Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/07) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira, 4 de julho. Confira as previsões de hoje para o seu signo.

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Siga o que seu coração está indicando, porque neste estágio da Lua seu sexto sentido é acentuado e sua vida interior é muito enriquecida. Você se sentirá mais unido àquela pessoa que lhe interessa. Não espere por um dia especial para se declarar.

Dinheiro & Trabalho: Uma atitude calma e racional será a chave para o sucesso nas finanças. Deixe os outros ficarem presos na sua própria turbulência porque você vai direto para a meta. Não se apresse no projeto em que você está trabalhando. Há… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Alguém novo e muito interessante entrará em sua vida agora, o tipo de pessoa com quem você se sentirá tão próximo que não importará se você sentir algo romântico sobre isso ou se apenas o fascinar. Claro, seu estado civil atual fará toda a diferença.

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao sucesso financeiro, siga suas intuições que neste ciclo são muito precisas. Muitas vezes a chave está em situações que parecem desconcertantes e você não consegue encontrar explicações, mas lá estão… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Não deixe alguém ficar entre você e a pessoa que você ama. Você sabe o que é bom para você, que lhe faz feliz e lhe traz segurança, de modo que ficar prestando atenção aos palpites dos outros sobre a escolha do seu coração seria um erro grave.

Dinheiro & Trabalho: Idéias sólidas e projetos claros em finanças são necessários. Você só vai ganhar dinheiro através da detecção adequada de novas e melhores oportunidades de negócios. Você está pronto para ter sucesso na profissão e… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você não está agindo corretamente no amor, a estratégia implantada não é eficaz. A coisa mais aconselhável é que você aja com naturalidade, uma ampla gama de possibilidades se desdobrará quando o seu eu verdadeiro surgir diante da pessoa que gosta.

Dinheiro & Trabalho: Há uma relativa facilidade na forma como você obtém créditos durante este ciclo, mas tenha cuidado, porque dentro de tudo isso há a armadilha da ilusão e fica fácil começar a comprar coisas, endividar-se e comprometer… Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Às vezes você é muito rude na maneira como expressa seus sentimentos. Entenda as diferenças que separam você da pessoa que lhe interessa no amor. Você terá que encontrar coisas em comum, se você pretende ser bem-sucedido na conquista dela.

Dinheiro & Trabalho: Expanda suas expectativas quando se trata de dinheiro. Você está se contentando com pouco diante do que você entrega em troca. Valorize suas ideias e conhecimento. Seu modo de pensar está correto, mas… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: No amor sua ansiedade jogando contra você mais uma vez. Controle seus impulsos para não afugentar o amor. Você está agindo contra você sendo muito óbvio, e muito óbvio em questões que causam controvérsia, seja mais neutro e relax na hora de dialogar.

Dinheiro & Trabalho: Em finanças, tudo será alegria e celebração. Você soube como decidir corretamente e isso começará a gerar grandes lucros, aproveite. No campo profissional, você toma as decisões certas, o básico é conseguir a… Continue lendo o signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Hoje vai ser um daqueles dias. Você terá uma dose boa e constante de mágica no panorama sentimental, cortesia inspirada pelos céus. As coisas vão mudar no amor. Uma pessoa muito especial vai chegar em sua vida cheia de surpresas agradáveis.

Dinheiro & Trabalho: Se você se sentir inspirado a tentar algo novo em suas finanças, ouça sua voz interior, mas não arrisque desnecessariamente. Você está em posição de se fortalecer no trabalho, conseguiu resolver problemas importantes… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: O futuro está cheio de perguntas, mas, ao mesmo tempo, há muitas razões para continuar juntos como um casal. O amor foi posto à prova de novo e mais uma vez se saiu triunfante, portanto, é o destino de vocês permanecer juntos.

Dinheiro & Trabalho: Tudo pode mudar de um momento para outro nas finanças. É necessário manter o entusiasmo e o desejo de fazer as coisas bem. Uma possibilidade real de aumento de dinheiro em sua vida. Seja mais flexível em favor do seu… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A impaciência e a intolerância são uma combinação terrível no amor. Seu relacionamento funcionaria melhor se ambos parassem de se sentir ofendidos tão facilmente. Há brigas que podem ser facilmente evitadas, vocês só precisam ter boa vontade.

Dinheiro & Trabalho: Você receberá uma oferta perturbadora com relação a dinheiro e negócios. O risco é alto, mas a recompensa também, pense nisso, embora talvez um “não” seja a pior resposta. Você está em posição de desempenhar um… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sob um ambiente de tanto conflito, há pouco que vocês possam construir como um casal. Sua situação amorosa é complicada, vocês precisam dar um tempo para pensar se vale a pena continuar assim, ou se os dois estão dispostos a mudar para salvar o relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Embora o dinheiro que você espera parece nunca chegar, tudo será resolvido. Adapte-se ao desenvolvimento de eventos e você verá como seus projetos se materializam. Não se assuste e espere apenas mais alguns… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O dia de hoje será caracterizado pelo ambiente de surpresa que o rodeia. Uma atração repentina por alguém que você acabou de conhecer pode mudar drasticamente a direção que você toma em sua vida amorosa e fazer você ver a realidade de um outro ponto de vista.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro está começando a fluir em sua direção com o trânsito de Vênus. Uma espécie de presente ou notícia inesperada muito boa augura a chegada de melhores tempos econômicos para você. Você tem a… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Sua vida é sempre interessante, assim como seus relacionamentos. No entanto, você está prestes a se tornar mais interessante graças ao que os céus lhe enviarão hoje. Virá uma pessoa que lhe dirá exatamente o que você quer ouvir e sentir.

Dinheiro & Trabalho: No campo financeiro, acabe com as despesas desordenadas. Mude sua atitude, mas faça rápido, é tudo necessário e urgente. No trabalho, moderação, temperança e paciência são necessárias. Seja flexível, saiba adaptar-se… Continue lendo o signo Gêmeos

