Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quarta-feira, 3 de julho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Com seu parceiro estão tendo um período muito bom. Se você está solteiro, está tomando decisões erradas em sua vida amorosa, isso se reflete em que ainda não formalizou um relacionamento com alguém, pense e veja o que realmente quer nesta nova etapa.

Dinheiro & Trabalho: Analise com calma quais são os seus pontos fortes e quais são os mais fracos. Desta forma, saberá o que é que você tem que resolver a partir de suas atitudes para conseguir ir além e alcançar suas metas. Deve aprimorar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Procure novas maneiras de se entregar ao seu parceiro, estão em uma boa fase, mas precisam estar sempre se explorando mutuamente.

Dinheiro & Trabalho: Há momentos na vida em que devemos nos esforçar para conseguir avançar e alcançar nossos objetivos. Pare de se trancar em seu trabalho, dê a si mesmo o espaço para sair e voltar a explorar as facetas que você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Viva o amor intensamente, você está em um belo estágio em seu relacionamento e mesmo que tenham alguns pequenos conflitos ou diferenças, o amor que os une é muito mais importante.

Dinheiro & Trabalho: Não se perca no meio de uma série de tarefas intermináveis. Deve fazer outra coisa se realmente quiser obter o resultado desejado. No trabalho, você começa a desmoronar e a se sobrecarregar por nada e isso será… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Estará com muita paixão no seu relacionamento, e com disposição até o amor e a sexualidade. Vai se mostrar muito carinhoso, afetivo e feliz querendo que seu parceiro também participe pelo seu entusiasmo pela vida.

Dinheiro & Trabalho: Você terá que trabalhar com uma pessoa que não é do seu agrado, então tente não mostrar isso para ter um dia tranquilo e sem contratempos. Alguém o vê como uma pessoa de autoridade, portanto, não se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um amor oculto está esperando por você, mas tem medo de se mostrar, mesmo que tenha lhe dado pistas, dê-lhe a possibilidade para conhecê-lo melhor, internamente você já sabe quem é.

Dinheiro & Trabalho: Se você se mudar de lugar dentro da mesma empresa é porque estão realmente felizes com o seu trabalho. Mudar de um setor para outro é um sintoma da sua boa saúde profissional. Não interprete isso como algo… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Não ande com meias palavras ou meias verdades se o seu parceiro lhe perguntar sobre um assunto espinhoso que sabe que deve esclarecer o mais rápido possível. Diga-lhe tudo para que ele não perca a confiança em você, vai se sentir agradecido. Procure com que veja a verdade de suas intenções.

Dinheiro & Trabalho: Você se sente muito feliz com um passo que deu no caminho que estabeleceu, mesmo que seja pequeno e não signifique alcançar o objetivo ainda. Mas agora já sabe que pode obtê-lo mantendo o foco e se esforçando… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Uma pessoa do sexo oposto lhe dará conselhos inestimáveis, preste muita atenção, isso poderia resolver um problema que você está tendo em seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Investir em você é a melhor ideia que pode ter, então planeje os próximos meses a partir de agora e proponha começar um novo caminho mesmo se o considerar complicado. Aposte em si mesmo e vá em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Reviver a paixão é importante, se vocês já têm muitos anos juntos, o relacionamento pode ter sido afetado pelas obrigações de cada um, mas não se desesperem porque a vontade de ambos os levará a recuperar o tempo perdido.

Dinheiro & Trabalho: Cuidado com a ambição de querer possuir bens ou dinheiro que realmente excedam o normal. Ter mais não significa ser mais feliz e isso é algo que você deve agora levar em conta. Equilibre suas despesas e sua renda… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Sua magia pessoal e seu charme brilham inesperadamente e facilitam a conquista dos corações. Tente fazer um uso correto deste momento e procure a pessoa certa.

Dinheiro & Trabalho: Você está se fazendo dano forçando o seu corpo a levantar cedo de forma excessiva para um bônus que realmente não lhe faz falta alguma. Hoje pode seguir o caminho certo para mudar essa dinâmica e começar a pensar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você teve uma briga com seu parceiro, é o momento de aceitar que há um problema para resolver e que não pode demorar, sente-se na rente dele, converse para fazer as pazes e começar do zero juntos.

Dinheiro & Trabalho: Você estará trabalhando sem parar porque está prestes a tirar alguns dias de folga e isso o deixa em suspense e nervoso, mas não se preocupe porque tudo vai dar certo e a verdade é que deixará para trás todo o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A sinceridade e a honestidade no casal são importantes, por isso, se você tiver que comunicar algo que o deixou incomodado, faça-o hoje, mas com respeito e amor.

Dinheiro & Trabalho: Sua jornada vai se complicar porque você terá muito mais trabalho do que gostaria, já que será necessário terminar certos assuntos antes de sair de férias e isso pode causar algum nervosismo ao acreditar que não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor você se sente um pouco desconfortável, está meio perdido e confuso, tente conversar sobre esta situação e pedir conselhos ao seu parceiro, isso os aproximará mais.

Dinheiro & Trabalho: Se você realmente quiser economizar, comece a pensar de maneira diferente. Há sempre tempo para poder realizar uma série de ações reais, embora agora você não possa vê-las. Se conseguir reter parte do seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

