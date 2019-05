Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 2 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Essa pessoa pela qual você se sente atraído é capaz de perceber muitas coisas vindas de você, não a subestime. Você tem que ser mais claro e objetivo no amor. Somente quando você se concentrar no que você realmente quer, você terá uma chance de derrotar a solidão.

Dinheiro & trabalho: Discernimento, clareza, bom senso aplicado na profissão. Suas conclusões serão corretas e você terá sucesso. O melhor de você sairá no trabalho. Tudo o que você aprendeu fará a diferença, o tornará mais…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu relacionamento sentimental vai viver momentos gloriosos. Ambos sentirão o calor um do outro em todos os aspectos, amarão e se renderão ao mais alto nível da paixão. Forças poderosas com as quais é melhor se deixar levar.

Dinheiro & trabalho: Você precisa de clareza e certeza para tomar decisões em finanças. A pior opção é deixar-se guiar por emoções contraditórias e impulsos irracionais. Nem tudo que brilha é ouro. Surge uma situação muito positiva na…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: É possível resolver suas diferenças no relacionamento, você pode alcançar a harmonia quando você se mostrar seguro, então, tudo mudará a seu favor no amor. Mostre ambição, desejo de constituir uma união estável, e isso despertará interesse do parceiro.

Dinheiro & trabalho: Apesar do descrédito, você fez a criação de uma base financeira sólida que permita a implementação de projetos futuros. Você fez as coisas bem, investiu nos melhores ativos, logo verá os resultados. Atenha-se ao…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Quando se trata de amor, as coisas não vão mudar, desde que você não mude. Aprenda com tudo que você já viveu, lembre-se de seus fracassos, eles serão suas melhores lições. Não foque apenas na beleza das pessoas.

Dinheiro & trabalho: Você receberá um aviso, uma voz de grandes surpresas na profissão. Algo que vem fermentando há algum tempo passado começa a fazer efeito em sua carreira. Você não pode seguir o mesmo caminho em…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Na aproximação com pessoas que são de seu interesse, você pensa muito sobre as consequências de certos atos, o que tira sua naturalidade, por isso, antes de procurar um parceiro, recupere seu próprio equilíbrio emocional.

Dinheiro & trabalho: Durante um evento profissional, terceiros notarão seu conhecimento, sua capacidade. Não perca a oportunidade de se mostrar, estar em uma vitrine é sempre importante. No trabalho você colherá sucessos, mas…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor deve superar qualquer diferença que vocês tenham como casal. Ambos são em parte culpados pelo conflito gerado, tentem combinar os interesses e entendam as posições de cada um sobre determinados assuntos.

Dinheiro & trabalho: Não deixe ninguém duvidar de suas decisões no trabalho. Embora certo conhecimento possa parecer ultrapassado, a experiência é eterna. No campo profissional, você será presenteado com uma oportunidade interessante. O…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, você foi capaz de esperar pela pessoa certa e pelo tempo que fosse necessário. A vida te recompensará mais do que você imagina, a felicidade é possível e nos próximos dias você terá a prova disso.

Dinheiro & trabalho: Não há ambiente de confiança para pensar em novos negócios. Certas pessoas não estão cumprindo a parte do acordo, verifique suas alianças e se for o caso desfaça a sociedade. Não se sinta mal se certas decisões…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você não pode deixar o relacionamento diante do primeiro problema que surge. Você precisa lutar se sente que vale a pena ficar juntos. Se você está solteiro, não sonhe mais por que essa pessoa pela qual está ilusionado, porque ela apenas enxerga em você um amigo.

Dinheiro & trabalho: Você será capaz de convencer muitos a apoiá-lo em um nível profissional. Seu entusiasmo e impulso, juntamente com o brilho de uma grande ideia, farão a diferença. O futuro é muito esperançoso em finanças. Tudo…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Ambos são claros e diretos no que sentem e expressam, o que garantirá um bom futuro para o relacionamento. O amor encontrará um solo fértil em você, se você permanecer com as mesmas atitudes positivas e de união.

Dinheiro & trabalho: Em finanças, chegou a hora de colher os frutos de decisões inteligentes tomadas no passado. Siga o caminho que você desenhou, é o caminho certo. No campo profissional, haverá disputas e discussões sobre a…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Tendência a se apaixonar de qualquer maneira. Não fique tão empolgado por uma pessoa que você viu uma vez e nem conhece realmente. Não cometa o erro de imaginá-la em sua vida para sempre, vá com calma.

Dinheiro & trabalho: Você tem que recuperar tudo o que foi perdido no exercício da sua profissão. Não faça os outros lhe exigirem respostas de uma maneira ruim, evite isso sempre fazendo a coisa certa. Você enfrentou com sabedoria e…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: No amor, seja você mesmo durante o primeiro encontro com essa pessoa. Não tente impressionar apenas para conseguir um parceiro o mais rápido possível, nada melhor do que uma primeira impressão baseada na verdade.

Dinheiro & trabalho: A experiência no campo financeiro será uma fonte de experiência e conhecimento. Melhores tempos começam agora, mas esteja atento para não cometer os erros do passado. Você venceu, seu esforço no…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Seu relacionamento amoroso chegou a um momento de realização, em que tudo o que é sonhado é possível. Certas promessas serão cumpridas e, embora pareçam muito simples, darão continuidade e estabilidade a um romance que já tem tudo para ser bem-sucedido.

Dinheiro & trabalho: Analise bem as coisas em se tratando de finanças. Esclareça suas dúvidas e não perca uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Cresce a iniciativa pessoal, o impulso e a vitalidade no campo profissional. Você fará…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries