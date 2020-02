Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (03/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Prepare-se para tomar suas próprias decisões sobre o amor. Há muito tempo você segue os conselhos e as ordens veladas daqueles que não têm ideia do que você realmente quer e deseja. Siga seu instinto, seu coração e seja feliz.

Dinheiro & Trabalho: Expanda suas expectativas quando se trata de dinheiro e negócios. Você está se contentando com pouco, porque é mais confortável e não precisa se mexer tanto. Não acredite em tudo que vê e ouve no trabalho, há engano… Continue lendo o signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vocês devem evitar a todo custo que o tédio supere o amor. Vale a pena preservar o seu relacionamento, porque ambos se sentem amados, protegidos e valorizados pelo outro, não podem perder o que foi construído.

Dinheiro & Trabalho: Sua situação de emprego melhorará graças à intervenção de terceiros. Uma vez alcançada a união com os companheiros mais difíceis de lidar, será garantido o bom progresso de todos os projetos. É hora… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Tenha muito cuidado com as decisões que você toma no plano do amor. Não deixe a falta de clareza nos pontos que considera vitais arruinar o seu relacionamento amoroso. Seu parceiro só estará disposto a ir além se você parar de duvidar.

Dinheiro & Trabalho: Novos conceitos, novas idéias, novas abordagens, total renovação na profissão. Você tem uma nova oportunidade de reiniciar, com uma proposta de trabalho que surge no momento que você mais precisa para se sentir… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A chave para acabar com a sua solidão é aumentar sua vida social. O isolamento de nada de bom leva, é claro para você, é mais do que evidente, mas você não ousa dar o próximo passo é garantia de permanecer solteiro. Use da sua beleza natural e atração.

Dinheiro & Trabalho: Você vai entrar em uma situação de equilíbrio financeiro que deve manter. Certas decisões foram tomadas e você apreciará seus resultados. No campo profissional, os resultados são esperados. Analise e… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Enquanto você não romper os laços que o prendem ao passado, não haverá novo amor em sua vida. Deixe de lado quem já “faleceu” há muito tempo, a felicidade será real quando você a encontrar cara a cara nos próximos dias em alguém bem diferente do que você imagina.

Dinheiro & Trabalho: As dificuldades no trabalho, por causa de novos projetos que exigem mais gente, fazem você acreditar que não tem futuro. A confusão domina a paisagem e, para corrigir as coisas, será imperativo que você imponha… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se vocês se sentirem presos a problemas além do amor, é hora de enfrentar e resolver cada um deles. Colocar em risco o sentimento e o relacionamento por questões que, no final, não são todos de suas responsabilidades, seria tão absurdo quanto lamentável.

Dinheiro & Trabalho: Boas notícias relacionadas a dinheiro porque o que você precisa está para ser resolvido a seu favor nesta semana. Por mais atraente e desfiados que pareça, você não está indo na direção certa no trabalho e perderá um… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Ambos merecem mais em termos de amor e sabem disso, façam alguma coisa. Passar sob pressão pela vida, medir cada passo, restringir o que vocês entregam um ao outro, será uma garantia certa de fracasso sentimental. Soltem suas emoções e vivam felizes!

Dinheiro & Trabalho: O sucesso financeiro, tudo o que você definir, se tornará realidade. Aproveite para abrir novas oportunidades de negócios dentro de sua área de atuação e que gerem uma renda extra para você. É necessário ter um… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Preste muita atenção porque a pessoa que lhe interessa não corresponderia aos seus sentimentos. Além do mais, ela pode ocultar um grande segredo que só irá prejudicá-la. É o momento de recuar e afastar essa pessoa da sua vida se pretende ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: No dia de hoje você poderá enfrentar algumas dificuldades no trabalho. Não se preocupe demais, nada do que acontecer será tão importante a ponto de se sentir ameaçado. Apenas fique acima do conflito na… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você tem tudo para ser feliz no amor. Você ainda terá o apoio de pessoas próximas na sua tarefa de encontrar o parceiro ideal. Certas coisas podem causar decepção num primeiro momento, mas serão uma aposta segura para um futuro e feliz relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: As coisas vão mudar com grande velocidade nas finanças. Prepare-se para tomar decisões sem demora, porque a diferença entre lucros ou perdas dependerá da velocidade de seus reflexos. No trabalho o que foi feito… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: No amor, não faltam complicações ao avaliar o que pretendem para tomar uma decisão final. Vocês têm clareza como casal, consideram como válido, mas extremamente difícil de decidir um objetivo que os faz lutar juntos na mesma direção. O futuro dos dois passa por ele.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, você deve suspender as atividades que não reportam os ganhos esperados. Encontre outras alternativas e se reinvente completamente, porque se você não mudar de direção não verá a cor do dinheiro assim… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Dispersão, esforços pouco focados no amor. Você precisa de uma ideia mais clara do que deseja. A quebra do seu relacionamento amoroso é evidente, mas evitar a separação só será possível se ambos decidirem esquecer o passado.

Dinheiro & Trabalho: Você não deve permitir que potenciais empregadores formem uma imagem distorcida de você. Se mostre organizado, objetivo, pontual e preciso, mas acima de tudo um verdadeiro provedor de soluções focado… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Insegurança, medo da solidão, esse sentimento é precisamente aquele que precisa afastar porque tudo o que viveram juntos como casal lhes dará forças para continuar, já que atingiram um nível de entendimento que garante o futuro do seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você alcançou algo importante em finanças, mas ainda não explora todo o seu potencial. Procure mais, receba informações, crie novas oportunidades com base nas experiências de outros. Se você está desempregado… Continue lendo o signo Capricórnio

…

Leia também:

Mulher teria matado namorado a facadas em Carapicuíba

Morador do Tamboré é o 1º caso suspeito de coronavírus na região

Família procura jovem desaparecida em Itapevi