Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (03/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (03/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você se apega a um amor impossível e não abre os olhos para o que acontece em volta de você e logo ficará surpreso ao ouvir de certa pessoa que não via há muito tempo e que agora ressurge em sua vida com uma nova energia, o quanto ela ainda gosta e ama você.

Dinheiro & Trabalho:

De uma coisa você pode ter muita certeza hoje: Você alcançará o que definiu para obter dinheiro de maneira ininterrupta em sua vida, é uma questão saber esperar, é algo que está muito próximo. Você está no bom… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Devido a um certo tipo de ciúme e não querer dar o braço a torcer, você está seguindo o caminho errado no amor. A pessoa que está ao seu lado, não é seu funcionário nem subalterno. Semeando dúvidas e conflitos, você vai fazer com que ela suma da sua vida.

Dinheiro & Trabalho:

Você começa o mês com um ciclo muito próspero e abundante em suas finanças, o dinheiro começa a se multiplicar e você vai precisar ser mais organizado do que nunca com ele. No trabalho você está deixando a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Existem maneiras de alcançar a harmonia como casal, mas as mais eficazes começam dentro de si. Abrigue a paz no seu coração, a confiança e assim, ilumine automaticamente o caminho do seu relacionamento rumo à felicidade.

Dinheiro & Trabalho:

Não quebre o relacionamento com aqueles que podem ser de grande ajuda no campo profissional. Aja com sabedoria, seja um estrategista, direcione tudo para o seu benefício. Assuma com seriedade, sem deixar… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Você se sente sozinho, apesar de ter um parceiro, o amor é algo estranho, algo que agora você não tem. Não se deixe continuar assim, porque é sua felicidade que está em jogo, talvez seja melhor esperar por alguém mais adequado.

Dinheiro & Trabalho:

Suas melhores armas serão usadas no campo dos negócios. Você tem experiência mais do que suficiente para ser bem-sucedido em tudo aquilo que se propor a fazer, apenas pense com calma e irá detectar flancos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Ambos marcham na mesma direção em amor, resolveram suas diferenças e os resultados são vistos, seu relacionamento tem tudo para ter sucesso. Se está solteiro, estabeleça um vínculo verdadeiro com a pessoa que lhe interessa, evite todos os tipos de contato virtual.

Dinheiro & Trabalho:

Você está tomando as decisões financeiras mais apropriadas e aprendeu que para obter os resultados esperados depende apenas de você, em breve seu panorama financeiro mudará totalmente para algo muito mais… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Uma parede os protege de ataques externos, seu relacionamento tem tudo para ter sucesso. O amor é genuíno e flui em abundância, a confluência de sonhos e esperanças faz o resto. Essas combinações inspiram e encorajam você a manter o equilíbrio certo o tempo todo.

Dinheiro & Trabalho:

Embora o dinheiro que você espera pareça nunca chegar, tudo ficará claro com o passar do mês e o dia da cúspide começará no qual o trânsito para o elemento terra começará, entre 21 e 22 de dezembro. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Você suspeita de certas atitudes do seu parceiro. A desconfiança não permite que o seu relacionamento amoroso se desenvolva em um ambiente de tranquilidade, você precisa resolver isso o mais rápido possível.

Dinheiro & Trabalho:

A realidade andará junto com seus sonhos em finanças e você com certeza desenvolverá bons negócios se não se deixar levar por momentâneos impulsos emocionais. No trabalho, eles lhe farão uma oferta… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Você chegará a um novo entendimento com seu parceiro. Os sentimentos do passado ainda podem ser resgatados para projetá-los no futuro e garantir a continuidade do relacionamento. Sinta-se confiante, feliz, porque a vida tem algo bom para vocês.

Dinheiro & Trabalho:

Você será presenteado com ocasiões importantes para demonstrar seu conhecimento e talento em uma nova empresa na qual são necessárias pessoas com sua experiência. Esse salto na sua profissão o ajudará e… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Eventos inesperados podem afetar suas chances de ter um parceiro, não tome isso como definitivo, mas considere-o como uma lição para sua vida. Corrija os aspectos negativos que merecem ser avaliados e peça uma segunda chance, se necessário.

Dinheiro & Trabalho:

Há dinheiro no acaso, mas você deve seguir seus palpites e não ser influenciado pelo pessimismo de outras pessoas. Se você se sentir inspirado a tentar algo novo em sua economia, ouça sua voz interior, mas não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Não fique angustiado com o que acontece no amor, essa pessoa gosta de você, mas precisa de um tempo para deixar as coisas fluírem normalmente. Com calma e paz espiritual, você terá mais coisas, gerará situações melhores, ficará mais feliz.

Dinheiro & Trabalho:

Você sente uma inspiração repentina que pode colocá-lo no caminho certo quando se trata de conseguir dinheiro e melhorar sua economia. Alguém com recursos financeiros o procurará antes do final do ano atual… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Tudo é possível no amor, você pode conseguir mais do que pensa. Para fazer isso, primeiro você terá que fortalecer sua paz interior, porque aquilo que emana da parte mais profunda de você é o que fará a diferença e causará impacto naquele que lhe interessa.

Dinheiro & Trabalho:

Você fará o necessário para melhorar sua situação financeira, aprendeu com seus erros, para não os repetir, e a partir de agora uma nova fase se abre em suas finanças. Basta ter disciplina e objetivos claros. No… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Os sentimentos que resolvem o seu relacionamento amoroso são poderosos, mas passam por um momento difícil. Ambos desejam permanecer unidos, mas para conseguir isso, é necessário que recuperem a paz e a tranquilidade.

Dinheiro & Trabalho:

Você receberá dados precisos para crescer financeiramente. Agora tudo dependerá da sua capacidade de aplicar ao que você já sabe. Este é o momento de deixar para trás as hesitações e agir de forma decisiva. Há dinheiro… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

