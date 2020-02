Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/02/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (04/02/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Hoje começa um período bastante positivo no amor para você. As conjunções planetárias, junto com o Sol, permitem que você viva seu relacionamento com muita mais harmonia. Haverá muito e atrativo pessoal e o relacionamento com seu parceiro melhorará significativamente.

Dinheiro & Trabalho: Você estará muito motivado e ansioso para aprender tudo relacionado à sua nova posição, que irá contagiar os outros com sua energia positiva. Por outro lado, economicamente, está recebendo a receita esperada… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Publicidade

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O amor em toda a sua expressão estará presente para dar-lhe a alegria de se sentir amado e mais vivo do que nunca. Se estava sentindo que a chama do amor estava se apagando, com seu parceiro poderão reviver os melhores momentos sem esforços.

Dinheiro & Trabalho: Precisa ter um pouco de paciência com as pessoas com as quais precisa trabalhar, fazer seu trabalho com rapidez e eficiência, não significa que os outros tenham as mesmas habilidades. Cada um em seu tempo e com seu… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É um dia glorioso em que o sol brilha no seu signo e traz todos os tipos de benefícios, particularmente no plano sentimental. Você vai se sentir bem desfrutando do amor com seu parceiro. Tudo está em harmonia e isso é algo para celebrar.

Dinheiro & Trabalho: Terá um dia muito próspero em um nível profissional. Algumas de suas metas profissionais se materializarão e você se sentirá muito satisfeito consigo mesmo nesse sentido. Além disso, vai conseguir novos contatos… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: É possível que os planos que você fez com a pessoa amada tenham tomado forma desde o final do mês passado, portanto, estará em paz consigo mesmo e com sua vida. Conseguirá compreender melhor o seu parceiro, pelo que o amor terá um rumo positivo.

Dinheiro & Trabalho: Hoje as estrelas preveem o sucesso no trabalho, especialmente se o seu ânimo estiver positivo, já que a sua energia atrairá muitas oportunidades e boas vibrações para você. Pode ser que tenha que mudar alguma… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você está criando uma mudança importante no seu relacionamento através de algumas boas práticas do seu dia a dia. Está conseguindo estar mais junto do seu parceiro deixando-o cada vez mais apaixonado. Estas mudanças vão fazer com que a união entre vocês melhore a cada dia.

Dinheiro & Trabalho: É hora de tomar certas decisões que afetarão seu futuro. Precisa estabelecer o que quer e o que não quer. É muito provável que tenha o desejo de deixar seu atual emprego ou trocá-lo por outro. Em um nível… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: A paixão e o romance serão suas principais características na maior parte de hoje. Isso o ajudará a consolidar o relacionamento existente. Não lhe faria mal liberar seu lado mais transgressivo, um pouco de ação com seu parceiro será muito bem-vindo.

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, a eficiência será essencial para sair adiante com o trabalho, assim deixará de se concentrar em coisas inúteis e conseguirá priorizar e fazer tudo o que for relevante de maneira muito mais rápida. Não… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O amor ocupa grande parte da sua vida, passou de um elemento importante para uma peça fundamental. Suas novas formas de ver as coisas e entender seu relacionamento com seu parceiro o ajudam a criar novos laços, mais saudáveis e duradouros. Um amor assim não se vive todos os dias.

Dinheiro & Trabalho: Reflita calmamente como deseja atingir seus objetivos, antes de se comprometer com uma situação da qual será muito difícil abandoná-la. Uma influência positiva e importante em sua vida irá ajudá-lo a limpar… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje terá uma predisposição muito boa com seu parceiro. Vai se tornar uma pessoa doce e carinhosa, o que fará com que a pessoa amada fique muito mais próxima de você do que o habitual. É uma mudança de atitude que pode levar a muitas coisas positivas.

Dinheiro & Trabalho: A melhor coisa a fazer hoje é que você não deixe para o final do dia alguns assuntos urgentes que, por mais tediosos que sejam, sabe que tem que fazer. Termine-os o mais rápido possível, sem pensar muito, porque só… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Use sua criatividade e habilidades para criar situações românticas que surpreendam seu parceiro. Em vez de esperar que a outra pessoa o surpreenda, vá em frente e faça o que gostaria que fizessem juntos. Organize um encontro diferente e dê o seu melhor.

Dinheiro & Trabalho: Parabenize-se porque você alcançou seu objetivo e agora pode descansar, suas finanças estarão seguras e o saldo da conta corrente é ótimo. Aproveite a oportunidade para fazer algumas mudanças logísticas… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Saia e divirta-se com o seu parceiro, é hora de amenizar a tensão que traz tanta responsabilidade às suas vidas. É a sua hora de apreciar o bonito relacionamento que tem e para o qual fez tantos sacrifícios. Cuide do seu amor como se fosse um tesouro.

Dinheiro & Trabalho: Profissionalmente, você saberá como superar todos os problemas com muito sucesso. Tem a capacidade de superar-se e estabelecer estratégias que deixarão todos de boca aberta. Use todo o seu potencial para… Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você não vai lembrar de um momento tão cheio de alegria e contentamento para o seu coração, assim como o que está vivendo agora. Verá claramente o que precisa melhorar para se complementar ainda mais com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Você tem disciplina, motivação e eficiência para conseguir muito. Não há tarefas muito grandes ou detalhes muito pequenos que não possa realizar. Hoje deverá se concentrar também em questões monetárias. Às… Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Não importa o quão feliz você está ao lado de seu parceiro, o que não deve fazer é relaxar. Não pode sempre fazer o mesmo e privar seu parceiro de certas atividades que são do seu agrado. Se gosta de ir a um concerto ou ao teatro, por que não vai com ele?

Dinheiro & Trabalho: Conseguiu gerar uma série de ingredientes que o tornaram uma peça-chave da empresa, mas ainda assim, não é bom que tenha que assumir alguns erros das outras pessoas. As questões econômicas estão indo… Continue lendo o signo Capricórnio

…

Leia também:

7 jogadores de clubes grandes de SP fizeram festinha em motel, segundo colunista

Aniversário de Osasco terá show gratuito com Zé Neto e Cristiano, Lucas Lucco e Gustavo Mioto

Osasco, Barueri, Carapicuíba e região têm mais de 1,8 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação

Suspeita de coronavírus em morador do Tamboré é descartada