, muito pelo contrário. A pessoa que se mostrava indiferente a você agora começa a chamar sua atenção, siga as intuições que o levam ao coração dela, não hesite mais.

Dinheiro & Trabalho: Se você tem um emprego extra, aja de forma responsável e não esqueça que sua principal fonte de renda nunca deve ser descuidada. Talvez essa atividade esteja produzindo mais para você no momento, mas se for… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Vai querer passar o dia junto com seu parceiro. Seus abraços e atenção serão bem-vindos, e você retribuirá da mesma maneira. Os dois vão querer curtir muito este dia e serão invadidos por um desejo incontrolável de viver novas experiências.

Dinheiro & Trabalho: Se prepare porque a boa sorte irá acompanhá-lo e alguns dos projetos mais trabalhosos já em andamento estão prestes a ser coroados com sucesso. Será cativado por uma nova proposta que sempre se referirá ao… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não se guie pelas aparências e mergulhe interior de quem está falando com você agora. Pode parecer superficial demais, mas sob essa concha protetora há um coração que realmente ama você, mas não ousa dar esse passo, esperando que você o dê.

Dinheiro & Trabalho: Você vai receber imagens em sonhos muito reais e, se você escrever os números hoje à noite, poderá ganhar algum dinheiro em loterias ou sorteios. É vital que você seja prático em seus assuntos profissionais. Você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Uma boa dose de paixão incentiva este dia. De certa forma, ele se torna o motor da sua vida e faz com que você encontre algum tempo livre para passar com seu parceiro. A pessoa que ama não vai sair da sua cabeça. Vai querer chegar logo em casa para estar junto dela.

Dinheiro & Trabalho: Futuro brilhante nas finanças. Tudo o que você esperou pacientemente será possível graças a uma série de eventos de muita sorte. Você começa a se interessar por uma área de negócios que até agora era totalmente… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu relacionamento amoroso não deve ser comprometido por uma mera aventura. Pense no que faz, pense novamente, valorize tudo o que a vida lhe deu com seu parceiro e acima de tudo aja com respeito e honestidade com ele.

Dinheiro & Trabalho: Você escolheu o caminho certo na profissão. Não foi fácil, você tinha tudo contra, mas isso precisamente lhe deu segurança e força. Nos próximos dias, você se sentirá muito reconfortado com o reconhecimento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Hoje haverá muitas coisas boas nos assuntos do coração. A energia com seu parceiro fluirá com calma e facilidade. Chegarão a acordos importantes com os quais o relacionamento poderá crescer e se fortalecer. O amor requer compromisso e comunicação.

Dinheiro & Trabalho: No campo econômico, você pode enfrentar todas as suas obrigações monetárias sem esforço. Sua economia continuará ótima e não precisa se preocupar. No plano laboral e profissional, sabe que a inovação é a chave… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

