Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira, 3 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Publicidade

AMOR: Tente resolver qualquer situação que impeça você de se sentir completamente bem com a pessoa que ama, é hora de esquecer os mal-entendidos. Não seja inseguro e se tem muitas dúvidas, a melhor coisa é que conversem e deixem tudo esclarecido.

DINHEIRO & TRABALHO: Não será fácil realizar um trabalho que lhe será confiado. Lembre-se de que você tem que colocar seus talentos à frente e demonstrar suas habilidades, que são muitas, para brilhar e se sentir orgulhoso fazendo…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

AMOR: Ter um amor que pode ser especialmente benéfico para você é algo que pode chegar a qualquer momento. Você tem pensado em um futuro nas mãos de alguém que fará com que sinta a grandeza do seu próprio ser.

DINHEIRO & TRABALHO: Deve aprender a ouvir mais as pessoas que estão acima de você em seu trabalho. Isso significa que elas podem ter um pouco mais de experiência nas tarefas que desenvolve. Sempre ouça aqueles que têm mais…Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Publicidade

AMOR: Se você tiver que dizer a verdade, que tentou esconder do seu parceiro, de uma situação da qual não pode mais ficar calado, faça isso hoje. Não tenha medo de sua reação, ele provavelmente irá levá-la numa boa, sem criar qualquer escândalo, a comunicação é sempre um fator-chave entre o casal.

DINHEIRO & TRABALHO: Não é necessário que você faça hora extra no seu trabalho para complementar os ganhos que deixou de receber por alguma licença médica ou alguns dias de folga que solicitou, ainda receberá o que tem direito se…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

AMOR: Não espere que as coisas entre você e seu parceiro sejam resolvidas sozinhas. É fundamental que lhe dê a importância que exige e que faça valer seus direitos como parte fundamental da vida que estão construindo juntos.

DINHEIRO & TRABALHO: Não gaste todo o dinheiro que você tem rapidamente, mesmo existindo outras maneiras de obter os recursos que lhe são destinados. No momento evite fazer compras nas lojas online. No trabalho deverá ter…Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Publicidade

AMOR: Mantenha o amor que o une ao seu parceiro vivo, não pare de ser detalhista com ele, faça ligações, tente fazer surpresas inesperadas, etc., tenha certeza de que no final esses gestos acabarão sendo recíprocos.

DINHEIRO & TRABALHO: O trabalho está em um momento instável, tudo isso por causa de uma perda de confiança que você teve em suas qualidades e seu talento, com isso, está atrasando seu período de crescimento, não faça isso, coisas…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

AMOR: Se está em um relacionamento recente, não deixe que essa pessoa entre no seu caminho para a felicidade, está deixando que ela tome muitas decisões por você e isso não está lhe fazendo bem, deverá começar a pensar se devem continuar juntos ou não.

DINHEIRO & TRABALHO: Pode transmitir uma série de diretrizes aos seus colegas, unificar certos critérios que são mais ou menos úteis para você. Vendo que toda a empresa age da mesma forma ajudará qualquer um a manter as…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Publicidade

AMOR: Ter uma conexão com uma pessoa que você gosta, mesmo se só puder ouvir a voz dela, será algo sensacional. O amor poderá chegar rápido com ela. Você terá a capacidade de se apaixonar intensamente com apenas alguns pequenos gestos à distância.

DINHEIRO & TRABALHO: Suas despesas estarão pelas nuvens e mais quando se trata de compras recorrentes. Tenha cuidado, porque poderá ficar com um pouco de medo quando tenha que ver a conta bancária, algo que poderia…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

AMOR: Você está em uma boa situação com alguém e deve se manter assim, porque pode ser a pessoa com quem andará muitos caminhos. Acredite no amor e seja fiel ao seu coração. Isto merece ser celebrado e, portanto, dê-lhe um momento muito especial.

DINHEIRO & TRABALHO: Tudo o que considera necessário para o seu trabalho pode vir pouco a pouco e o fará de tal forma que você será capaz de ver cada passo que dê de uma nova perspectiva. Ver as coisas de um ponto de vista…Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Publicidade

AMOR: É necessário que você se organize com seu parceiro e evite sempre ter toda a responsabilidade. Como casal, todos os trabalhos domésticos devem ser compartilhados e, aparentemente, a balança está pendendo de um lado. Tente distribuir as cargas para que elas fiquem equilibradas e não criem atrito por coisas simples.

DINHEIRO & TRABALHO: Seu trabalho precisará de um toque de atenção hoje que pode fazer com que veja que algo estranho está acontecendo. Nesse estado de nervosismo, é melhor não tomar decisões. Você encontrará muito apoio por…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

AMOR: Se você realmente se importa com o seu parceiro, vai procurar o caminho e o tempo certo para compartilhar bons momentos com ele, mesmo que seja apenas um almoço. Nem todas as coisas são como queremos, mas com esforço podem ser possíveis, fale com ele e faça planos para se encontrarem mais, com certeza os dois vão gostar.

DINHEIRO & TRABALHO: Você está em um momento financeiro estável, mas algumas dívidas chegarão em breve, organize seu dinheiro e poderá sair de qualquer situação que surja.

Publicidade

É provável que sua empresa esteja quebrando certas…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

AMOR: Estar em paz com a pessoa que compartilha sua vida é muito necessário. Há dias em que você a pressiona muito e isso é ruim. Aprenda a respeitar o espaço e tempo dela. Mostre seu amor e ouça tudo o que tem para lhe dizer.

DINHEIRO & TRABALHO: Seus problemas financeiros estão desestabilizando a família. Se você realmente não conseguir o suficiente para poder seguir em frente, faça outra coisa. Procure ajuda de terceiros ou obtenha certos recursos…Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

AMOR: Não permita que surjam conflitos com seu parceiro. Respeite as opiniões dele que também tem o direito de expressar suas ideias, medos e pensamentos sobre o que for. Não tente controlar suas decisões, dê a ele o espaço que precisa.

Publicidade

DINHEIRO & TRABALHO: Este mês depende apenas de você para que seja bom. Quando tem uma ideia totalmente necessária de algumas de suas tarefas rotineiras, terá algo que realmente irá beneficiá-lo em um tempo recorde. Aprenda a…Continue lendo o signo Áries

Leia também:

Google For Education: estudantes de Barueri começam a usar os novos chromebooks em sala de aula