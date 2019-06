Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/06) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta terça-feira, 4 de junho de 2019. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Quando há amor verdadeiro, os casais pedem perdão uns aos outros e prometem consertar suas diferenças e, então, têm uma bela reconciliação na intimidade. Houve briga, palavras ríspidas da sua parte? Então, tente fazer a paz de uma maneira harmoniosa.

Dinheiro & Trabalho: Em geral, você se move com segurança no seu trabalho. Mas hoje você pode sentir algo estranho, como se uma luz de alerta tivesse ficado do seu lado. É a voz da prudência, que lhe diz que você deve ser… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Fale, dialogue, comunique-se. O segredo de um bom relacionamento amoroso está em saber trocar opiniões e critérios, expressar seus sentimentos mais puros e não se deixar arrastar por atitudes de intransigência. Se você acha que deve ceder a algo para ser mais feliz, faça isso, não hesite.

Dinheiro & Trabalho: Há alguém no seu local de trabalho que é extremamente autoritário e isso incomoda muito. Não faria mal para você deixá-lo saber que seu comportamento afeta você e a equipe. Faça-o entender que a figura de chefe é… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Se você está atualmente solteiro, há boas notícias para você, já que está prestes a começar um bom relacionamento. Talvez você já esteja nesse caminho, por isso não desanime. Erros passados ​​servirão como experiência para não incorrer novamente neles.

Dinheiro & Trabalho: Devido a um resultado negativo, há muito nervosismo ao seu redor. Você sente que está sendo pressionado de todos os ângulos para agir ou se comportar de uma determinada maneira. Quer você goste ou… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Hoje você vai se sentir feliz com o seu parceiro e seu coração vai bater de novo de uma forma muito apaixonada, aproveite momentos íntimos para mostrar todo o seu amor. Seu parceiro lhe mostrará tudo o que ele ama e você deve retribuir da melhor maneira.

Dinheiro & Trabalho: É possível que colegas mulheres em seu trabalho hoje se tornem um recurso importante para você diante das últimas dificuldades. Ouça o que elas têm a dizer e siga seus conselhos. Elas têm a capacidade de ver sua… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: A notícia que você está esperando em relação a uma pessoa que há muito tempo não encontra, e que é possível através da Internet, chega no melhor momento quando você se sente um pouco deprimido e triste pensando que ela já tinha esquecido você.

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se nos objetivos de maneira global, em vez de deixar que os altos e baixos do dia a dia ofusquem sua perspectiva de trabalho. As fofocas e as trivialidades de certos colegas acabarão afetando você se… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Seu carisma sexual tende a aumentar hoje, então aplique seus encantos da conquista nessa pessoa que lhe interessa, porque hoje ela cairá aos seus pés, por outro lado, se você tem um parceiro, coloque essa paixão toda numa noite diferente e apimentada.

Dinheiro & Trabalho: Você está em uma situação em que deve demonstrar confiança e segurança. No entanto, uma parte de você se sente tremendamente vulnerável e fraca. Não deixe a insegurança que se manifesta através de… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma pessoa amiga lhe dará um bom conselho que você deve ouvir, porque não é uma intromissão em sua vida pessoal, mas compartilha com você uma experiência que abrirá seus olhos para que você não continue agindo de forma inadequada em seu relacionamento amoroso.

Dinheiro & Trabalho: Durante a primeira parte do dia, você pode ser afetado por uma onda de indecisão e insegurança no trabalho. No entanto, à medida que as horas passam, seu nível de confiança aumentará e você sentirá que a convicção… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Alguém que tem bons recursos econômicos se aproxima de sua vida. Não se sinta mal aceitando sua proposta de namoro porque há sinceridade em suas palavras e se você gosta e se sente bem com essa pessoa deixe para trás os preconceitos entre riqueza e pobreza.

Dinheiro & Trabalho: Este é um bom momento para você sair e encontrar o tipo de trabalho que lhe dará a oportunidade de aproveitar sua enorme criatividade. Você pode se destacar sem muito esforço em qualquer tarefa que ponha em… Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Agora sua vida amorosa está mais forte do que nunca e os problemas entre os dois serviu para fortalecer o relacionamento. O mais importante é levar tudo como experiência de crescimento e união em tudo em tudo que se relaciona a uma vida a dois.

Dinheiro & Trabalho: Com relação à proposta recebida você está muito tentado a dar o primeiro passo e prosseguir, embora saiba que talvez você não esteja tomando a decisão certa no momento. A segurança atual e o dinheiro vindo do… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Tenha muito cuidado com flertar. Uma pessoa que desempenhou um papel muito importante em seu passado está mexendo com sua vida amorosa. Se você é solteiro, explore esse relacionamento, ainda que com reservas. Se você está comprometido e se sente bem, nem mesmo entre em contato com ela.

Dinheiro & Trabalho: Tente colocar um pouco mais de emoção no seu dia a dia na empresa para a qual trabalha. Mostre às pessoas que você é apaixonado pelo seu trabalho e que você não está lá apenas pelo dinheiro ou pela mera… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você será envolvido pela paixão que sente por uma pessoa próxima, você mesmo ficará surpreso com quem ela é e com essa sensação o deixa eufórico. Dia em que você terá a possibilidade de desfrutar de todas as suas habilidades de sedução.

Dinheiro & Trabalho: Depois de muita luta, o dinheiro começa a fazer parte da sua rotina de ganhos. Hoje você está em uma posição difícil. Parece que, para poder avançar com o seu trabalho, você terá que enfrentar outra pessoa. Não… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Elimine as coisas que o impedem, consomem tempo e evitam que você passe melhores momentos com aquele que ama. Seus sentimentos amorosos estão mais claros, e algo que incomodou você começa a se dissolver e você coloca-se em uma posição muito mais vantajosa no amor.

Dinheiro & Trabalho: Uma oportunidade muito boa para receber dinheiro está ao seu alcance. Você será contemplado com um bom incentivo financeiro se você mover suas fichas da maneira correta. Fique atento a quaisquer oportunidades de… Continue lendo o signo Touro

