Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (02/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (02/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você aprendeu a aceitar muito bem as diferenças da pessoa amada. Não tenta mais mudar o seu parceiro, mas o aceita do jeito que ele é e que você escolheu com total sinceridade. Não deixará escapar a oportunidade de viver intensamente o amor.

Dinheiro & Trabalho: O dia será muito importante e rico em boas notícias, você terá a oportunidade de lidar com tarefas estimulantes que irão aumentar a perspectiva de clientes potenciais. Se você trabalha como dependente… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: O frescor de seus sentimentos se manifestará cedo. O dia começa com alegria e desejos de mostrar à pessoa amada a felicidade que o amor e a compreensão trazem. A presença de Vênus, atrai momentos de vibrante intimidade para a vida do casal.

Dinheiro & Trabalho: Se você não quer perder ocasiões importantes, hoje deve programar todos os seus compromissos com tempo e tentar não ser dispersivo. Se você tiver uma atividade em grupo ou um trabalho em contato… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A Lua prevê um dia em que o amor ocupará o lugar mais importante do dia. Você recuperou a ilusão e o desejo de surpreender seu parceiro e isso lhe trará bons momentos. O ambiente familiar também se beneficiará dessa mudança de atitude de sua parte.

Dinheiro & Trabalho: Hoje, sua atividade pode ser mais vantajosa e trazer os reconhecimentos que você estava procurando. Mova-se com astúcia para não perder nenhuma chance. Terá a possibilidade de tornar essa fase dinâmica… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Dar o primeiro passo depende de você. De fato, é o que seu parceiro espera que faça. Aproveite este dia para dizer ao seu parceiro exatamente o que você espera dele e compartilhe com ele algumas de suas preocupações. Você é alguém com sorte o suficiente para saber o que deseja, mas nem sempre é fácil contar aos outros. Sê forte.

Dinheiro & Trabalho: No local de trabalho, tem que tentar separar e discernir o bom das más influências. No círculo de pessoas mais próximas a você, há pessoas muito influentes e com uma longa jornada de conhecimento extensivo que… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Este dia pode trazer para você e seu parceiro, no plano do amor, mais tranquilidade, algo que vocês realmente precisam. Seus familiares os encorajarão a se afastarem dos problemas relacionados aos sentimentos e, assim, poderão seguir adiante mais fortalecidos.

Dinheiro & Trabalho: Tudo vai se desenvolver sem problemas e não terá do que reclamar, os ganhos estarão acima da média e as novas oportunidades lhe darão uma visão positiva de tudo. Os mais jovens do signo podem encontrar hoje… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No amor, sua situação é muito boa. Com seu parceiro, concordarão com uma série de planos, que os levarão a concentrar seus esforços um no outro. Sem dúvida, estarão carregados de ideias maravilhosas. Não assuma todo o comando da nave do amor, compartilhe responsabilidades.

Dinheiro & Trabalho: O dia oferecerá oportunidades incríveis para obter sucesso. As estrelas trarão à luz sua inteligência e seu dinamismo, fazendo com que você tenha o merecido reconhecimento. Se trabalha como dependente, as… Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A Lua mantém um relacionamento harmonioso com sua energia astral. Isso permite que sinta leveza em seu coração e a liberdade interior será uma característica emocional deste dia. Conseguirá demonstram seu amor pelo seu parceiro com facilidade tendo bons momentos.

Dinheiro & Trabalho: As estrelas indicam que o volume de negócios vai melhorar significativamente. Você pode ser presenteado com oportunidades incríveis para obter novos contatos. Aproveite! Para aqueles que trabalham de… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Hoje vai quer passar algum tempo com seu parceiro. Se puder, converse e compartilhe seus pensamentos com ele. Seu senso de humor florescerá e vai se sentir melhor rapidamente. Não é bom guardar as coisas. É mais fácil desabafar, especialmente com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: Estão previstos progressos e saltos de qualidade na sua vida profissional, também do ponto de vista financeiro para quem trabalha como independente. Evite se justificar por um erro cometido, pois, provavelmente… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você estará com um espírito generoso e um bom coração. Tem muito amor para oferecer. Vai encher seu parceiro sentimental com ondas de afeto. Você planejará uma noite especial juntos. Vai agir como por encanto, elogiando-o e com palavras sedutoras.

Dinheiro & Trabalho: Deixe para pensar amanhã melhor sobre todas as suas decisões importantes, que é quando a situação astral se torna mais clara na sua cabeça. Se você tiver a posição de responsável de algum projeto, desejará… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seu parceiro está muito gentil e tolerante com você. Ele está disposto a perdoar alguns erros seus, concedendo algumas circunstâncias atenuantes e, assim, vai se sentir menos culpado. A partir de agora, vocês devem se concentrar apenas no presente, esquecendo o passado.

Dinheiro & Trabalho: Vai encarar de frente todas as suas atividades e as coisas funcionarão maravilhosamente, além disso fará análises profundas para estar preparado. Se você trabalha em um relacionamento de dependência, a garra… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Seu coração anseia por uma noite romântica hoje à noite e seu parceiro está pronto para tudo. Planeje tudo bem, desde o jantar até a música, para ter bons momentos.

Dinheiro & Trabalho: Você será muito responsável no desempenho de uma função que lhe foi concedida recentemente e a executará com sucesso, recebendo méritos ou elogios. Quem trabalha em contato com os clientes deve tentar conter… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O seu parceiro lhe dará uma surpresa importante, e que vai preencher seu dia de bom humor e alegria, vivendo este dia de forma apaixonada. Quando se trata de amor, não estabeleça limites, pode ser muito gratificante em todos os sentidos.