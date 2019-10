Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira (02/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Deixe o passado ir embora, você tem muito para sentir e viver. Se seu olhar mudasse de direção, você perceberia o quanto está perdendo. O amor sempre tem uma nova oportunidade, veja com entusiasmo a possibilidade de viver novas aventuras.

Dinheiro & Trabalho:

Há uma boa evolução financeira ao seu redor que permitirá que você saia de situações complicadas e efetue seus pagamentos e obrigações. Dentro de alguns dias, a sorte trará surpresas agradáveis. Sinta-se confiante no… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Uma pessoa com uma visão muito diferente das coisas chegará à sua vida amorosa. Tudo vai mudar a partir de agora, a paixão renasce em sua vida, no entanto, seja cauteloso, é sempre melhor enfrentar as coisas com calma.

Dinheiro & Trabalho:

Você conhecerá pessoas muito influentes e com dinheiro que, por sua vez, abrirá as portas para novos negócios e futuros empregos. Mesmo assim, espere um pouco antes de dar um salto definitivo em sua vida profissional… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você não será capaz de dar o próximo passo no amor se não exercer controle total sobre suas emoções. Se deixar levar pelo nervosismo ou pela ansiedade só complicará mais as coisas. Deixe esse novo relacionamento fluir livremente.

Dinheiro & Trabalho:

Você conseguiu controlar a situação nas finanças, fez a coisa certa na hora certa e os resultados serão vistos em breve. Tome especial cuidado para não reagir exageradamente a um comentário crítico feito a você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Renda-se ao amor sem medo, não importa se é acompanhado de angústia e dor até que ele aconteça. É pior viver uma vida inteira imaginando o que teria acontecido se essa ou aquela decisão fosse tomada, se essa pessoa soubesse de suas intenções e sentimentos.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá notícias promissoras que o incentivarão a continuar insistindo na busca por um emprego mais remunerado e alinhado às suas necessidades pessoais e às características de seu temperamento… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Há muito boas notícias para você. Com esses movimentos planetários que aproximam o amor e a paixão de sua vida, prepare-se para viver novas experiências, aventuras únicas e momentos de grande intimidade com alguém que realmente vale a pena conhecer.

Dinheiro & Trabalho:

Quando tudo parece mais difícil e o dinheiro não surge em lugar algum, você descobrirá como melhorar sua economia porque surgirão soluções inesperadas. Neste ciclo atual, tudo é possível, você só precisa de paciência… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Essa pessoa dificilmente o entenderá no nível sentimental, as suas necessidades e expectativas quando você pensa num relacionamento a dois. Pode ter algumas virtudes, mas não é o que você gostaria de ter para ser feliz no amor. Deixe ir e que seja feliz.

Dinheiro & Trabalho:

Força e determinação garantem o sucesso nas finanças. Seu impulso pessoal impressionará a si próprio e a estranhos porque você converterá uma ideia em realidade com bons resultados financeiros. Se você… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

As coisas estão indo bem com seu parceiro, mas a sua insegurança emocional atrapalha um pouco essa união. Você precisa acalmar sua alma, que clama por respostas que nunca chegarão porque não há o que explicar quando se trata de fantasias da sua mente.

Dinheiro & Trabalho:

Pode parecer que o dinheiro não rende e você se sente frustrado em relação aos seus projetos quando os vê presos. Não se desespere, cada etapa tem sua razão de ser e se hoje você está com dificuldades financeiras… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Se você for traído por suas emoções, não passará no teste em um encontro de amor. Comporte-se como sempre, como se nada acontecesse, como se você não tivesse nada a perder, isso ajudará você, mas não ao ponto de se mostrar indiferente.

Dinheiro & Trabalho:

Você está cercado por sentimentos de confiança em suas possibilidades econômicas e as boas idéias que surgem hoje podem ser colocadas em operação dentro de alguns dias. Confie mais em seu talento pessoal e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Ignore as circunstâncias que uma vez lhe causaram desentendimentos emocionais e prepare-se mental e emocionalmente para o melhor, para uma nova pessoa que entra em sua vida, com a qual saberá viver o melhor de cada momento, aproveitar o que a vida lhe oferece.

Dinheiro & Trabalho:

Sua curva de crescimento profissional e financeiro está em alta e é uma ótima notícia. Anime-se e visualize sua prosperidade, pois assim você estará atraindo boas vibrações para si mesmo. Um emprego surge assim… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Com a influência cósmica positiva do planeta Marte tudo o que você sonhou começa a se tornar realidade. Uma pessoa que você encontrará nos próximos dias começará a se interessar mais por você do que possa imaginar.

Dinheiro & Trabalho:

A fortuna é atraída por boas intenções e propósitos claros. Às vezes, você se afastou do dinheiro por desconfiar demais ou ter atitudes pessimistas. Tente se abrir mais para as possibilidades e não se fechar em suas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Essa pessoa já está no passado, continuar sofrendo por um amor não correspondido não faz sentido. Abra-se à vida e suas muitas possibilidades, veja o futuro com otimismo. O que aconteceu uma vez deve permanecer como uma lembrança, porque agora você tem diante de si uma nova possibilidade que o cobrirá de alegrias.

Dinheiro & Trabalho:

É muito importante que você não confunda dinheiro com amor, porque se você misturar uma coisa com a outra, os resultados serão contraproducentes. No trabalho você será reconhecido como um profissional eficiente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

É a hora de tirar da cabeça as lembranças tristes que o impedem de desfrutar a felicidade. Um amor que estava longe de você por diferentes razões está tomando medidas concretas para se aproximar de sua vida, não o deixe escapar!

Dinheiro & Trabalho:

Você está no meio de uma revolução econômica muito positiva e que todos os dias trará uma surpresa à sua vida. Existem pontos favoráveis ​​no seu horóscopo que podem lhe trazer dinheiro em uma viagem curta ou em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

