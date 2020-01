Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este sábado (04/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Parece que as estrelas o abençoaram no amor, pois está em um momento em que seu relacionamento está muito bem. Você se sente romântico, inspirado e ansioso por compartilhar bons sentimentos com seu parceiro. Vão ter momentos muito satisfatórios.

Dinheiro & Trabalho: Mantenha contato com pessoas que podem ser interessantes em finanças. Quanto maior sua rede, maiores suas chances de sucesso. Você está iniciando um ciclo de possibilidades econômicas altamente favoráveis… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Novos sentimentos surgem e você é atraído por aquele que menos pensou. Mas seja cauteloso e discreto durante o processo de conquista desse amor. Certas confissões não são apenas desnecessárias, mas também altamente inconvenientes nesse momento.

Dinheiro & Trabalho: Se você está começando um empreendimento ou tentando vender alguns produtos inovadores, não tenha medo porque os produtos estão sendo beneficiados pela presença dos astros, que embora estejam em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Hoje é o dia ideal para procurar seu parceiro e se divertir em sua companhia. Aproveite para organizar um jantar romântico ou ir ao cinema para assistir a um filme de amor. Você está cheio de sentimentos positivos e calorosos que lhe dão a possibilidade de melhorar seu relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Atrasos em dinheiro, mesmo que inicialmente o incomodem, são positivos e não há muito que você possa fazer para evitá-lo. Tente lidar da melhor maneira com a situação porque em breve a prosperidade… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você precisa ser concreto e confiável para o seu parceiro. Não há mais espaço para improvisação ou decepções, tudo deve ser conforme combinaram quando decidiram ser um só, é preciso recuperar o valor da palavra comprometida para que o amor não se extinga.

Dinheiro & Trabalho: Às vezes, lhe pedem que coloque os pés no chão, mas desta vez sonhar será a melhor maneira de alcançar tudo o que você se propõe em seu desenvolvimento profissional. Mesmo em seu trabalho, lhe pedirão… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Você se deixará levar pelo vento da paixão e procurará os prazeres com seu parceiro para tornar seu dia mais bonito. Percebe que no relacionamento tudo funciona muito bem, que tudo é felicidade. Quer continuar assim por muito tempo.

Dinheiro & Trabalho: Resultados otimistas com grandes perspectivas na área de negócios e finanças. Compromisso entre todas as partes, acordo satisfatório que permitirá a todos crescer e progredir. Certas insinuações incômodas e… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: No amor, é importante que você saiba como esclarecer seu jeito de ser. Não deixe sua tranquilidade ser tomada como indiferença. Se você se inibe e não demonstra ternura com palavras e ações, pode estar dando a impressão de que não está realmente interessado.

Dinheiro & Trabalho: Você tem uma nova etapa pela frente, cheia de desafios e ilusões, mas ela nunca será consolidada se não deixar o passado para trás de uma vez por todas. Pode obter melhores resultados se focar apenas em uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Precisa arranjar tempo para ficar a sós com seu parceiro, como no início, agende uma saída como ele. Isso os ajudará a fortalecer o relacionamento e superar todas as desavenças. Desfrute de todos os momentos junto dele.

Dinheiro & Trabalho: Você tem controle sobre as finanças, tem as coisas muito claras que o diferenciam do resto. Mostre-se inflexível com quem pretende tirá-lo do caminho, porque eles fariam o mesmo com você. Ouça as opiniões de outras… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Seu relacionamento mudará muito se a paz o guiar. Ambos devem cultivar a serenidade como primeira resposta, como a primeira reação ao conflito. O bem-estar do relacionamento está ao seu alcance, o amor pode triunfar se ambos decidirem que o respeito deve prevalecer.

Dinheiro & Trabalho: No plano laboral, não há uma maneira constante ou direta de ganhar mais, você precisa procurar novos clientes. Renegocie algumas comissões e procure tudo o que lhe faz feliz, só assim conseguirá alcançar o que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Os astros preveem uma corrente energética muito positiva em tudo relacionado ao seu relacionamento amoroso, especialmente para aqueles que já estão como casal ou que acabaram de iniciar um relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Sua disposição ativa e positiva permitirá aumentar significativamente suas finanças neste ciclo planetário. Há também uma viagem que promete um bom aumento econômico, mas você deve estar preparado, porque… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Aceite sua realidade emocional se estiver interessado em ter um relacionamento sério com aquela pessoa pela qual é apaixonado. Pese a que seu equilíbrio pessoal a coisa mais importante para você, se puder ignorar detalhes bobos que não gosta, jogue-se no amor.

Dinheiro & Trabalho: Você tem a possibilidade de mudar completamente seu trabalho ou tarefas, alguns pensamentos que passam por sua mente e podem fazê-lo pensar em mudar completamente algumas ações. Chegou a hora de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Neste dia vai querer dar rédea às mais loucas paixões com seu parceiro. Tudo ao seu redor vai parecer um filme de conto de fadas, embora você trabalhe para que o conteúdo não seja adequado para menores. Desfrute bastante.

Dinheiro & Trabalho: Controle essa impaciência, porque todos os dias tem seu próprio desenvolvimento natural. Se você não tem o dinheiro que precisa hoje, o receberá amanhã. Você pode aumentar sua economia se realmente… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seja mais flexível quando se trata de amor, de relacionamentos. Se lhe custa tanto se adaptar a outras pessoas, será difícil para a sua solidão chegar ao fim. O interessante é que você é uma pessoa naturalmente alegre e bem-disposta. Não exija nem se exija tanto.

Dinheiro & Trabalho: Definir prazos determinados para este mês pode ser algo necessário e um pouco previsível, mas bastante desejado. Se você tiver as ferramentas à sua disposição, um calendário e uma caneta, poderá estabelecer algumas… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

