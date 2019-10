Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta sexta-feira (04/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

Não importa o que aconteceu ou não no amor. Ainda é possível encontrar um verdadeiro caminho para a felicidade, recuperar energia e entusiasmo é necessário, porque o melhor ainda está por vir. Alguém que goste e ame você de verdade.

Dinheiro & Trabalho:

Você deve colocar sua capacidade financeira em funcionamento. Não é hora de gastar excessivamente ou se deixar levar por aventuras econômicas que não fazem sentido. Aplique sua intuição e sua vontade, associadas…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Você não pode cometer um único erro se quiser o amor dessa pessoa. Quem você escolheu como possível parceiro é terrivelmente impressionável, presta atenção aos mínimos detalhes e qualquer tropeço seu o levaria ao fracasso nesse período de conquista.

Dinheiro & Trabalho:

Não espere mais e comece a agir em sua vida econômica. Uma ideia só é boa quando começa a funcionar e você não deve esperar até que haja melhores condições, porque com sua atitude, trabalho e diligência, você as…

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Seu signo geminiano está envolto em uma onda de sensualidade e carinho único. No entanto, uma notícia um tanto desconcertante pode causar algum nível de desconforto nas primeiras horas da manhã, ansiedade e preocupação com seu parceiro. Conforme o dia passa, tudo voltará à calma e você recuperará o equilíbrio emocional que havia perdido.

Dinheiro & Trabalho:

Exercite a moderação, porque assim você exercitará seu cérebro em algo muito produtivo e, se você se dispersar em outros assuntos e não se concentrar bem no que pode lhe dar dinheiro, estaria perdendo oportunidades…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Faça o possível para que nada mude a felicidade no seu relacionamento amoroso. Um projeto futuro deve uni-los ainda mais e quanto mais oposição vocês encontrarem, mais unidos deverão estar porque assim a união se aprofunda cada vez mais.

Dinheiro & Trabalho:

Ao lidar com outras pessoas no seu local de trabalho, sempre aplique seu bom senso, mas muito tato social e diplomacia, associados à sua maravilhosa intuição. Tudo é possível agora, as engrenagens começam a se…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Nada vai fazer você perder a calma no amor. Mesmo em situações que seriam incontroláveis ​​para outras pessoas. O amor só sobreviverá se, como casal, puderem se renovar. Mantenha a ilusão para o futuro que você sempre quis construir, não se contente com a situação atual.

Dinheiro & Trabalho:

O futuro é promissor em tudo que diz respeito ao trabalho. Sua eficiência e bom desempenho permitirão que suas idéias sejam implementadas com aprovação e aceitação geral. Com relação a um determinado…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor:

Pare de sonhar acordado, para que suas opções no amor sejam reais. Você deve estabelecer um caminho claro para a felicidade, é possível, é viável, mas tenha cuidado, não confunda amizade com algo diferente, porque você tende a ver as coisas do seu jeito, e não como elas realmente são.

Dinheiro & Trabalho:

Projete-se positivamente em todos os momentos. Se surgirem rumores de um negócio com uma pessoa com recursos, preste atenção, pois possivelmente dentro de alguns dias você estará realizando um projeto econômico…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Uma aproximação sutil, mas eficaz, é o que você precisa para que o amor surja. A pessoa que lhe interessa responderá positivamente aos seus sinais, mas é claro que eles devem primeiro ser claros e constantes, para ela não ficar confusa.

Dinheiro & Trabalho:

A sua economia tende a prosperar. As influências dinâmicas em seu ambiente astral o ajudarão a eliminar de sua vida fatores e pessoas que impedem seu desenvolvimento financeiro. No trabalho, você sabe o que…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Seu parceiro espera você de uma reação determinada que demonstre verdadeiro compromisso com ele. Não deixe dúvidas no ar ou crie falsas ilusões porque a situação exige que você seja claro e transparente com ele.

Dinheiro & Trabalho:

Uma palavra-chave para você é "compromisso". Você tem sido muito teimoso com relação a um problema nos últimos dias. Embora você tenha uma grande capacidade de convencer na profissão e tenha uma…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Uma pessoa que você ama e está longe enviará notícias que o fará feliz. As coisas que vão acontecer entre vocês vão quebrar sua rotina, você vai se divertir muito. Tudo pode mudar positivamente se você se propõe. Aplique o entusiasmo que o caracteriza.

Dinheiro & Trabalho:

Em breve, uma oportunidade muito interessante aparecerá no nível profissional. O dinheiro chegará às suas mãos em breve e as perspectivas para os próximos dias são mais do que promissoras. A atitude de uma…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Você emana um charme poderoso e sua personalidade se torna atraente e fascinante em todos os sentidos. Lembre-se de que seu sorriso e sua palavra são seus trunfos. Use-os ao máximo hoje. Você pode recuperar um amor que pensava estar perdido e viver novamente um belo romance.

Dinheiro & Trabalho:

Continue fazendo a coisa certa no trabalho. O caminho a seguir permitirá alcançar o equilíbrio e a estabilidade que você deseja. O futuro é claro e bem-sucedido. Se você está esperando uma resposta relacionada ao…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

Tudo o que você queria no amor, todos os seus desejos se tornarão realidade. Confie em si mesmo e o caminho a seguir se revelará diante de você. Uma fonte de energia interna o motivará a tomar uma decisão que finalmente o colocará diante dessa pessoa.

Dinheiro & Trabalho:

Você alcançará estabilidade financeira graças às suas boas decisões. O desafio será, então, manter uma posição firme, com crescimento constante. Existem mudanças no seu ambiente de trabalho que serão…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Se você estiver sozinho, não se apresse porque o amor está batendo à sua porta. Em breve você terá surpresas agradáveis. Algo que começa a tomar forma em sua vida se traduz em um relacionamento muito mais sério do que imagina.

Dinheiro & Trabalho:

Um projeto econômico que parecia prestes a ser alcançado, no último minuto sofre uma estagnação, mas não desanime porque muito em breve você finalmente o alcançará. Enquanto outros estão estagnados por causa do…

