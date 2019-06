Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo, 02 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Energia que supera tudo, que resolve tudo, é o que seu relacionamento amoroso terá no dia de hoje. As coisas foram complicadas, mas ambas contribuíram para o processo de resolução de conflitos fortalecendo a união do casal.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Novas possibilidades em finanças, mas você terá que abrir sua mente. Certas opções são lucrativas, mas seus próprios preconceitos a esse respeito podem fazer com que você diminua o real valor delas. Situação…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

Amor: O seu processo de conquista no amor precisa de uma nova estratégia para ser bem-sucedido. O papel da vítima que você às vezes assume sem perceber, assusta qualquer um, até a si mesmo, imagine então a outra parte.

Dinheiro & Trabalho: Afaste-se de situações complicadas em finanças. Certas emoções podem impedir que seu bom julgamento se manifeste para decidir o que é certo a ser feito. Pense em você. Você começa a fazer parte de algo importante no…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor só retornará à sua vida se você permitir que a calma prevaleça. Com serenidade e racionalidade, você detectará o que precisa ser feito e qual caminho escolher para conquistar essa pessoa pela qual você está apaixonada.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, você conseguirá impor seus pontos de vista. Tudo pelo que você lutou com perseverança e paciência finalmente verá a luz. Apenas seja muito cauteloso. Existem situações para as quais…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se essa pessoa não está pronta para lhe dar o que você espera em amor, deixe-a ir. Não insista. Os sentimentos não são valorizados, as prioridades são diferentes, cada um segue seu próprio caminho e, assim, um relacionamento não é possível.

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, não perca o contato com aqueles que serão de grande ajuda no futuro. Certas pessoas com quem você fez atividades no passado têm a chave que você precisa para crescer. Quanto mais entregue…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Publicidade

Amor: Tudo ainda está para ser definido em termos de amor. Você não foi tão longe assim na conquista da pessoa que gosta para parar agora por achar que não há reciprocidade. Seja mais direto e mostre seus sentimentos por ela. Terá boas surpresas.

Dinheiro & Trabalho: Você chegou a uma situação de força financeira que deve ser sustentada. Use sua criatividade máxima e habilidades analíticas para detectar opções de investimento que passam despercebidas para a…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

Amor: Seu relacionamento sentimental tem fundamentos que o tempo não enfraquecerá. Vocês são capazes de realizar sonhos, tanto material quanto espiritualmente, apenas sigam o mesmo caminho já traçado pelos dois.

Dinheiro & Trabalho: Tudo é favorável em termos de dinheiro. Você conhecerá as pessoas certas, capazes de fazer todo o necessário para canalizar suas atividades de uma maneira que beneficie a todos. Continue fazendo o seu trabalho com…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não será possível alcançar um amor duradouro com a pessoa em quem você está interessado, mas que não sente o mesmo que você e não entende o amor da mesma maneira que você. Seu destino é, por outro lado, com alguém muito diferente dela.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Você não fez as coisas como deveria nas suas finanças, mas ainda é possível recuperar o tempo perdido. No trabalho começa um ciclo de solução de problemas, cessação de dificuldades. Um novo impulso para…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A pessoa que lhe interessa, não corresponde aos seus sentimentos. Além disso, pode esconder um grande segredo que só vai lhe machucar. A incerteza sobre o seu futuro no amor é respondida nos próximos dias com a chegada de uma linda pessoa em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: É possível encontrar uma maneira melhor de ser bem-sucedido nas finanças. As coisas virão até você quase sem procurá-las, mas não confie apenas em sua boa sorte. Corrija seus erros no trabalho. Não é apenas…Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Publicidade

Amor: Se o seu parceiro achar que não há honestidade nas suas palavras, as coisas ficarão complicadas. Você cometeu erros no passado que não foram devidamente corrigidos, tudo isso deve mudar. Seja claro e transparente com ele.

Dinheiro & Trabalho: Não vai ser muito fácil conseguir o dinheiro que você precisa para financiar seus projetos para um novo negócio associado ao que você já desenvolve na empresa para a qual trabalha agora. Não deixe que o…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Publicidade

Amor: Sentimentos claros, pretensões translúcidas, estas devem ser suas armas no amor. Qualquer outro método deve ser excluído porque falhará, mostre para a pessoa que gosta, seus reais sentimentos por ela. Viva o amor em paz!

Dinheiro & Trabalho: Certas idéias que no passado pareciam impraticáveis, podem se tornar uma realidade nas finanças. Você percorreu um longo caminho defendendo sua visão, seu momento de triunfo chegou. Você experimentará…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Bom relacionamento com seu parceiro. Ambos compartilham sonhos que serão a base de um futuro juntos. Se você está solteiro e se mostra gentil e atencioso, não tenha dúvidas que todas as portas se abrirão no amor.

Publicidade

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias em finanças. O esforço valeu a pena, agora começa uma nova etapa em que você pode demonstrar sua capacidade e excelência para ganhar dinheiro. Certas discussões não contribuirão com nada de…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tudo o que é bom e enriquecedor no amor deve ser resgatado, valorizado novamente. O relacionamento que os une só terá um futuro se forem claros sobre o que sentem e o que querem de agora em diante como casal.

Dinheiro & Trabalho: Algo diferente começa em suas finanças, entusiasmo no alto. Você tem em suas mãos a solução que tanto esperava, mas terá que ser sábio e lembrar de seus erros do passado para não os repetir. Não procure resultados…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Publicidade

…..

Leia também:

Justiça decide contra greve dos servidores de Osasco

Burger King tem 94 vagas de emprego em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia

Ecosport Freestyle ganha novo estilo