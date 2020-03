Horóscopo do dia | Previsões de hoje (03/03) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta terça-feira (03/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Provavelmente decidirá hoje fazer algo pelo seu parceiro, surpreendê-lo de alguma forma. Fazer algo diferente, talvez como compensação pelos dias em que você esteve emocionalmente ausente. O solteiro vai querer sair para ver se consegue encontrar alguém que preencha seu coração.

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas econômicas falam de um projeto futuro que será muito bom. Você tem algo em mente, um objetivo, um plano, com o qual pretende melhorar significativamente suas finanças. No que diz… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Diga as coisas como as sente e muito mais se estiver começando a conhecer uma pessoa que gostaria que entrasse na sua vida. Se você vive em casal, experimentará várias alegrias. A felicidade estará ao seu alcance e saberá como agir para ter mais prazer do que inconveniências.

Dinheiro & Trabalho: Há muitas ideias em sua cabeça e você está pronto para desenvolver projetos fabulosos. Sua abordagem pessoal o ajuda a encontrar novas e boas razões para enriquecer. Ter claro o que você deseja… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Suas belas iniciativas derreterão a pessoa amada. Você abre a porta para o entusiasmo. Seu parceiro lhe fará algumas propostas que você queria ouvir há um tempo e jogará suas melhores cartas para que ocorra essa mudança de eventos. O amor entre vocês é muito forte.

Dinheiro & Trabalho: Pode ganhar um bom dinheiro se continuar focado do jeito que está. Tente aproveitar ao máximo esse ganho e aprenda as lições que estão ao seu alcance. Você está situado em um caminho de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: É um dia fantástico e será uma noite melhor em relação ao seu relacionamento. A lua permitirá que você abra seu coração para diferentes ideias que ampliem sua alma. Com seu parceiro terá uma melhor compreensão e poderão crescer nos campos espirituais e também intelectuais.

Dinheiro & Trabalho: As notícias sobre sua vida material ou profissional não poderiam ser melhores para você. É um dia perfeito em que tudo vai sair bem. Se está pensando em se matricular em um curso para se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A lua lhe oferece uma energia diferente no terreno amoroso. Vai se ver mais romântico e carinhoso com seu parceiro. Livre-se de emoções negativas, como ciúme, raiva e medo. Sabe muito bem o valor da pessoa que está ao seu lado e não há motivos para esses sentimentos negativos.

Dinheiro & Trabalho: Uma pessoa que faz parte da sua vida há muito tempo vem lhe propondo que estabeleçam um negócio juntos, em um setor que não lhe chama muito a atenção. Vai lhe contagiar com sua emoção e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O trânsito harmonioso dos astros no campo sentimental, lhe proporcionarão um sentimento romântico e apaixonado pelo seu parceiro. Se você é solteiro, vai conhecer alguém especial e vai querer perguntar e saber muito sobre a outra pessoa, e ela ficará encantado pelo seu interesse.

Dinheiro & Trabalho: Sua linguagem persuasiva e carismática pode levar você ao que deseja. Talvez possa conhecer um contato profissional importante fora trabalho e convencê-lo de que ele precisa de você em sua equipe. Seu entusiasmo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você se sente muito forte para defender seu relacionamento. Nada parece alterar seu entusiasmo e consegue gerenciar com êxito as discussões para que durem pouco tempo. Os astros dão ao seu amor um toque de leveza. Viverá as coisas com alegria e estará aberto às propostas que seu parceiro fizer.

Dinheiro & Trabalho: No campo dos negócios, você poderá tirar proveito de sua capacidade analítica. Será o único observando os mercados atuais e saberá qual peça precisa mover para ganhar dinheiro rapidamente e sem… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A energia dos astros se aproxima deixando você mais sonhador e romântico no campo do amor, e é por isso que vai viver um dia especial com seu parceiro. Vai se beneficiar com este momento dando e recebendo amor e carinho por parte da pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho: As perspectivas econômicas para hoje permanecem positivas, no entanto, você não deve usar suas economias a menos que a ocasião realmente o mereça e possa produzir benefícios de retorno. Quanto ao… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: As estrelas mostram que uma nova vida começa para você. Para muitos nativos, podem ser notícias sobre mudanças na estrutura do lar, notícias sobre gravides, nascimentos e anúncios de casamento. Outros podem experimentar sua primeira convivência como casal após um período de namoro.

Dinheiro & Trabalho: Há algo que não deve esquecer, apenas você é capaz de encontrar soluções para alguns problemas que outros temem ou desconfiam. E isso tem um grande valor, não pense que, por ser uma das… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Vai se sentir levado a experimentar no campo do amor. Se está em um relacionamento, viverá esse momento para surpreender seu parceiro com propostas interessantes e criativas. Sair da rotina será seu principal objetivo hoje. Planeje coisas boas e divertidas para os dois.

Dinheiro & Trabalho: A previsão para sua economia não difere muito dos dias anteriores. Isso implica que você precisará ser paciente se quiser ver mais dinheiro em sua conta bancária. No campo laboral e profissional, seguirá a… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A previsão para o amor fala de uma nova corrente de energia amorosa que percorre todo o seu corpo e se instala em sua vida. Estará muito propenso a compartilhar com seu parceiro momentos muito satisfatórios, tanto sentimentais quanto sexuais. O vínculo de amor é renovado e reforçado.

Dinheiro & Trabalho: A sua economia permanecerá estável hoje. Você não verá sua renda aumentar, mas não terá perdas, o que também é bom. No campo laboral e profissional, torna-se necessária uma busca pelo equilíbrio entre… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Com seu parceiro você desfrutará de grandes diálogos nos quais nascerá a ilusão de uma renovação do amor. Seu relacionamento será mágico e, graças às influências astrais, vocês viverão momentos especiais que não esquecerão.

Dinheiro & Trabalho: Embora as estrelas mostrem uma energia favorável em relação à sua vida material. Tanto nos negócios como nos assuntos relacionados a vendas ou contratos deve ter cuidado. Se você precisar assinar um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

