Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/05) para o seu signo

Horóscopo do Dia deste sábado, 4 de maio de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

AMOR: Essa pessoa vai te dar as emoções intensas de tudo que começa no amor, mas talvez então não haja muito mais. Pense bem antes de dar o próximo passo, não se deixe levar pela primeira impressão, apenas desfrute do momento.

DINHEIRO & TRABALHO: Afaste-se da sua rotina normal de trabalho. Hoje não há sentido em permanecer ancorado constantemente no mesmo padrão. Isso limita mais do que você pensa. Tente algo novo, criatividade e competência, você…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

AMOR: Surgem eventos inesperados no amor, você deve estar preparado para responder de forma rápida e adequada. Quando você menos espera, aparecem duas pessoas interessadas em você. Escolha o caminho que seu coração e instinto indicam que tudo vai dar certo.

DINHEIRO & TRABALHO: Uma situação complexa tem uma solução feliz e você finalmente recebe seu dinheiro na hora. Os contratempos sofridos antes de resolver este problema econômico servirão como uma experiência para não…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

AMOR: Você percebe claramente quais são suas opções no amor. No entanto, você resiste a abandonar o que você acha ou precisa achar que é território conquistado. Seja sensato, deixe-se levar pela razão e não por ilusões. Essa pessoa gosta de você, mas como amizade.

DINHEIRO & TRABALHO: Tome precauções para que o dinheiro não saia do controle porque hoje você tem uma forte tendência a querer comprar coisas impulsivamente e isso pode levá-lo a incorrer em dívidas ao adquirir itens caros que…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

AMOR: Prepare-se para eventos e situações agradáveis, com os quais seu relacionamento amoroso será ainda mais fortalecido. O entusiasmo que todo o novo gera, irá impulsioná-los a continuar compartilhando a vida e o futuro.

DINHEIRO & TRABALHO: Permita-se o dom da intuição e deixe as suspeitas de lado. Explore uma ideia que parece inviável, mas com a qual você pode conseguir um grande benefício econômico. Sua audácia nos negócios fará o…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

AMOR: Felicidade e esperança como guias para a vida e o amor estão mais presentes do que nunca. Você tem tudo a seu favor para que essa pessoa fique interessada em você, seja a mesma de sempre, não tente forçar nada.

DINHEIRO & TRABALHO: Se você está pensando em trabalhar de forma independente ou se associar com parentes em uma pequena empresa, os augúrios são promissores e seu futuro econômico parece próspero. Espere uma reviravolta…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

AMOR: Você não precisa fazer nada no amor, as coisas vão mudar quando você menos espera. A vida já colocou em funcionamento seus mecanismos misteriosos para favorecer você. Se você oferecer o que você quer receber, você irá conquistá-la imediatamente.

DINHEIRO & TRABALHO: Não se preocupe em manter os pés no chão ou ser prático no trabalho hoje. Não importa o quanto você tente, você não terá sucesso. Talvez seja melhor concentrar sua energia em suas idéias brilhantes, loucas…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

AMOR: Seu futuro sentimental ainda está para ser escrito, surpresas vêm. Certas páginas em branco do livro da vida começam a ser preenchidas com histórias que vão fazer você feliz, é apenas uma questão de saber como agir.

DINHEIRO & TRABALHO: Antes de dar os próximos passos em um novo trabalho ou um negócio que você está preparando, deixe tudo bem organizado em seu trabalho atual. Há uma viagem associada a um negócio muito produtivo que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

AMOR: No amor, você precisa ter uma atitude mais proativa. Se você não começar a emitir os sinais corretos, a pessoa que você tanto gosta e admira não entenderá sua real intenção e com isso, a solidão continuará a acompanhá-lo.

DINHEIRO & TRABALHO: Algo que você esperava em sua vida profissional começa a se cristalizar e se você hoje sentir algo como uma premonição ou inquietação é porque você verá suas dúvidas dissipadas com o passar do dia e você…Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

AMOR: Você precisa esclarecer suas idéias no seu relacionamento. Algumas ações são contraditórias entre suas palavras e fatos, seu parceiro não aguenta mais esse tipo de atitude da sua parte. Seja mais objetivo e se tiver de terminar, seja honesto.

DINHEIRO & TRABALHO: Você identificou uma oportunidade de investimento interessante. Agora tudo o que resta é fazer todo o necessário para torná-la realidade. Não esqueça que a sua atitude é decisiva e de acordo com…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

AMOR: Cuidado com o que você planeja fazer, você pode seguir o caminho errado no amor. Essa pessoa só busca aventura e desejo, sentimentos não fazem parte da sua lista de prioridades no momento. Viva então uma aventura, mas fique ciente disso.

DINHEIRO & TRABALHO: Uma porta abrirá em finanças, tudo será diferente, tudo será novo. Garanta sua posição, escolha bem e que o entusiasmo não se apague. Você se sente mais forte e mais poderoso do que nunca. Se houver…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

AMOR: Você ficará confuso com as reações da pessoa que lhe interessa sentimentalmente. Um dia ela parece querer algo com você, no outro ela parece não se lembrar de você. Você precisa fazer o jogo também.

DINHEIRO & TRABALHO: Começa um período de crescimento econômico em sua vida, você estará recebendo muitas ofertas, propostas e convites que podem aumentar seus recursos financeiros, mas não desperdice o dinheiro obtido…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

AMOR: As coisas não são como você esperava no amor. Seu parceiro parece estar mais interessado em seus próprios assuntos do que em você, não desanime, às vezes é melhor se separar do que ter de implorar atenção e amor. A vida segue, você merece mais!

DINHEIRO & TRABALHO: As idéias em sua carreira não param de brotar. No entanto, parece haver uma força superior que impede você de colocá-las em prática. Você deve entender que a maior parte desse bloqueio tem a ver com suas…Continue lendo o signo Áries

