Horóscopo do dia | Previsões de hoje (04/03) para o seu signo

Horóscopo do dia para esta quarta-feira (04/03). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O momento maravilhoso que surge entre você e a pessoa que ama está chegando após alguma discussão ou mal-entendido e ocorre a doce reconciliação. Nesse caso, será uma experiência não tropeçar na mesma pedra duas vezes e, assim, evitar grandes males.

Dinheiro & Trabalho: Você será recompensado financeiramente por tudo aquilo que já fez e faz para que sua atividade paralela seja uma boa alternativa de renda extra. Especialmente hoje, você tem que provar que é a pessoa certa para o… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: A pessoa em que você está romanticamente interessado pode não querer um relacionamento duradouro. Se você não se incomodar com isso, aproveite o momento, é a única coisa que você tem garantida, o resto, o tempo vai dizer se é para ser ou não.

Dinheiro & Trabalho: Um grande esforço, cheio de atividades paralelas, mas que com o tempo se tornam a principal, é o que o levará ao sucesso financeiro. Não será fácil comunicar certas decisões tomadas por você no campo profissional. Arme-se… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No amor, especialmente com essa pessoa que acaba de conhecer, não dê sinais que demonstrem muito interesse. Não fique à frente dos acontecimentos, seja paciente e espere a outra parte também demonstre o que sente. Faça uso do seu charme e paciência.

Dinheiro & Trabalho: Nada de preocupações ou de nervosismo se você não tem dinheiro agora, porque muito em breve o seu signo atrairá prosperidade para sua vida, através de um bom negócio que começa a dar lucro ou dinheiro que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não há razão para continuar arrastando no presente os erros cometidos pelos dois. Se houve erros, é o momento de enfrentar a realidade e se propor entre ambos a abrir o relacionamento para uma segunda chance e deixar as intransigências de lado.

Dinheiro & Trabalho: Depois dos últimos contratempos você pensou que as portas do dinheiro tinham se fechado, mas a partir de amanhã notará uma grande mudança favorável com a possibilidade de fazer uma compra muito sonhada. Você… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Cuidado com quem não mostra suas verdadeiras intenções no amor. Se essa pessoa começa o encontro com jogos que semeiam dúvidas, é melhor fugir. Se por outro lado, esse tipo de “brincadeira” faz parte do estilo dela, cabe a você decidir se consegue lidar com isso.

Dinheiro & Trabalho: Serão abertas portas que o levarão a dinheiro, abundância e prosperidade. Para conseguir isso, o que você precisa é prestar mais atenção a sinais e sonhos que constantemente chegarão a você de uma maneira… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: O carisma de sua personalidade está brilhando hoje, com isso, acentuam-se as belas qualidades de seu caráter e temperamento que causam admiração em quem está ao seu lado, e se você estava procurando por amor, agora chega à sua vida e de que maneira!

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças, o crescimento é garantido, uma pessoa ou empresa que lhe deve uma certa quantia e que você pensou que não iria se recuperar vai se aproximar para tentar chegar a um acordo de pagamento o que, sem… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Alguém vai cruzar o seu caminho e você estará disposto a fazer o que for preciso para cativar a pessoa pela qual ficara interessado e porque não enfeitiçado. A sorte está com você, você só precisa se mostrar no controle de suas emoções. Desfrute esse momento.

Dinheiro & Trabalho: Existem mensagens e sinais que atingem nossas vidas, mas por estar muito ocupados com outras coisas, nós ignoramos. Afie seu sexto sentido durante esses dias, porque essas inspirações o levarão diretamente a uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Por fim, o amor entra em sua vida e da maneira como você deseja. Aproveite o que lhe é oferecido, seja feliz e não ouça pessoas que enxergam apenas maus presságios. O amor será nutrido por sentimentos positivos e, acima de tudo, pelo respeito que haverá entre os dois.

Dinheiro & Trabalho: Não perca as oportunidades que podem aparecer em seu caminho de um momento para outro. Um dia favorável para os negócios, especialmente quando eles são o resultado de projetos antigos. O dia será muito importante… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Aprenda a detectar os momentos complicados e sutis do seu parceiro. Ter um entendimento detalhado não é apenas um sinal de interesse, mas também de amor, que reflete como ele é importante para você.

Dinheiro & Trabalho: As portas do entendimento se abrirão amplamente nos seus negócios que são exercidos por conta própria. Todas as partes entenderam como obter benefícios comuns e com isso a prosperidade financeira não… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Há momentos felizes se aproximando de sua vida sentimental. Está chegando o ciclo do encontro casual que não será tão casual, porque nesse caso trará a possibilidade de um relacionamento formal e estável com alguém do passado, se é isso que você está procurando.

Dinheiro & Trabalho: Pode haver surpresas no campo profissional. Prepare uma estratégia que o liberte de todo o que é estagnação, fique atento e alerta para o inesperado, mas evite confusão ou constrangimento durante o processo de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Esse é um período para dar um passo adiante em tudo, principalmente em questões de amor em que você projetará algo novo ou alguém renovado. Sinta-se confiante no amor. Você é capaz de conquistar quem quiser, sua própria atitude determinará tudo.

Dinheiro & Trabalho: A melhor notícia que pode chegar a você é que as perdas de dinheiro serão temporárias e, em alguns dias, você terá a agradável surpresa de receber de volta o dinheiro que precisou usar de maneira emergencial… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Toda situação reconhecida como absurda ou sem sentido deve ser descartada pelo bem do seu relacionamento. Não deixe que a mágica do começo se perca, o amor pode e deve continuar a iluminar o caminho dos dois.

Dinheiro & Trabalho: Você pode superar um revés financeiro. Evite se expor a situações como essa novamente, planeje bem seus movimentos para que nunca lhe falte dinheiro. Crescer e aprender são as coisas que você mais deseja no local… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

