Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (02/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A previsão de hoje no amor fala da chegada de uma energia amorosa que invadirá tudo. Será muito atencioso e protetor com seu parceiro. Isso será bem recebido pela outra parte, que será respondera da mesma maneira. O desejo sexual aumentará acentuadamente.

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, é hora de levar a sério sua administração financeira, caso contrário, você poderia se ver prejudicado ou até ter problemas para chegar ao final do mês. No campo profissional, provavelmente… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Com seu parceiro aproveitem a energia aventureira disponível para praticar algum esporte arriscado, como bungee jumping ou parapente. Será uma adrenalina que gerará memórias divertidas e memoráveis. Será um ótimo dia juntos.

Dinheiro & Trabalho: É hora de perceber que você depende dos outros para ter melhores resultados em seu trabalho e também em tudo que decida empreender. Muitas vezes não abrimos bem nossos olhos e não vemos realmente… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O horóscopo mágico incentiva você a conversar com seu parceiro com muita sinceridade. Tudo é favorável para vocês dois fazerem críticas construtivas. Isto não apenas melhorará o relacionamento como o deixará mais fortalecido.

Dinheiro & Trabalho: Você tem um sexto sentido para poder tirar o máximo desempenho no seu dia de trabalho. Saberá como investir seu tempo muito bem, aproveitando a rentabilidade máxima de seus contatos. Não cancele nenhum… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você terá uma atitude muito positiva neste dia e sabe bem que o amor é o motor do mundo. O jogo de sedução vai deixar você louco e vai querer passar mais tempo com seu parceiro. Terá que se esforçar mais para poder encontrar um tempo para saírem apenas vocês dois.

Dinheiro & Trabalho: Rumores ligados à sua empresa chegarão aos seus ouvidos. Há um sinal de um aumento ou mudança de posto e, portanto, você estará cheio de ilusões para provar que o mereceria. Assumir novas responsabilidades é… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Vai ter uma jornada fantástica com seu parceiro, graças aos bons aspectos que existem entre o seu planeta dominante e o grande planeta da boa sorte, Júpiter. Isso acontece em sua área relacionada à intimidade e, portanto, você terá a chance de passar um dia quente e emocionante.

Dinheiro & Trabalho: Dar uma olhada nas páginas da sua agenda pode ajudá-lo a avaliar as tarefas que vêm na próxima semana. Há muito o que fazer em relação a parcerias ou dinheiro em conjunto. Confiar à outra parte toda a… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você não vai ficar entediado em absoluto quando se trata do campo do amor. Os astros fixarão seus olhos em você e o farão refletir profundamente sobre tudo o que tem em sua vida e o que deseja ter. Com seu parceiro, terão um dia tranquilo e feliz.

Dinheiro & Trabalho: Você precisará amanhã de um pouco de esforço extra para realizar suas tarefas diárias, especialmente se elas estiverem vinculadas a números. Em princípio, sua concentração será bastante boa, mas pode ficar… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Evite ter uma atitude de superioridade em termos de questões sentimentais. Tente deixar de lado as rédeas do seu relacionamento e deixe-as com o seu parceiro. Você ficará surpreso percebendo como se diverte sem estar no controle do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você estará muito focado em atingir seus objetivos, mesmo que sejam um pouco idealistas. Invista o dinheiro em algum tipo de treinamento que lhe permita se comunicar melhor em seu ambiente de trabalho. Além… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua vida sentimental está tranquila e romântica. Com seu parceiro, vão pensar de último momento fazer um almoço e convidar familiares. Passarão bons e divertidos momentos lembrando do passado. Surgirão boas anedotas.

Dinheiro & Trabalho: No campo laboral está criando sua própria marca pessoal com sucesso e, se for um trabalhador autônomo, verá como está ficando mais profissional do que o esperado. Seu bom trabalho está sendo reconhecido. Aproveite… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Hoje é previsto um dia em que você será invadido por um sentimento de tranquilidade e fluidez no relacionamento amoroso. Tudo está no lugar e você se sente satisfeito com seu parceiro. Os solteiros usarão todo o seu charme para atrair oportunidades de romance.

Dinheiro & Trabalho: No campo econômico, um encontro casual com alguém que possui informações financeiras o ajudará a melhorar seus recursos. Você deve usar a diplomacia para alcançar bons acordos. No campo profissional, continuará… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Você se sente muito bem consigo mesmo e tem muitos planos em comum com seu parceiro. Gostaria de obter uma conexão maior da que vocês têm agora e, por esse motivo, demonstrará uma excelente disposição para a conversa e as demonstrações de carinho.

Dinheiro & Trabalho: É ótimo sentir que os caminhos começam a se abrir para você. Quando começa a vibrar de acordo com suas habilidades e para de se recusar a realizar seus desejos, parece que os pequenos passos dão resultados… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: A previsão no amor neste dia fala de maior maturidade quando se trata de lidar com seu relacionamento amoroso. Agora você sabe muito bem o que deseja e o que não, e isso é projetado no casal. Os solteiros, por sua vez, estão em um momento muito positivo para encontrar o amor da sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Em relação às suas finanças, você pode ter relaxado demais devido ao tempo de abundância que está vivendo até agora, mas lembre-se de que o dinheiro, se não for bem administrado, pode voar muito rápido. No… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A energia de Mercúrio atrairá boas conversas com seu parceiro sobre desejos e sonhos. É um dia perfeito para começar a traçar o futuro do casal e da família. Se você está em um namoro, é um dia perfeito para ficar noivo ou estabelecer datas de compromissos maiores.

Dinheiro & Trabalho: Existem oportunidades para interagir com o dinheiro de forma mais livre e divertida. Você pode escolher um parceiro ou iniciar um negócio interessante que não tem nada a ver com sua maneira tradicional de fazer as… Continue lendo o signo Capricórnio

