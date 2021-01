Horóscopo do Dia: previsões de hoje (04/01) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (04/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Deve acontecer logo, que uma pessoa que o acha extremamente atraente se declare para você, é uma boa oportunidade, porque ela é bem intencionada. Juntos, serão capazes de conceber…

Dinheiro & Trabalho: Talvez receba uma oferta propondo uma mudança favorável na sua situação de trabalho atual, sua atitude mais sensata deve ser ter paciência e aguardar para ver o curso que os eventos começarão a mostrar… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se aproxima uma pessoa com uma alegria contagiante e muito amor, que em breve entrará em sua vida sentimental. A longa espera pelo amor verdadeiro será mais do que recompensada…

Dinheiro & Trabalho: A partir de agora aparecem no seu signo alterações tão importantes quanto positivas em sua atual situação financeira. Tudo o que foi um problema, a partir de agora se tornará uma solução. Não desanime.. Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Uma aura de sedução o rodeia, que atrai amor para a sua vida, portanto, preocupe-se em manter um contato próximo com quem não sai da sua mente já que essa pessoa pode trazer…

Dinheiro & Trabalho: Tudo o relacionado ao dinheiro começará um novo ciclo de prosperidade a partir do momento em que você faça ajustes entre o que deve gastar, investir e economizar. No trabalho, depois de algumas mudanças e… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Como tudo na sua vida, você é claro sobre seus objetivos no amor e a pessoa que lhe interessa perceberá isso muito bem, o que será de grande ajuda para materializar seus sonhos e…

Dinheiro & Trabalho: Com toda certeza virão boas notícias sobre o trabalho, portanto, não se preocupe, porque as difíceis situações econômicas atuais serão transitórias. Há eventos interessantes se aproximando do seu.. Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Como é forte no seu signo, você é capaz de gostar e conquistar, a vida sorrirá para você de uma maneira muito apaixonada. No entanto, diante de uma pessoa que vai conhecer nos próximos…

Dinheiro & Trabalho: Seu signo criando oportunidades nos quais vários fatores se unem e criam uma energia que lhe permitirá ganhar mais dinheiro em um tempo muito curto. Mantenha seu otimismo e sua…. Continue lendo o signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Seu lado analítico entrará em ação e você dominará qualquer emoção que o impeça de alcançar seus objetivos em termos de amor. Você usará seus melhores encantos para cativar firme…

Dinheiro & Trabalho: Se aproxima um ciclo poderoso que lhe permitirá ganhar mais dinheiro de maneira constante, por isso, mantenha seu otimismo e sua atitude positiva em relação às mudanças que estão por vir. Dessa maneira… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A partir desse momento, você deve estar preparado para todos os tipos de encontros, um verdadeiramente surpreendente, porque aquela pessoa que menos pensou possível revelará…

Dinheiro & Trabalho: Tudo é possível nos próximos dias, onde várias mudanças em seus planos e projetos financeiros surgem. O importante não serão esses movimentos, mas a maneira como você os assimila. No trabalho… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém que você encontrará em uma reunião social começará a se interessar mais por você do que o esperado. As coisas vão acontecer com você agora e vão quebrar sua rotina, ela aparece…

Dinheiro & Trabalho: Uma oferta inesperada deve surgir para você, já que uma pessoa da sua área profissional o contatará com boas notícias. Com a proposta que ela traz junto, o que o preocupou do ponto de vista econômico começa… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Dias de compromissos, onde uma questão sentimental começa a tomar forma em sua vida se traduz em um relacionamento muito mais sério do que você pensava e o que inicialmente…

Dinheiro & Trabalho: Tudo muda de repente e uma oportunidade de emprego ou de função está se aproximando do seu panorama de trabalho que em alguns dias começará a se tornar realidade. É algo novo para você, mas o… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um encontro ao acaso mudará sua vida amorosa. O que você sempre sonhou está mais próximo do que nunca, é apenas uma questão de continuar acreditando. Mesmo assim, não desanime…

Dinheiro & Trabalho: Começa a ter fim um período de preocupações e instabilidades no trabalho termina e agora começa o período de crescimento, desenvolvimento e prosperidade. Está previsto um novo ciclo profissional e se… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Dias de euforia onde uma verdadeira revolução interior ocorre dentro do seu ser. Você perceberá que alguém gosta de você, o que lhe deixará pisando em nuvens, mais ainda quando…

Dinheiro & Trabalho: Vida nova no que se refere às finanças onde tudo o que incomodou será resolvido, por isso, seja paciente, porque há boas vibrações para escalar novos postos de trabalho e de patamares financeiros. Este… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Nesse verão, uma pessoa que você logo irá conhecer, pode se tornar alguém importante em sua vida amorosa. Ainda nada é certo, faça da paciência sua maior virtude, o que…