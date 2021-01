Horóscopo do Dia: previsões de hoje (02/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (02/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Você pode nos próximos dias se encontrar com alguém com quem vai viver um romance breve, mas intenso, as coisas podem funcionar perfeitamente com essa pessoa, o amor…

Dinheiro & Trabalho: Já nos próximos dias receberá notícias sobre um trabalho para o qual você vem fazendo esforços há muito tempo e que são muito auspiciosas e promissoras. Mantenha sua confiança em si mesmo e em… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você já sabe que está apaixonado por essa pessoa porque há alguns dias que está com essa tendência de sonhar acordado e ficar com o coração acelerado toda vez que se encontra com…

Dinheiro & Trabalho: As coisas começam a mudar e você receberá em breve um dinheiro esperado e, se suas parcerias de negócios anteriores não eram as melhores e sua confiança nas pessoas diminuiu, não precisa pensar que… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: É um início de ano em que um período de grande intensidade está se aproximando, porque quando você ficar perto de uma pessoa específica, suas expectativas e vontade de ficar com…

Dinheiro & Trabalho: Você tem tudo a seu favor para poder superar um revés financeiro. Evite se expor a situações como essa novamente, planeje bem seus movimentos para que nunca lhe falte dinheiro. Crescer e aprender são as coisas… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tudo o que você precisava agora, já que se sentirá totalmente identificado com uma nova pessoa apaixonante que entrará em sua vida. Haverá um momento de transformação afetiva…

Dinheiro & Trabalho: Muito em breve terá a oportunidade de conhecer pessoas de negócios ou pessoas com algum tipo de investimento em mente e que querem contar com você. A fortuna está girando e se aproximam de seu.. Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Mesmo que seja difícil de compreender, você está no limiar de um encontro com alguém desconhecido que pode mudar sua vida. Uma situação inesperada que o colocará na frente…

Dinheiro & Trabalho: Depois de muitas tentativas, você terá uma ampla gama de oportunidades para ganhar dinheiro, e seu trabalho será neste dia para discernir aquelas que são realmente interessantes. Para alcançar os… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Se abra para a vida, para sua felicidade. Você se protege demais para não sofrer por amor, mas, no final, isso só poderia deixá-lo mais sozinho. A vida é um risco, se entregar por amor…

Dinheiro & Trabalho: Com certeza você, embora não saiba, terá um ás na manga quando se trata de recuperar suas finanças, é somente seguir sua intuição para negócios e ir atrás sem medos. Sua situação econômica melhorará… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O bom é que você sabe muito bem o que deseja e como obtê-lo, pois, no amor não há limites para você e muito em breve receberá boas notícias, aproximando-o de quem realmente vale…

Dinheiro & Trabalho: Ao seu redor terá pessoas de grande valor dispostas a ajudá-lo a criar oportunidades de criar negócios por conta própria, a ganhar dinheiro e, que você com seu conhecimento e disposição deve saber.. Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Receberá uma mensagem de quem menos espera, com notícias sobre tudo que leva a acreditar no amor. Aja imediatamente porque o tempo estará contra você, a felicidade está próxima…

Dinheiro & Trabalho: Tudo muda, porque você terá uma maneira rápida de executar um projeto econômico que estava meio parado e fazê-lo funcionar imediatamente. É o seu dia de ousadia nos negócios, então aproveite-o porque… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Use da sua criatividade, você precisa encontrar maneiras mais ousadas de alcançar quem gosta. Você está se retraindo demais e isso não ajuda em sua busca pela pessoa ideal. Mas…

Dinheiro & Trabalho: Com o passar dos dias terá perspectivas de negócios muito boas à sua frente, mas estará em suas mãos aproveitá-las e não se deixar levar por aqueles que somente enxergam o lado difícil das coisas. Use seu… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Tenha fé em sua capacidade de seduzir. Você precisa aprender a canalizar suas emoções de uma maneira positiva e assim se sentir mais confiante para dizer o que sente à pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Um belo período em que você superará situações que lhe preocupavam e, a partir de hoje, inicia um ciclo ascendente em seus assuntos financeiros, que culminará no recebimento de dinheiro que parecia nunca… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você pode não acreditar, mas uma pessoa que vai conhecer por esses dias pode se tornar um grande amor. Esse novo relacionamento se fortalecerá com o passar do tempo e as experiências…

Dinheiro & Trabalho: Nos próximos dias será cativado por uma nova proposta de trabalho que se refere ao seu campo profissional atual, mas com maiores possibilidades de crescimento e desenvolvimento financeiro. Contudo, nesse… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Agora, um tanto desanimado, você nem desconfia, mas vai conhecer alguém muito especial. Haverá entusiasmo pelo novo, por tudo o que começa no amor. Sentimentos transbordantes…