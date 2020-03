Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/03) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta segunda-feira (02/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Pegue a parte mais sedutora de você e mostre mais paixão pela pessoa que lhe interessa. Essa sua mania de se mostrar frio e indiferente, com receio de ser rejeitado, é o que atrapalha você na conquista do amor. Não queira ter a certeza de tudo. Seja corajoso!

Dinheiro & Trabalho: Com atitudes proativas e positivas você abrirá todas as portas do trabalho e se você não tem um emprego, é melhor se mexer e não ficar em casa esperando, porque nenhuma empresa vira até você lhe propor… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O flerte que você está tendo com essa pessoa pode lhe trazer complicações com seu parceiro, tente não ultrapassar ou você pode ter sérios problemas. Se for o caso, se não se sente feliz, não mantenha um relacionamento que não leva a nada e siga em frente.

Dinheiro & Trabalho: Hoje o grande desafio estará em oscilar entre o novo e o antigo. Você está do lado do pensamento original, inovador, amplo e participativo, enquanto o lado oposto está preso a modos de pensar antiquados e… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Não tenha medo de enfrentar o risco que também está implícito no amor. Você está fazendo precisamente o que reforça sua solidão. Ser mais corajoso e ir em busca do amor, declarar seus sentimentos para quem você gosta, é o que precisa fazer para ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, há muitas alternativas que você está desperdiçando. Certas oportunidades não serão apresentadas novamente, aja agora, antes que seja tarde demais. No trabalho, tudo o que antes… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É importante que você estabeleça a diferença entre pensar com o coração e pensar com a razão. Com essa pessoa as circunstâncias se repetem e o que uma vez os inflamou com paixão, agora a deixa indiferente por não saber o que fazer. Se pergunte: sou feliz assim?

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você receberá uma oferta interessante. A ideia é muito boa, mas primeiro você precisa organizar seu tempo e eliminar todas as possibilidades de erro. De suas decisões dependerá o sucesso do projeto, aja… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Depois de muitas promessas, hoje você encontra a ocasião certa para se expressar com sinceridade e poder colocar para fora os sentimentos em relação a essa pessoa pela qual você se sente atraído há algum tempo. Confie em que tudo irá sair bem porque assim vai ser.

Dinheiro & Trabalho: Começa agora para você um período de crescimento financeiro, onde novas receitas entrarão. Você fez as coisas bem, a recompensa não demora a chegar e com ela a tão sonhada prosperidade. Um evento que pode… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A distância permanente com a pessoa que você quer ter ao seu lado pode fazê-lo pensar que algo não está funcionando como deveria. Se você gosta mesmo dela, diga tudo o que sente, quanto mais você insiste mais possibilidades tem de conseguir o que quer.

Dinheiro & Trabalho: O dia será muito desafiador, você terá a oportunidade de lidar com tarefas estimulantes que irão aumentar a perspectiva de crescimento profissional. Sua atividade pode ser mais lucrativa e trazer as… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A pessoa que você está procurando para que seja sua companheira, tem que ser alguém realmente especial para seu coração, e essa pessoa sempre está tão perto, mas pena que você não enxerga porque não acredita ser possível. Ela aguarda sua decisão, não demore.

Dinheiro & Trabalho: Você encontrará a solução certa na hora certa, esquecerá os velhos desconfortos e, finalmente, depois de tantas amarguras, chegarão satisfações financeiras. No trabalho hoje você obterá grandes avanços que lhe… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No amor não queira que tudo seja feito da maneira como você gostaria que fosse. Seja flexível com o seu parceiro, ninguém tem a obrigação de se submeter às suas vontades. Não tenha medo de errar sobre isso, porque mesmo sob essa possibilidade, você será encantadora.

Dinheiro & Trabalho: O sucesso nas finanças é visível, você chegará muito longe graças a um planejamento sensato e aproveitamento das oportunidades. Siga o mesmo caminho, porque isso leva ao triunfo. Seu local de trabalho pode… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Essa pessoa que você conheceu recentemente é mais recatada do que aparenta ser. Não cometa o erro de exagerar no processo de conquista. Qualquer excesso será percebido imediatamente, reduzindo a zero suas chances de sucesso. Não banque o latin lover.

Dinheiro & Trabalho: Tudo começa a melhorar quando se trata de dinheiro. As pessoas que não acreditavam em você antes começam a vê-lo com novos olhos, esse interesse renovado se tornará em uma oportunidade para alcançar seus… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Quando você quer se apaixonar loucamente, simplesmente sabe muito bem o que deve fazer. Com esse alguém, tão diferente e especial, use suas melhores ferramentas em busca do amor que lhe falta. É algo que não seguirá uma regra, mas será maravilhoso e ela vai amar.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você se sente estagnado e gostaria de mudar alguma coisa da sua rotina diária, mas não sabe como fazer. Talvez se melhorar sua organização e agilizar os procedimentos tenha mais tempos para se… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Um dia perfeito para declarar seu amor a alguém ou tentar uma reconciliação com alguém do passado. Evite se isolar, aproveite as boas energias que o acompanharão hoje. É é tempo de procurar e encontrar uma alma gêmea para iniciar uma grande jornada juntos.

Dinheiro & Trabalho: Diante de uma notícia que chega a seus ouvidos sobre uma promoção ou mudança de emprego, você precisará de algum incentivo para se manter focado e disciplinado hoje. Procure manter a calma e acima de tudo… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: As decepções sofridas recentemente tiram sua audácia no amor. Certas decisões devem ser tomadas, um certo caminho deve ser escolhido para recuperar sua confiança e poder de sedução. Vá a lugares diferentes, com certeza lá está a pessoa que você procura.

Dinheiro & Trabalho: Com total certeza há uma riqueza escondida em certos projetos seus que ainda não enxergam a luz do sucesso. Prepare-se para dar o salto para um nível mais elevado na sua vida financeira. Faça uso da sua… Continue lendo o signo Aquário

