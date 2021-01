Horóscopo do Dia: previsões de hoje (05/01) para o seu signo

Leia as previsões para todos os signos

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (05/01). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Do jeito que você queria surgirá um novo amor, com o qual você perderá a noção do tempo. A vida o colocará diante de uma pessoa misteriosa e de grande inteligência, alguém que…

Dinheiro & Trabalho: Até que enfim todos os problemas que o afetaram em sua vida financeira estão sendo deixados para trás, resolvidos de maneira satisfatória. Muitas situações que o perturbam agora são transitórias e o… Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

mor: Sua vida amorosa será como você quer que seja, não será necessário se apegar a sentimentos negativos. Encontrar a pessoa ideal é possível, será apenas uma questão de olhar atentamente…

Dinheiro & Trabalho: Chegou a hora do reconhecimento e tudo o que você tem feito em sua atual local de trabalho, será reconhecido por pessoas de outras empresas interessadas em você, aproveite essa oportunidade que traz… Continue lendo o signo Aquário

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Por esses dias seus desejos serão atendidos, o amor para você está em sua hora mais feliz. Todo o seu sentimento acumulado encontrará o destino certo em alguém que nos próximos…

Dinheiro & Trabalho: Se o seu problemas é dinheiro, tenha paciência porque você está a um passo de começar a ver renda em sua vida econômica, e a prosperidade está batendo nas suas portas. Haverá um estado inicial de equilíbrio, mas… Continue lendo o signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Neste início de ano é provável que uma nova pessoa entre em sua vida e você pode sentir que é alguém que permanecerá por muito tempo ao seu lado, portanto, não tenha medo…

Dinheiro & Trabalho: Um bom momento profissional em que sua linguagem persuasiva e carismática pode levar você ao que deseja. Talvez possa conhecer um contato profissional importante fora trabalho e convencê-lo de… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Por vezes você não acredita no seu potencial, mas uma mudança na sua maneira de ver a vida o ajudará a ter um melhor relacionamento amoroso e a atrair ao seu lado aquela pessoa que…

Dinheiro & Trabalho: Aproveite porque sua intuição está afiada e sua capacidade inata de ganhar dinheiro está aguçada e acentuada. Você terá o que precisa em muito pouco tempo, apenas atenda às suas intuições que agora… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Fique conectado porque uma ligação ou uma mensagem que você não espera abre as portas do amor através de alguém próximo ou daquela pessoa que uma vez fez você vibrar com…

Dinheiro & Trabalho: Um momento em que sua visão de trabalho está nas alturas e, em questões econômicas ainda melhor, prepare-se para uma agradável surpresa em sua economia, algo muito positivo acontecerá em… Continue lendo o signo Gêmeos

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Aproveite agora que uma aura magnética o envolve acentuando sua capacidade de conquista, e use essa sedução em um encontro com alguém inesperado que é esperado para os…

Dinheiro & Trabalho: A calma em sua vida se estabelece e sua capacidade de superar a maioria das dificuldades econômicas que surgem é notável. Há dinheiro em seu caminho e, se você manter a disciplina financeira, em breve… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Momento de deixar o pessimismo de lado, seja feliz e deixe a tristeza para trás. O amor virá a sua vida e se você gosta muito dessa pessoa, não tema em declarar seus sentimentos porque…

Dinheiro & Trabalho: Você entra em um ciclo onde serão abertas portas que o levarão a dinheiro, abundância e prosperidade. Para conseguir isso, o que você precisa é prestar mais atenção a sinais e sonhos que constantemente… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: É um dia que dará sinais que um novo ciclo de felicidade começa e você não pode perder a oportunidade de viver um novo amor ao encontrar a pessoa que realmente vai oferecer…

Dinheiro & Trabalho: Neste mês se prepare porque surgem mudanças tão importantes quanto positivas em sua situação financeira. Tudo o que foi um problema milagrosamente se tornará uma solução. Com relação ao trabalho, este… Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Tem início um período de renovação no amor e o que você pensava ser impossível se torna realidade em sua vida. Com essa pessoa que está chegando agora existe até a possibilidade…

Dinheiro & Trabalho: Neste início de ano se apresentará uma grande oportunidade para demonstrar sua grande capacidade profissional, assumindo uma nova responsabilidade, tome esta tarefa como um desafio para sua… Continue lendo o signo Libra

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Um encontro ao acaso permitirá reviver uma aventura do passado ou começar algo novo no amor, o que é mais provável, já que a pessoa que o deixa sem ação se une a você no momento…

Dinheiro & Trabalho: Com o início deste ano prepare-se para mudanças profundas no trabalho. Muitas coisas novas em vista, um futuro pleno de satisfações profissionais aguarda por você. Portanto, agora mais do que… Continue lendo o signo Escorpião

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se aproxima alguém que está girando na sua cabeça há algum tempo, mas que você não sabia exatamente como proceder com ela. Um futuro brilhante no amor começa a se vislumbrar…

Dinheiro & Trabalho: Para sua tranquilidade, possibilidades muito interessantes se abrem em seu horizonte econômico e algo que até agora não lhe interessava do ponto de vista financeiro começa a emergir como uma oportunidade… Continue lendo o signo Sagitário

