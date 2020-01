Horóscopo do Dia | Previsões de hoje (05/01/2020) para o seu signo

Horóscopo do Dia para este domingo (05/01/2020). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Sua vida amorosa mudará de um momento para outro. Surpresas agradáveis ​​esperam por você. Uma pessoa que conheceu recentemente esbarra em você novamente e, desta vez, o impacto é mais forte. Há boas chances de um belo romance.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, saberá ouvir conselhos valiosos e colocá-los em prática, e também poderá explorar sua própria história para aprender com os erros cometidos no passado. Poderá até mesmo conseguir uma… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A Lua lhe envia no terreno sentimental muitos estímulos e, com eles, muitas emoções positivas. Você se sentirá inclinado a ser mais sensível e tolerante com seu parceiro e a família, o que terá um impacto positivo tanto em você como neles. Poderão superar vários desafios.

Dinheiro & Trabalho: Intensidade e muito movimento no local de trabalho. Haverá alguns problemas, mas sua iniciativa e determinação farão tudo parecer mais fácil. Boa tendência financeira. Os acordos que você faz serão muito… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Tempo de amor e paixão envolvem você neste ciclo em que a vida está lhe dando grandes alegrias. Você encontrará a pessoa dos seus sonhos, apenas tem que tomar as decisões certas no momento certo, haverá uma espera que será longa ou curta, dependendo da sua ansiedade

Dinheiro & Trabalho: No aspecto econômico, os astros o ajudam a atrair para a sua vida a abundância que você esperava há muito tempo. Vai se sair bem nos negócios e receberá o salário certo por sua dedicação ao trabalho. Por outro lado… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Os assuntos do coração são muito importantes para você, não quer deixar nada nas mãos do destino. Se está preparando um momento íntimo para hoje à noite, saiba que tudo vai funcionar como o esperado. Será uma noite prazerosa, vai desfrutar muito com seu parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Bons resultados na profissão. Seu trabalho é árduo, com grande esforço por conseguir as coisas e com uma enorme satisfação em obtê-las. Novos contatos e projetos o enchem de entusiasmo. Você está vivendo um… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Falta de uma real satisfação no amor. A culpa é de ambos porque não há novos estímulos ou emoções; certas atitudes dos dois não ajudam a renovar o relacionamento. Deixaram de sair juntos apenas para caminhar, conversar, hoje o fazem porque há algo que precisa ser resolvido. Pense nisso e mude o estilo do relacionamento.

Dinheiro & Trabalho: Você sabe que precisa de uma mudança nos níveis profissional, laboral e pessoal, e hoje começará a sonhar e a visualizar o futuro que deseja dentro de si. No geral, você está tranquilo e se sente muito à vontade na… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O fogo da paixão é perceptível quando você está ao lado da pessoa que ama e, portanto, é muito importante que prepare algo especial para ela. O amor e o carinho terão destaque nas conversas e nos olhares. Será um dia muito romântico.

Dinheiro & Trabalho: Sua melhor atitude em relação aos sucessos financeiros que surgirem será manter a calma. Se empolgar é necessário, festejar também, mas não perder o foco é muito importante, isto é, manter o ritmo e a direção… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Quando as coisas não saem como você deseja, pode ocorrer frustração, mas se você estiver preparado, elas não o afetarão tanto. Se houver alguma decepção sentimental, você a aceitará melhor do que imagina. As coisas são como são, o amor não é exceção, apenas continue com sua vida.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho pode se tornar algo tão monótono e rotineiro que nunca vai se deter. Hoje você terá que estar muito ciente de cada uma das ações que exigem suas habilidades. Somente dessa maneira, poderá verificar… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Hoje você vai viver alguns momentos de grande paixão e romantismo com seu parceiro e ficará surpreso com a reciprocidade. Aproveite ao máximo o momento e faça com que ele se sinta mais especial ainda. De vez em quando, faça coisas diferentes para sair da rotina.

Dinheiro & Trabalho: Remova do seu subconsciente aquelas idéias negativas que fazem você ver tudo cinza ou com uma atitude pessimista porque, embora o dinheiro não esteja em suas mãos como você esperava para esta data, em breve… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Se refugiar em casa, sem querer conviver, apenas o afasta de novas possibilidades no amor. Se você quer deixar de lado a solidão, torne-se interessante e atraente aos olhos dos outros. É o momento ideal para revisar os últimos eventos e tirar experiências e conclusões.

Dinheiro & Trabalho: O dinheiro não cai das árvores, então você sabe muito bem como gerenciá-lo. Vai estar pensando em uma despesa futura que terá que enfrentar, mas que não afetará sua economia. Pode ter uma maneira de… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: No seu relacionamento amoroso, hoje sentirá a plenitude necessária para tornar a comunicação com seu parceiro fluida e muito amorosa. Sua força pessoal e seu atrativo estão crescendo nestes dias, por isso não será difícil convencer seu parceiro de qualquer coisa.

Dinheiro & Trabalho: Muito em breve você sairá de uma situação financeira difícil e poderá gastar o dinheiro de mão cheia e sem remorsos, com o esplendor que o caracteriza. Uma janela está se abrindo para a prosperidade. O que lhe… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A energia cósmica que rodeia seu signo durante este ciclo é a mais conveniente. Você se encontrará diante de um cenário sentimental completamente novo, mais emocionante e misterioso, como quiser e desse jeito assim você encontra amor inesperadamente.

Dinheiro & Trabalho: O trabalho que você fizer na próxima semana será essencial para começar novembro com ideias muito claras. Se houver projetos esperando por você, não hesite, procure-os e faça tudo o que sempre desejou… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você perceberá que a linha entre “eu” e “nós” se tornou muito difusa em seu relacionamento. Sente que precisa de um espaço para si, para sua individualidade. Precisa colocar uma barreira entre sua intimidade e seu parceiro, mas deve ter cuidado ao expressá-la.

Dinheiro & Trabalho: Você pode ganhar mais, aumentar sua renda e melhorar sua economia se colocar mais ordem nos seus negócios, não desintegrar sua energia ou dissipar seu talento em assuntos irrelevantes e com pouco lucro… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

