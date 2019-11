Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (04/11) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (04/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para o seu signo hoje.

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor:

Neste dia vai querer dar rédea às mais loucas paixões com seu parceiro. Tudo ao seu redor vai parecer um filme de conto de fadas, embora você trabalhe para que o conteúdo não seja adequado para menores. Desfrute bastante.

Dinheiro & Trabalho:

No seu trabalho, você é uma das pessoas mais aplicadas que existem, mas isso não significa que não haja falhas. Quando uma pessoa se esforça com todas as suas forças para ter sucesso, é impossível que não… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor:

Você perceberá que a linha entre “eu” e “nós” se tornou muito difusa em seu relacionamento. Sente que precisa de um espaço para si, para sua individualidade. Precisa colocar uma barreira entre sua intimidade e seu parceiro, mas deve ter cuidado ao expressá-la.

Dinheiro & Trabalho:

Você será uma fábrica de pura ambição. Hoje vai contagiar com esse desejo de “quero mais” a todas as pessoas ao seu redor. Vai ver que o desejo que tem de ascender ultimamente não é o único na empresa… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor:

Hoje o otimismo reinará no seu relacionamento. Vocês terão conversas sobre o significado da vida e filosofarão sobre o motivo da existência. Divagar e compartilhar suas crenças será uma experiência enriquecedora para vocês dois.

Dinheiro & Trabalho:

Sempre há um trabalho extra que você não deve perder. Quando chega a vez da sua família, gastar dinheiro é mais importante do que ganhar. Chegará esse dia em que você poderá se concentrar totalmente em… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor:

As estrelas preveem um dia em que a estabilidade e o bem-estar com seu parceiro serão a pauta do dia. Você está vivendo momentos muito positivos em tudo relacionado ao amor e ao relacionamento. Desfrute bastante.

Dinheiro & Trabalho:

Você está naquele momento da sua vida em que o trabalho vem praticamente sozinho. Se enfrenta dia após dia com uma série de críticas e elogios que o fazem seguir em frente. Quando faz as coisas certas, esse… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor:

Com seu parceiro, é provável que hoje compartilhem momentos de conexão muito especiais. As coisas melhoraram e os sorrisos cúmplices estarão presentes o dia todo. A paixão voltou. Faça alguma atividade diferente com a pessoa amada.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem uma quantidade significativa de dinheiro que pode ser considerada um tesouro. Ele terá que ser armazenado o maior tempo possível. Não terá problemas ao lidar com alguns ingredientes extras, é melhor… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor:

A atitude um pouco passivo-agressiva do seu parceiro vai confundi-lo um pouco. Pergunte-lhe o que está acontecendo, talvez não saiba como lhe pedir ajuda e é por isso que está se comportando assim. Deixe que ele saiba que está junto e que pode contar com você para qualquer coisa.

Dinheiro & Trabalho:

A situação no trabalho pode ser um pouco estranha devido às políticas da empresa. Hoje não é um bom dia para se envolver em tais assuntos. Tente até evitar participar de conversas a respeito. Isso pode distraí-lo… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor:

Deve fazer mais da sua parte se você deseja receber todos os benefícios do amor. Com seu parceiro deverão superar uma prova, para manter viva a chama da paixão, precisarão sair desse torpor pessoal, abrir-se mais para a outra pessoa sendo mais espontâneos.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode ficar preocupado com algumas mudanças nas tendências ou estruturas relacionadas à sua profissão e se perguntar o que faria se tivesse que mudar. Não se apresse. Sente-se e considere suas opções. Pode ser… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor:

Hoje vai se conectar com suas emoções e a ternura. Chega um novo ciclo mais estável, no qual tudo o que você construiu em torno de seu parceiro mostra um significado. Pode ser fechado na hora de mostrar o que sente, mas este dia será muito positivo para você.

Dinheiro & Trabalho:

Você pode estar duvidando de suas habilidades devido a contratempos em um projeto. Se não tomar cuidado, poderá cair em depressão. Não caia nessa armadilha! Ganhará muito mais se analisar objetivamente a… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor:

Com seu parceiro aprenderam a passar por cima das dificuldades que os impediam de avançar. Agora terão uma atitude muito mais aberta e amorosa no relacionamento. Em geral, será um dia marcado pelo desejo de fluir com o amor e planejar o futuro a dois.

Dinheiro & Trabalho:

Você quer que seu trabalho seja menos pesado. Quando a palavra “não” está instalada em sua cabeça, deve ser uma pessoa mais constante. Não faça nada que possa prejudicá-lo, especialmente com tudo que o afeta. Em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor:

Você terá uma conexão profunda e surpreendentemente natural com seu parceiro. Avançarão no conhecimento mútuo e se farão perguntas-chave que influenciarão positivamente a convivência. Essa atitude os beneficiará muito.

Dinheiro & Trabalho:

Seu modo de vida pode parecer alternativo, mas realmente não tem nada disso em seu trabalho. Você é um profissional que está sempre disposto a fazer todo o possível para estabelecer suas realizações pessoais. Vai… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Sua intuição o ajudará a superar uma preocupação que você tem com seu parceiro. Está determinado a lutar na direção certa, pedindo ajuda de terapeutas, se necessário. Se conseguir obter uma resposta para suas perguntas, poderá usar sua energia psíquica para ser feliz.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro não cai das árvores, então você sabe muito bem como gerenciá-lo. Vai estar pensando em uma despesa futura que terá que enfrentar, mas que não afetará sua economia. Pode ter uma maneira de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor:

Uma boa dose de paixão incentiva este dia. De certa forma, ele se torna o motor da sua vida e faz com que você encontre algum tempo livre para passar com seu parceiro. A pessoa que ama não vai sair da sua cabeça. Vai querer chegar logo em casa para estar junto dela.

Dinheiro & Trabalho:

Você tem a possibilidade de mudar completamente seu trabalho ou tarefas, alguns pensamentos que passam por sua mente e podem fazê-lo pensar em mudar completamente algumas ações. Chegou a hora de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Libra

