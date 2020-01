Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (03/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há momentos na vida em que uma decisão transcendental é tomada, ou com a cabeça ou com o coração. Neste caso, diante dessa pessoa, dê a seus sentimentos a chance de escolher por você e você não se arrependerá. Deixe fluir essa parte intuitiva em você.

Dinheiro & Trabalho: Seu trabalho nem sempre é tão perfeito quanto você gostaria. Um salário alto está vinculado a condições nas quais a disponibilidade total e a alta responsabilidade são necessárias. Tanta pressão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Momento de calma no amor, faça uma pausa para reconstruir sentimentos e intenções em relação ao relacionamento. Aja com generosidade, tendo como objetivo supremo o futuro que vocês podem construir juntos. Você descobre novos valores na pessoa que ama e se sente mais apegado a ela.

Dinheiro & Trabalho: Qualquer obstáculo que impeça seu progresso nas finanças será removido. Surpresas agradáveis começam a aparecer, prepare-se para estabelecer novos contatos que permitam o crescimento sustentado da… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Haverá amor em sua vida, sem dúvida, num espaço de tempo mais breve do que espera. Embora talvez não no termo ou da maneira desejada, mas isso não deve fazer você recuar na tentativa de conquistar um amor, aventure-se sem medo.

Dinheiro & Trabalho: Você não deve prestar atenção à negatividade que um colega de trabalho está trazendo para o ambiente e tentando infectá-lo. Mantenha o foco no seu serviço e não se deixe influenciar. No nível econômico, tem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: O trânsito da Lua coloca você em um momento de reflexão em sua vida amorosa. Se você é solteiro, começará a considerar viver novamente com uma pessoa que era sua parceira no passado, mas que não está com você. Se esse for o seu caso, reflita antes de dar esse passo para não repetir erros antigos. Se você tem um relacionamento estável, aproveite!

Dinheiro & Trabalho: Assuma uma atitude madura se algo não prosperar no campo econômico ou se houver perda de dinheiro. Nunca tome isso como um fracasso, mas como uma experiência da qual você aprenderá e se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Seu relacionamento amoroso passa por um bom momento. Os problemas já foram resolvidos, agora é hora de continuar trabalhando para crescer como um casal. Se você está solteiro, a solidão pode estar prestes a desaparecer, o amor está se aproximando. A sedução está no ambiente, permaneça receptivo, o momento exige isso de você.

Dinheiro & Trabalho: Mercúrio, o deus do comércio, ensina você a ser um colega de trabalho melhor e um excelente aprendiz para todos que têm mais conhecimento e experiência do que você. Lembre-se de aprender a andar antes de correr. Um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Por mais que essa pessoa “mexa” com você e antes de pensar em encontrar amor, concentre-se em reconstruir-se emocionalmente. Certas feridas ainda não cicatrizaram e o deixaram em uma situação de extrema vulnerabilidade.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, economizar neste momento é o mais apropriado. A contenção no presente aumentará suas margens futuras. Faça uma programação e mantenha o cronograma. Seu dinheiro vai render muito. Um bom… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Uma pessoa com uma visão diferente das coisas chegará à sua vida amorosa. Você está ansioso e imediatamente inicia um relacionamento sentimental com ela, que nem conhece bem. A conquista envolve conhecer a outra pessoa para não dar passos falsos em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Esse trabalho pode acabar sendo o que o leve totalmente em direção a um relacionamento profissional que acabará lhe dando tudo o que você sempre desejou. Uma estabilidade especial que você só poderá alcançar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor está próximo, mas você talvez ainda não perceba sua presença. Mantenha uma atitude aberta, seja receptivo à felicidade. Se você perceber uma inexplicável mudança de comportamento com relação à uma pessoa que lhe interessa, abra seu coração, fale e diga o que pensa com toda sinceridade.

Dinheiro & Trabalho: Começa um estágio de fortuna e muita energia positiva, tanto nos negócios quanto no trabalho. Dias de grande esforço e oportunidades estão chegando, tudo terá um impacto positivo em sua vida, prepare-se para… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você sente o dono do seu destino e da sua vida amorosa. Hoje estamos no primeiro ciclo, é um dia muito bom para definir algum tipo de novo relacionamento, talvez um namoro, um casamento ou uma união. Se você está pensando em morar com seu parceiro, é também uma boa ideia.

Dinheiro & Trabalho: Você toma tantas tarefas que é possível que algumas delas não consiga desenvolvê-las no prazo estimado. Não se separe da sua agenda e não deixe para amanhã o que possa fazer hoje. Com essas dicas, você pode chegar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se você está sentindo machucado por algo que seu parceiro lhe disse ou fez, a melhor maneira de agir é conversando e se comunicando. Modifique seu comportamento se, no passado, você reagiu com o silêncio a problemas emocionais semelhantes.

Dinheiro & Trabalho: Especialmente em você, no seu signo, a pobreza, como tal, não existe, existem apenas estados transitórios nos quais você tem mais ou menos dinheiro, e uma adversidade econômica que surgir neste ciclo, você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: O amor é onde você menos espera. O destino prepara um belo presente, uma pessoa muito interessante está a caminho, que se você souber aproveitar, trará a máxima felicidade. Tudo começará de maneira calma, sem grandes expectativas, mas será algo intenso.

Dinheiro & Trabalho: No seu trabalho, você é uma das pessoas mais aplicadas que existem, mas isso não significa que não haja falhas. Quando uma pessoa se esforça com todas as suas forças para ter sucesso, é impossível que não o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Tudo o que você quer da vida e do amor está próximo. Chegará uma pessoa que fará você entender que você perdeu tempo de uma maneira absurda, porque a felicidade estava sempre ao alcance de suas mãos e seu coração.

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de novos negócios e novas oportunidades, você não transmite suas idéias de maneira eficaz. Planeje seus próximos passos em detalhes, só então você terá os parceiros de que precisa. Na profissão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

